Las cuencas mineras esperan una apoteósica visita de Sánchez a Asturias el sábado 10 de diciembre #MilitantesEnPie #AsturiasconPedro #CongresoYA #PrimariasYA – Objetivo Digital

Las cuencas mineras asturianas esperan con los brazos abiertos al ex líder socialista Pedro Sánchez. Al “espíritu de Xirivella” le va a seguir el “espíritu del Nalón”. Sánchez y su círculo de apoyos esperan un nuevo desembarco rodeado de multitudes para recuperar #LaVozDeLaMilitancia que “le ha sido arrebatada al Psoe”, dice a Objetivo Digital el militante asturiano Antonio Prieto Arce, uno de los organizadores.

Este sábado 10 de diciembre, los movimientos #PlataformasPorCongresoyPrimariasYa, #MilitantesEnPie y #YoViajoConPedro, especialmente de la cornisa Cantábrica, ya se han puesto en marcha junto a los sindicatos mineros asturianos para recibir con los brazos abiertos y “con las espadas en alto” al ex líder socialista Pedro Sánchez. “Nunca habíamos vivido un golpe de autoritarismo, por no decir fascismo, del Aparto del Partido Socialista contra las Bases, en nuestra vida”, dice a Objetivo Digital el veterano militante Prieto Arce.“Nos quieren quitar la voz, y no podrán… A mi si me quieren quitar el carnet socialista tendrían que arrancármelo con el cuerpo muerto. Y como yo pensamos muchos del SOMA (sindicato minero) y militantes asturianos”.

“Queremos dejar claro que al líder elegido democráticamente en primarias y derrocado tras la conspiración y el asalto a Ferraz del 1 de octubre no solo no es un cadáver político, sino que goza de nuestro apoyo por ser coherente”. Sánchez, al dimitir para frenar el bochornoso espectáculo de los susanistas andaluces, y después entregar el acta para no apoyar el gobierno de Rajoy, “ha demostrado ser fiel a los votantes y a las bases del partido. Para un político de palabra, que no se ha vendido al poder y al dinero…”, dice, Jesús Revilla, uno de los organizadores del tour del ex Secretario General, y de los promotores de la Plataforma de Cantabria que se mueve imparable por las redes sociales con varios centenares de miles de apoyos en docenas de grupos socialistas relacionados con los hashtag, #MilitantesEnPie, #CongresoYPrimarias, #YoViajoConPedro, #LaGestoraNonosRepresenta, #ElEspírituDeXirivella, etc.

En su próxima parada asturiana, las cuencas mineras pretenden enviar un mensaje al barón asturiano y presidente de la Gestora, Javier Fernández. El ex líder socialista y hoy militante de a pie Sánchez, reunirá, esperan los organizadores, a un grupo apoteósico de militantes proclives a sus planteamientos políticos en el Teatro de El Entrego, en concreto en la cuenca del Nalón, “donde cuenta con los afectos de las agrupaciones socialistas del valle”, dicen organizadores de las plataformas gallegas, como Carmen y Miguel Veiga, Isaura, de Vigo, Maite, Jesús Revilla de Cantabria, Eduardo Markina, de Euskadi así como decenas de organizadores de cientos de plataformas creadas en otros muchos rincones españoles que siguen su “lucha reivindicativa” con frenética actividad en las redes manteniendo alta la moral del ex líder.

“Tarden lo que tarden en convocar Congreso a nosotros no nos apagarán tan fácil“, dicen socialistas como David Serna CLM, Elisa Santana, Canarias, Gloria, de Murcia, Jesús Franco, de Andalucía, Fernando Cubas, Madrid, Koldo Méndez, de Bilbao, Julio Ruiz de la Plataforma de Villanova i Geltru, Miguel Castro, Nancho, Toledo, Omaira, de Tenerife, Priscila, Alcázar de San Juan, Eleonor, Madrid Noroeste, Carmen González, Madrid, Fidel Fernán, Antonia Vélez, Juan Fuentes, Saúl Álamo, Lucas Tobares, Tomás, del barrio de Chueca y Centro, Michel Montaner, alcalde de Xirivella (así hasta 500 alcaldes) y multitud de cargos orgánicos que de momento, aunque han plasmado su firma, prefieren reservar sus nombres para evitar “represalias de la Gestora”.

Aunque ignorados por los grandes medios nacionales y las televisiones, Objetivo Digital se ha puesto en contacto con muchos de ellos para medir la temperatura del movimiento socialista #MilitantesEnPie que incendia las redes y que se moverá por España acompañando a Sánchez, en sus coches particulares o en autobuses pagados de su bolsillo, sin otro afán que exigir Congreso y protestar contra “las funciones extralimitadas que ha adoptado una Gestora, de dudosa legalidad (fue constituida por cuatro gatos a las dos de la madrugada, el fatídico 1 de octubre que pasará a la historia como uno de los más bochornosos acontecimientos del Psoe)”, es el mantra que repite incansable el cántabro Revilla y muchos de sus compañeros.

