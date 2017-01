Elorza cree Sánchez puede volver a las primarias porque tiene el apoyo de la militancia #MilitantesEnPie

Odón Elorza diputado socialista y ex alcalde de San Sebastián, reconoce que no sabe lo que va a pasar en el grupo parlamentario. Explicó en una entrevista en RNE que mañana hay pleno y aun no se ha convocado la reunión del grupo que es preceptiva, dice que supone que se nombrarán a los nuevos responsables del grupo pero “por los demás todo son especulaciones”, aunque cree que “sería normal que hubiera cambios en el grupo parlamentario”.

Reconoce Odón Elorza estar dolido. Explica que ayer estaba dolido y triste y que hoy está además enfadado, porque cree que todo lo que ha pasado –que ha calificado de suicidio, desastre, harakiri- era “perfectamente evitable” bastaba con haber apostado por debates en profundidad en el Comité Federal, pero antes, por ejemplo el 3 de septiembre, un comité en el que se debieron poner todas las posibilidades sobre la mesa la posibilidad de un gobierno alternativo con una metodología diferente, la posibilidad de la abstención, un debate estratégico sobre la gobernabilidad de España”.

Elorza se queja de que “aquello no se quiso hacer y al final cuando se convoca el comité electoral es un mes después para debatir si hay primaria o congreso extraordinario cuando el debate es cuál debe ser el papel del PSOE en esta situación de bloqueo. Y asegura el veterano dirigente socialista: “La gente nos pide cuentas de qué hemos hecho con su voto y yo no sé qué responder”. Elorza se queja de que se “ha tirado por la borda la posibilidad de un gobierno alternativo, y dice que su posición es la “que determine la militancia, estoy convencido de que la militancia no quiere que apoyemos una abstención a Rajoy”.

Y asegura muy indignado que quienes han provocado esta situación tienen que buscar una salida por no querer debatir a tiempo. “”Algún días más de uno y más de dos y más de una y más de dos tendrán que pedir perdón por lo que ha ocurrido esta semana”. Odón Elorza reconoce que Sánchez no ha estado inteligente planteando un Congreso para convocar primarias cuando habría que debatir la estrategia del partido con un gobierno alternativo o en su caso con una abstención. Y recalca que es partidario de consultar a la militancia en un congreso para que los sistemas democráticos empiecen a funcionar en el partido. Subrayando que “se han producido presiones inaceptables “al secretario socialista por parte de medios de comunicación, otros partidos e incluso internas”.

Sin embargo, Odón Elorza cree que Pedro Sánchez puede perfectamente volver a presentarse a las primarias. Y lo justifica “Pedro Sánchez aunque ha salido de este comité federal digamos como perdedor, tiene al apoyo de la militancia” y no se va a quemar ya que las decisiones que se tomen ahora él no las va a tomar con “lo que puede volver a las primarias con la fuerza de la militancia sin haber tenido que mojarse” . Y recalcó que no comparte los métodos usados por Susana Díaz, entiendo que se pueda presentar una moción de censura, pero lo demás no. Y asegura que “forzar las dimisiones de la ejecutiva ha sido una estrategia errónea en el conjunto de un serie de órdagos en los que también participó Felipe González”.

