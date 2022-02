Atrapan a la Ayuso mintiendo con descaro en el caso de corrupción donde benefició repetidamente a su Hermanísimo con dinero público /Ayuso fue informada al mes siguiente de la adjudicación de las mascarillas, pese a que la presidenta había asegurado este lunes que tuvo «conocimiento del contrato un año y medio más tarde»

Día Internacional de la Lengua Materna: «En su propia escritura y lengua» EL rey de Persia, en el siglo V a.C. escribió a «las 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, a cada provincia en su escritura y a cada pueblo en su lengua; a los judíos, también en su propia escritura y lengua» (Ester, 8:9). En el Jerusalén del siglo I, «cada uno oímos hablar [a los apóstoles] en nuestra lengua nativa: entre nosotros hay partos, medos, […] (abc)

Editorial ABC | Otro error de Génova El Comité de Dirección del PP, reunido este lunes para abordar la situación límite del PP, no concluyó con la única solución razonable para el partido: la dimisión de Pablo Casado y el anuncio de convocatoria de un congreso extraordinario urgente. De hecho, ocurrió lo contrario: que Casado y parte de su núcleo duro, entre ellos su secretario general, Teodoro […]

El mirlo blanco En este momento 'procesal' la pregunta pertinente ya no es la de si Casado podrá resistir, que lo va a intentar, sino hasta cuándo. La presión aumenta cada hora desde diversos flancos. Recibe emplazamientos en público y recomendaciones en privado, casi todas coincidentes en que las siglas saldrán machacadas de un conflicto largo. Está sondeando apo […]

Casado ha muerto ¡Viva Feijóo! Por mucho que intenten atrincherarse Pablo Casado, Teodoro García Egea y demás piezas del equipo cuya vileza ha destrozado al PP, en el pecado llevan la penitencia. Están condenados por sus bases (ahí están las encuestas), por la mayoría de los barones que, a diferencia de ellos, sí han ganado elecciones, por la prensa que leen sus votantes, unánime en la ex […]

Casado, aquí un amigo He fallado seguro a buenos amigos, algunos también a mí. He apostado por ellos y he perdido, he justificado, he consolado, he perdonado y sí, me han defraudado una y otra vez. Al amigo se le consiente lo que a veces se le niega a la familia. Quizá porque al primero lo eliges, a la segunda, no. Eso puede servir para explicar la decisión de Casado de empecinar […]

'Cemarterio' Manuel Alcántara, con esa pitillera que puede que le regalara Ruano, fumaba asomado al azul de Málaga, y a quien quería escucharle, que eran legión, les contaba que los pescadores de allí mismo, de allí abajo, no sabían nadar y estaban a merced de las volubles corrientes. Era otro mar, claro, y nuestros muertos gallegos en Terranova se fueron con ese fundido […]

Saca la lengua El teletrabajo con aplauso sanitario a las ocho de la tarde derivó en teleasistencia médica sin balcones a la calle y acabó con la exploración presencial de la faringe y el 'saque la lengua'. Política de ibuprofeno; cultura de la cancelación. Los únicos que aún sacan la lengua en la España de la desatención primaria son los emprendedores de la Plataforma per […]

Davidianos De manera reciente, el politólogo Juan Milián (1981) publicaba 'El proceso español' (Deusto), una aguda reflexión sobre el momento político en nuestro país. Enrolado en las filas del PP catalán, columnista de ABC Barcelona, lúcida voz a años luz del común de unos políticos de su generación con tan pocas lecturas como afán de medrar, Milián previene de la 'ca […]

El inmigrante, cabeza de turco Cuando los políticos ya no tienen nada realista que decir y se les acaba la imaginación, aún disponen de un último recurso para movilizar las pasiones electorales: tomarla con los inmigrantes. El inmigrante como chivo expiatorio es una vieja cantinela que sigue cristalizando en una fracción del electorado. El nazismo supuso un experimento maximalista al busc […]

