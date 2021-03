EL HARAKIRI DE CIUDADANOS: ¡ADIÓS CS! -El PP llega a un acuerdo en Murcia con tres diputados de Ciudadanos para que fracase la moción de censura /”Se mantiene el pacto firmado”, dicen fuentes de Génova, y “sólo cambian las personas”. Es un duro varapalo para Ciudadanos, preludio de su próxima desaparición definitiva

Burros El victimismo independentista salió el jueves soleado y sonriente del Tribunal Supremo. Si Meritxell Serret tuviera algo de mundo se habría ido a almorzar a Señor Martín, que está justo enfrente. Nada como su magnífica barra para brindar por la magnanimidad de la justicia española y estar de vuelta en casa. Me pregunto qué debe pensar la exconsejera de Agric […] (abc)

Delcy, Cilia y el milagro de los 117 billones de bolívares Al final se va notando, con el paso del tiempo, el resultado de aquellas asesorías económicas que los fundadores del movimiento podemita prestaron al chavismo, continuadas después por otros cerebros de la causa populista una vez que Iglesias, Errejón o Monedero consiguieron aquí un escaño o una poltrona más o menos cómoda que les garantizaba un sueldo. La ta […] (abc)

La enseñanza ha muerto Perdonen que les incomode, querido padre, querido profesor, querido sindicato y queridos ministro y consejero de educación, y que comience este artículo con un rotundo YO ACUSO. YO ACUSO al actual sistema educativo español de ser un fraude de colosales dimensiones. Querido padre, debe saber usted que nunca conocerá con certeza si su hijo está o no formado ci […] (abc)

Estrella ninja Hay una idea de Miguel Noguera que recuerda a lo último de Ciudadanos. Son dos personas en la cola del supermercado y una, gentilmente, cede el paso a la otra que, más gentilmente todavía, declina el ofrecimiento. Estira el brazo y dice: pase usted, y la otra responde: no, no, usted. Y este episodio de caballerosidad se repite, se enrosca, entra en bucle has […] (abc)

Viva la foto de Colón Para Clausewitz, pocos hombres eran capaces de pensar más allá del momento presente. Exageraba un poco. La verdadera minoría está en los absolutamente incapaces de anticipar ni un solo movimiento del adversario. Eso tiene un nombre. Protagonizar la jugada política más estúpida de la historia democrática no es fácil. Triste logro de la jinete de caballos muer […] (abc)

Columpiada de Sánchez Oh sorpresa. Empieza a cundir la sensación de que la opa monclovita a la bisagra naranja les puede salir rana. Y eso a pesar de que el sanchismo lo dio todo en la operación, incluso enviando al jefe de ‘Koldo el de los Sobres’, el agente especial Ábalos, encargado de las maniobras orquestales en la oscuridad del PSOE. Hasta hubo noche de vigilia en La Monclo […] (abc)

Una catarsis para la derecha La decisión de Isabel Díaz Ayuso ha provocado una catarsis en la derecha que, a la larga, será beneficiosa, aunque las elecciones de mayo las cargue el diablo y se vuelvan contra quien las convoca. En primer lugar, Ayuso ha cortado de un resuelto tajo el nudo gordiano que su jefe de filas había sido incapaz de desliar. Pablo Casado, en su afán por atraer a l […] (abc)

Hombre, no Dios El canto V de la ‘Odisea’ no es sólo una de las más grandes creaciones de la literatura universal. Resulta, sobre todo, una lúcida e impresionante reflexión sobre la condición humana. Se podría escribir todo un tratado filosófico sobre el poema épico de Homero. La diosa Atenea acude a Zeus para pedirle que libere a Ulises del cautiverio en la isla en la que […] (abc)

La revolución legal Guardado por un Redondo y un Cuadrado, al Patio de Monipodio, como a la Academia de Platón, «no entre nadie que no conozca la geometría». Geométrico es el crecimiento maltusiano de leyes (en un día, piquetes, sexo, bable, aranés…), y semejante «ansia de legalidad enternecedora» (enfermedad alemana, según el teólogo Rudolf Smend, teórico de la integración est […] (abc)

Plebiscito contra Sánchez La encuesta de GAD3 que hoy publica ABC pronostica un nítido triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid si, como parece, hay elecciones el 4 de mayo. El PP lograría entre 57 y 59 escaños frente a los 39-41 del PSOE, y junto con el hipotético apoyo de los 14-16 escaños de Vox en la Asamblea, Díaz Ayuso podría gobernar con comodidad. Uno de los datos más relevante […] (abc)

El partido zombi Pueden hacerlo peor. Sin esforzarse mucho, sólo con esa mezcla de pánico e incompetencia que se produce en cualquier colectivo humano cuando algo sale mal y cada movimiento para tratar de arreglar el problema lo agrava. Ciudadanos, que nunca fue un partido de estructura sólida, ha entrado en el vértigo de sus propios errores. Arrimadas, intentando explicarse […] (abc)

La libertad vence al socialismo Antes de Pedro Sánchez, el lema escogido por Isabel Díaz Ayuso como grito de batalla política, «libertad o socialismo», habría sonado a exabrupto democrático. Visto lo visto desde que el hoy secretario general del PSOE se hizo con las riendas del partido y el Gobierno, no se me ocurre forma mejor de expresar lo que se dirime en las elecciones convocadas el c […] (abc)

Arrimadas se queda sin salidas dignas La marcha atrás de tres diputados de Ciudadanos en Murcia que finalmente impedirán que prospere la moción de censura planteada contra el Gobierno del PP tiene visos de ser el error definitivo cometido por Inés Arrimadas con su estrategia para servir de muleta a Pedro Sánchez. La operación diseñada por Moncloa en connivencia con Arrimadas para despojar al PP […] (abc)

Yo exijo Decir que en España no hay normalidad democrática, es lo mismo que decir que en España no hay democracia. No le demos más vueltas. ¿Qué absurdo eufemismo es, además, eso de la normalidad? No contentos con hablar durante meses de la «nueva normalidad» (Pedro Sánchez, ‘dixit’), ahora resulta que en dicha presunta normalidad no está la democracia que el pueblo […] (abc)

Arrimadas y el fin La ficción ya no imita la realidad. Al revés, es la política la que copia las tramas y los desvaríos de las series de entretenimiento. El político de hoy no se forma en la universidad ni en la calle, sino delante de una pantalla atiborrándose de Netflix y demás plataformas, y encima se lo cree. Arrimadas pasó en Cataluña de 36 escaños a seis y pensó que nece […] (abc)

Sánchez se la pega El mismo día que se certifica en el Parlament que el 'efecto Illa', a efectos prácticos, no ha servido para nada y la presunta 'genialidad' de la jugada de Iván Redondo no obtenía mayor mérito que convertir al exministro en jefe de la oposición en un parlamento regional, parece que se frustra la siguiente gran estrategia alumbrada en Monc […] (abc)

Carita de UPyD La operación puesta en marcha por Inés Arrimadas para desmarcarse definitivamente del PP en busca de la bombona de oxígeno que al menos permitiera a Ciudadanos sobrevivir con respiración asistida deja al partido en una situación insostenible. También el diseño de esta maniobra por parte del equipo de rasputines de Pedro Sánchez desde un despacho de La Monclo […] (abc)