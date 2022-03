Nick Fleming describe la inminente Hoja de Ruta del Reseteo del sistema monetario.

El cronista del reseteo del sistema monetario, Nick Fleming, ha publicado un resumen de la situación actual que, por su importancia, traduzco a continuación, con mis comentarios entre corchetes.

Lo interesante comienza cuando menciona que ayer el Banco Central Ruso ha anunciado la convertibilidad del rublo al dólar.

«Ahora, el mercado en China ha anunciado que ‘de aquí al 5 de abril tiene que replantearse la política monetaria china’. El 5 de abril corresponde con la primera semana completa de Abril. El 1 de abril es viernes. El 31 de marzo es jueves, y es el último día laboral para que los bancos que todavía no hayan cumplido los acuerdos de Basilea 3, lo hagan. Este es el último día para la Reserva Federal, también. La Reserva Federal fue absorbida por el Tesoro hace un año, y se le dio un año para cerrar el negocio. El final llega con este mes. El próximo 1 de abril tiene que comenzar la nueva contabilidad, integrando el sistema cuántico y la nueva divisa digital que funciona con la blockchain. China ha cerrado porque tiene intercambios comerciales ligados a las monedas del euro y el dólar y están esperando la desconexión. Esto ya ha sucedido». [Me imagino que se refiere a la desconexión del sistema SWIFT, para engancharse al sistema cuántico].

«La desconexión de Europa del sistema del petrodólar ha comenzado esta semana. Indonesia lo hizo la semana pasada. Los 27 países de la Unión Europea dependen de Rusia, pues el 40% de su consumo de gas procede de allí. El Banco Central Ruso, el gobierno y la empresa Gazprom, que proporciona el 40% del gas que consume Europa, tiene que presentar el 31 de marzo a Putin sus propuestas de cómo se va a realizar el pago a partir de ahora. El 1 de abril será diferente. Aunque los ministros de Energía del G-7 han rechazado las demandas de Rusia de que se le pague en rublos, no tienen mucha opción. La OTAN está fuera de combate y el petrodólar, igual. Los países de la OPEP van a abandonar el petrodólar y a continuar comerciando con sus propias monedas.

El 1 de abril es el punto culminante para cualquier acuerdo comercial en todo el mundo, porque ese día todos empezarán a comerciar en una nueva divisa avalada y que corre por el sistema financiero cuántico. China se va a tomar cinco días para permitir al Sistema a que cambie a las nuevas divisas. Esto es lo que las plataformas alrededor del mundo esperan: divisas realmente avaladas por bienes, con un valor sólido determinado por el oro que las avale, no papel creado por falsos gobiernos dirigidos por políticos que se sirven a sí mismos, probadamente culpables y violentos, que realizan actos criminales alrededor del mundo».

El resto del mensaje profetiza los siguientes pasos para el pago de divisas reevaluadas y, básicamente, dice que para que esto que tanta gente lleva esperando desde hace tiempo suceda, antes tenía que estar operativo el patrón-oro, cosa que va a ser un hecho en los próximos días, con lo que el «pistoletazo de salida» va a suceder.

En conclusión, el mensaje de Nick Fleming es una verdadera hoja de ruta de lo que está por venir, y todos los indicativos coinciden en que todo estaba preparado para que sucediera en este momento. El próximo viernes 1 de abril es una fecha señalada y la semana que viene, cuando la economía china cumpla el plazo de 5 días para actualizar el sistema, también. Esperad turbulencias en los mercados financieros.

En el párrafo que no he traducido, mencionaba que, con el anuncio de la convertibilidad del rublo con el oro, YA es más barato comprar oro con rublos, y por eso el rublo se está apreciando cada día frente al dólar. Seguir la evolución del rublo puede ser un buen indicador de cómo van las cosas…

Ah, por cierto, Fleming comienza diciendo que no tengamos miedo. Todo está bien planificado. https://nicksintel.wordpress.com/2022/03/28/03-28-2022-dont-believe-the-fear-porn/