Hacia el Partido Populista El PP de Madrid es, en ocasiones, el más pueblerino de España. Cuando se pone, sus formas pueden ser las más macarras, sus planteamientos los más paletos, sus puñaladas las más bajas. Esa actitud como de soldado en su día libre tiene buena prensa en la capital, que confunde chulería con valentía, arrogancia con determinación y todo ello con fortaleza. Pero n […]

Enseñanzas de un harakiri EL harakiri que acaban de infligirse los peperos nos invita a hacer una reflexión sobre las prendas y virtudes que debe reunir el verdadero político. Mediante la virtud de la prudencia, el político discierne en cada circunstancia el bien común; y elige los medios rectos para realizarlo, considerando en cada momento las soluciones idóneas y desbaratando las a […]

Un drama español El espectáculo típico español durante largo tiempo fueron los toros, hasta el punto de convertirse en fiesta nacional. Luego, por razones no estudiadas, ha sido el fútbol, pese a ser un deporte de equipo, algo que no se nos ha dado del todo bien y se ha suplido con la importación de jugadores extranjeros, que adquirían carta más de localidad que de nacionali […]

Una tubería de gatos En la calle, Vox ya ha adelantado al PP. Pronto lo confirmarán todas las encuestas. Iba a ocurrir dentro de unos meses. El PP de Casado, con su riña de gatos en una tubería, ha acelerado, en horas, el trasvase. Como dice el brujo Michavila, es «como si se hubiera roto una presa». El cambio es por cabreo, tras el acoso sostenido e inexplicable a la presidenta […]

Final de etapa Hay momentos amargos en que un líder tiene que comprender, como Adolfo Suárez en el 81, que se ha quedado solo o que, en el mejor de los casos, su presencia divide a los suyos y por tanto ha perdido la cualidad esencial del liderazgo. Hernández Mancha, por seguir con ejemplos de la derecha, no lo quiso entender y tuvieron que echarlo en una especie de golpe […]

Todos los nacionalismos son iguales Hace unos días, con motivo del espectacular triunfo de Rafael Nadal en el Open de Australia de tenis, un tal Alfons Godall, vicepresidente segundo a la sazón de la Fundación Barça, se refirió al soberbio tenista mallorquín llamándole Rafael Navidad, traduciendo en consecuencia al castellano su apellido con el propósito apenas velado de presentarle como un re […]

Querido Pablo Casado Debo ser corto, Pablo, porque no logro entender la lógica de la política profesional, y eso que la he practicado cinco años, que no es mucho pero es bastante. Si hubiera sabido que soy tan corto no habría sido candidato de Ciudadanos cinco veces; una por año de media, la época no era estable. Y si lo hubiera sabido el pueblo soberano, no me habrían elegido l […]

Casado, una dimisión obligada La guerra civil en el Partido Popular se ha hecho tan insostenible y carente de salidas negociadas que Pablo Casado debe dimitir como presidente nacional del partido en las próximas horas. Ya no se trata de que sea mejor o peor candidato, sino de que no ha sabido resolver una crisis que ya ha contagiado al partido, a las bases, a la militancia y a millones d […]

Caniches con cursillo Como Ayuso y Casado tienen en un atasco todos los telediarios, se nos orilla una novedad de alcance, la Ley de Protección Animal, que se ultimó el viernes. Habrá dos años de prisión para el maltrato, si deviene mortal, y se anuncia un curso preceptivo para la tenencia de perros. De modo que los perros ya vienen con manual de instrucciones. Y a esto iba yo. E […]

Perspectiva de sexo Hay que tener muy buena perspectiva de género y sexo, sin las distorsiones sensoriales que provocan las nuevas masculinidades, para pasar por delante de la presidenta de la Comisión Europea y tratarla como a la encargada del guardarropa. La escena protagonizada en Bruselas por Jeje Odongo, ministro de Exteriores de Uganda, obligó hace unos días a Emmanuel Ma […]