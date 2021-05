OPINIÓN EN ABC: “Las vacaciones de Sánchez se le están acabando”

El golpista Sánchez entró en campaña electoral en Madrid, como si fuera el adalid y salvador de esa izquierda, a la que tanto presume de pertenecer, y se ha pegado un baño de realidades, cuando ha sido desacreditado, criticado y desprestigiado por los ciudadanos. No ha hecho más que el payaso, del que se ha reído hasta el más tonto del lugar, no ha tenido más remedio que esconderse como las ratas, para no hacer más ridículo, nadie podía esperar más de este sátrapa, que ha arruinado a España y ha empobrecido a los Españoles.

Las cifras económicas son desoladoras, y eso que han sido maquilladas con todo detalle y todo tipo de cuidado. Ya no podían volver a sabotear el sistema informático del INEM, como hicieron el mes pasado. Todo con el fin de maquillar las cifras de parados, y sobre todo de aplazar el pago de la prestación, porque el dinero se les ha acabado. Y tienen que ir mendigando, a ver de dónde pueden sacar, para que no se les eche encima la presión de la opinión pública, y seguir engañando y mintiendo, mientras nos meten una cuantas plantas más abajo, de la ruina que nos han causado. No sé porque me da, que las vacaciones de este gandul, se le están acabando.