La Plataforma creada en Oviedo hace dos semanas, que convocó a más de 600 militantes exigió a la Gestora y a Javier Fernández un Congreso y Primarias al grito de “no nos moverán y no nos representan”. Este acto constituyó la antesala de la visita del ex líder socialista, tan denigrado por la Gestora como ensalzado por una militancia movilizada como nunca.

“Nos sentimos burlados tras la destitución alegal y antiestatutaria de Pedro Sánchez y la posterior abstención para que gobernara Rajoy. Ni muertos van a callarnos aunque retrasen el Congreso todo lo que puedan. Por aquí, no podemos ni ver a Susana Díaz, se ha chamuscado en su propia ambición desmedida”, insiste Prieto, coreado por sus compañeros.

El alcalde de San Martín, Enrique Fernández asegura reflejar el espíritu asturiano al declarar que “estamos encantados con la visita de Sánchez, ya que nuestras tesis se encuentran más cerca de las exigencias de Sánchez que de la actitud de una Gestora que no cumple con su deber de hacer el Congreso”, dijo el alcalde.

En la propia Andalucía, el feudo de Susana Díaz, que estos días anda de gira por los platós atribuyéndose un papel de SG de facto, (que afianzan sin cuestionar en absoluto los grandes medios) sin haber sido nombrada por nadie, lo cual demuestra su vena autocrática y su escasa cultura como demócrata, ya se han constituido Plataformas tanto en capitales de provincia como en municipios emblemáticos, como Dos Hermanas, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Huelva, y otros puntos. Antonio Franco, uno de los promotores militantes de la región asegura que, “Aquí es más meritorio reivindicar Congreso y Primarias y criticar a la Gestora, ya que hay muchos estómagos agradecidos que cobran de la Junta y que están siendo amedrentados por el Aparato oficialista… “. Completamente cierto. Cualquier andaluz que se rebele contra la gigantesca red clientelar en la comunidad está siendo un héroe de facto, y más si pertenece al propio partido.

Fuera de Andalucía, esta misma semana se han creado las Plataformas en Toledo, Talavera, Burgos, Valladolid, Castellón, Valencia, Alicante, Galicia, Cantabria, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares, Castilla La Mancha, Extremadura, Ceuta, Canarias, por mencionar sólo algunas; en los próximos días se creará la de Galicia y este mismo lunes, 12 de diciembre se presentará la de Madrid que ha sido una de las últimas en crearse.

La Secretaria General de los socialistas cántabros, Eva Díaz Tezanos ha manifestado hace dos días que “todos queremos votar en unas primarias a la persona que dirija el partido durante los próximos meses” y “las primarias no son para las direcciones del partido sino para los militantes. La época de decir a los militantes lo que tiene que hacer es pasado y los militantes son muy conscientes de lo que tienen que hacer y hay que dejarles” por lo que ha abogado por convocar el Congreso “cuanto antes“.

Por otro lado, un grupo de unos doscientos militantes han apoyado una denuncia contra la Gestora que ha sido promovida por antiguos militantes que recuerdan la Gestora de la época de Almunia y Borrel. En esta denuncia aluden al artículo 70,2 de la Normativa Reguladora de la Estructura y Funcionamiento General del Partido, ratificada en el congreso de 2014, que dice lo siguiente:

–“Las comisiones gestoras se designarán de mutuo acuerdo entre la CEF y las Comisiones Ejecutivas Regionales o de Nacionalidad. Las funciones de dicha Comisión Gestora así como el plazo serán establecidos en la correspondiente resolución”.

Según esas fuentes, y en base al citado artículo, “la Gestora tuvo que haber sido votada por la totalidad del Comité Federal, y no por los cuatro que quedaron en Ferraz la noche del 1 de octubre”.

Entre los temores de la militancia sublevada, existe la sospecha de que la Gestora pueda estar maquinando todo tipo de maniobras para enfriar a la militancia y retrasar el Congreso; incluso dicen que se está estudiando un sistema para saltarse las Primarias (como manifestó hace unas semanas Ramón Jáuregui). “#la MilitanciaEnPie, nos sentimos profundamente concernidos y no conseguirán que olvidemos lo que han hecho. Y si legalmente tienen y se merecen un castigo, por haber incumplido los Estatutos y haberse extralimitado en sus funciones, que lo paguen. Nosotros tenemos madurez para decidir quien queremos que gobierne nuestro partido y corazón y cabeza para aprobar las normas socialistas que pasan por una democracia interna impoluta y con respeto a las bases”, concluye Prieto Arce, coreado por otras muchas voces que explican conceptos similares en las diferentes plataformas que de forma imparable están creciendo como hongos por todas las Agrupaciones socialistas de España. “El Aparato puede callar y torcer voluntades a muchos estómagos agradecidos, pero somos cientos de miles las bases y los simpatizantes que no tenemos nada que perder y muchísimos, por no decir la totalidad, de los cinco millones y medio de votantes que no vamos a dejar impune este asalto vergonzoso”, concluye el militante asturiano.

