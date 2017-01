La cultura de consulta a la militancia en el PSOE (1900-1975): una constante que ahora niegan los golpistas. Notas históricas | InfoLibre.es #MilitantesEnPie #CongresoYA #PrimariasYA

Antes y después del accidentado Comité Federal del 1 de octubre que terminó con la dimisión de Pedro Sánchez de la Secretaría General, se ha abierto un debate en el seno del PSOE sobre la necesidad o no de consultar a la militancia. Algunos dirigentes han asegurado que no está en la cultura socialista, en la esencia de la historia del PSOE, en tanto que otros han defendido la consulta a la militancia, máxime cuando estaba en juego posibilitar o no un gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular.

Un breve repaso a la historia del PSOE sobre los procesos de la toma de decisiones sobre política de alianzas y otras cuestiones significativas pone de relieve que la consulta ha sido habitual dentro del PSOE hasta finales de la Dictadura franquista.