AUMENTAN LAS DUDAS SOBRE LAS VACUNAS – El virus vuelve a los geriátricos asturianos y contagia a residentes que ya se habían vacunado | El Sespa interviene la residencia pública de El Nodo, en Avilés por un brote que afecta a más de 20 personas

El coronavirus no da tregua a los geriátricos en Asturias y contagia a residentes que ya habían sido vacunados en diversos centros.El último brote registrado fue ayer en la residencia del ERA de El Nodo, en Avilés, donde se contabilizan más de una veintena positivos, entre residentes y trabajadores.El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) intervino el centro ayer. También el Instituto Gerontológico Astur, la residencia El Carmen de Gijón, sufre un nuevo azote por parte del coronavirus.El brote detectado la semana pasada se agrava y se supera ya el medio centenar de casos positivos entre sus residentes. Tras los contagios detectados en el centro avilesino, comenzaron las derivaciones al hospital.Según explicó uno de los sindicatos mayoritario en el comité de empresa del ERA, la CSI, por el momento, «todo se va gestionando bien», en cuanto a aislamiento, traslados y material de protección, pero «falla la parte privatizada, y no el personal, que está dando el 100%».«No están reforzando al personal de limpieza. No puede ser que en estas condiciones una sola limpiadora se ocupe de las cuatro plantas (esto ocurre los fines de semana por las tardes) o que la empresa de cocina no disponga del material adecuado para servir las comidas», critica el sindicato que habla de «platos tapados con papel de film que hay que desenvolver para dar la comida a los residentes con el exceso de manipulación que supone».La CSI asegura que «llevamos tiempo» denunciando estas cuestiones en el comité de empresa, «sin solución». «Se lo comunicamos a la gerente vía ‘mail’ y telefónica pero seguimos igual», mantienen. Según el sindicato, «parece ser que la estrategia es esperar a que todo pase y luego salir diciendo lo bien que se hizo todo».Este brote se suma al registrado en el geriátrico gijonés de El Carmen, con más de 50 positivos. Esta residencia sufre de nuevo el virus, que ya provocó contagios en la primera ola.La dirección del Instituto Gerontológico Astur confirmó el brote, pero niega que se haya ocultado información, como había denunciado una familiar de una residente. «Cada día hablamos con todos los familiares de los residentes. En algunos casos, hablamos en varias ocasiones al día», aseguraron.Asimismo, explicaron que están en contacto con los residentes que han sido derivados tanto al hospital de la Feria, el H114, como al Hospital de Cruz Roja de Gijón. El comité de empresa de la residencia asegura que «la comunicación con las familias es continua y directa. No hay ningún tipo de opacidad en el centro».Estos nuevos postiivos registrados esta semana se suman así a otros seis centros con brotes, según los datos del Principado: Los Canapés, de Avilés; Aurora Álvarez, de Gijón; La Rosaleda, de Oviedo; Valentín Palacio, de Siero, Arriondas y San Martín de Luiña.

https://www.elcomercio.es/asturias/coronavirus-asturias-virus-vuelve-geriatricos-asturianos-contagia-residentes-vacunados-20210127001244-ntvo.html