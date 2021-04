COMENTARIOS sobre la vacuna asesina AstraZeneca: una entre mil posibilidades de que la palmes

Para los que no entiendan claramente el lenguaje de estos burócratas a los que pagamos tan generosamente, yo les traduzco. La vacuna de AstraZeneca es una basura pero vacunar a una persona con ella son 7€ y con las otras entre 60 y 80€. Esa diferencia, a nivel mundial, son miles de millones que algunos paises(desarrollados) no estan dispuestos a pagar y otros paises(pobres) que simplemente no pueden pagar. Entonces la cuenta que se han echado es que bien están unos cuantos muertos si la vacunacion mundial cuesta unos cuantos miles de millones menos. Espero que se entienda el porque nos van a hacer jugar a la ruleta rusa.

La rueda de prensa ha sido un chiste. Cualquier pregunta sobre seguridad en grupos de pacientes que les han hecho han respondido, no tenemos datos aún, tenemos que seguir viendo (en nuestros cobayas). Eso sí, predicen que tiene más beneficios que riesgos (basados en que datos??). Completamente surrealista. Esta sociedad, y no sólo nuestro governantes, las agencias y autoridades que regulan nuestra sociedad son iguales. Criminales patéticos y mentirosos.

Lo que está ocurriendo es que se pasaron de listos y compraron millones de vacunas, sin tener todas la garantías de seguridad y ahora los las tenemos que tragar los ciudadanos para no tirarlas. Me gustaría saber la que se van a poner ellos, si es que se ponen alguna.

Es obvio que esa vacuna es la causante de trombos en casos concretos de vacunación. Es inútil que pretendan ocultarlo por más tiempo. Era algo que podía pasar, que una vacuna tuviera efectos muy adversos por no dedicar el tiempo necesario en condiciones normales para verificar su fiabilidad a corto, medio y largo plazo. Acortaron los plazos de 5 años a menos de 1 por la pandemia para sacarla al mercado y ahora toca asumir responsabilidades. La cuestión es si merece la pena asumir el riesgo y que fallezcan unos centenares más de personas en el mundo para frenar el virus o no. Lo que no es admisible es que oculten información a los ciudadanos.

Si no tienen ni idea de por qué ocurre, si no tienen claro (porque acaban de empezar a investigarlo) cuánto ocurre, si dejan abierta la puerta a cambiarlo…. ¿cómo pueden asegurar que el balance riesgo-beneficio es positivo? Es una actitud muy poco científica, la verdad. Me recuerda a cuando se negaba que el virus se transmitiera por aerosoles o decían que las mascarillas no estaban recomendadas. No les hice caso entonces y, desde luego, si me llaman para vacunarme y me quieren poner esta chufa, se la cederé generosamente a otro. No me apetece ser conejillo de indias.