El virus se descontrola en Galicia con una explosión de casos nunca vista / Más de 1.700 nuevos contagios en las últimas 24 horas y una tasa de positividad por encima del 12 %

Ya no es solo que se cumplan nueve días consecutivos por encima del millar de contagios, es que duplican la peor cifra de la segunda ola.

A pesar de que el número de pruebas PCR también alcanzó su máximo nivel con más de 12.000, la tasa de positividad muestra que no se están detectando todos los casos. Sanidade la sitúa en el 12,1 % en las últimas horas, por encima del límite del 10 % que coloca a un territorio en riesgo alto y que indica que la transmisión está descontrolada.

Hay 16.030 enfermos de covid-19, el triple que antes de las fiestas navideñas.

El director de Atención Hospitalaria del Chuac: «Tenemos una media de 20 y 30 ingresos todos los días con pacientes con neumonía a causa del covid-19»

El número de enfermos ya roza los tres millares y el Cunqueiro y Povisa han superado el pico de ingresados de la segunda ola.

El Clínico crece otra vez en ingresos y los pacientes a tratamiento ascienden a 2.694, el undécimo récord consecutivo. Dieciocho municipios del área metropolitana compostelana, en máximos de contagios del año.

Imparable, el ritmo de nuevos contagios diarios en Galicia traspasa ya todas las barreras y todos los récords. Según el último balance del Sergas, que recopila los datos entre las seis de la tarde del martes y la misma hora del miércoles, se detectaron en la comunidad 1.727 nuevas infecciones – más de 1.300 a través de una PCR-.Con este ritmo de contagios el número de casos activos en la comunidad sigue sin alcanzar su techo a pesar de que ya se superan los 16.000.El dato en conjunto no es mejor si se analizan por separado las áreas sanitarias porque todas ellas tienen ya más infectados que en toda la pandemia. A Coruña se encuentra en la situación más delicada con 4.124 casos activos (285 más que en el último balance) tras registrar de nuevo un máximo de nuevos contagios detectados. Vigo roza los tres mil con 2.942 pacientes (166 más), Santiago añade otro centenar de infectados hasta los con 2.694. Fuerte incremento también en Ourense que acumula 2.251 positivos (144 más). Lugo tiene 1.361 casos activos (88 más), Pontevedra 1.374 (179 más) y Ferrol 1.284 (92 más).Y si entre el 0,8 y el 1 % de los contagiados terminan en la uci y alrededor del 5 % necesitan ingresar en un hospital, los próximos días va a complicarse todavía más la situación asistencial.El número total de hospitalizados ha sumado medio centenar en las últimas 24 horas pasando de 828 a 879.Los pacientes en uci son 135, tres más, pero hay que tener en cuenta que a última hora del miércoles Sanidade notificó otros dieciséis fallecidos.Precisamente el número de víctimas mortales también está sufriendo un incremento diario que solo se vio en los peores momentos de la pandemia en el mes de abril.Desde que comenzó el año han muerto en Galicia 166 personas con coronavirus, desde el inicio de la crisis sanitaria son 1.566 fallecidos.Marina Blanco, médica adjunta del servicio de neumología del Chuac, actualizó y avanzó en «Voces de A Coruña» que los pacientes en uci ya son 41Este jueves Sanidade ha notificado 442 positivos, que eleva el total de casos activos a 4.124 personas, 285 más que el día anterior. De nada sirve el aumento de las altas concedidas, 156 en las últimas 24 horas. Este miércoles, además, hubo que lamentar, además, un nuevo fallecimiento en la residencia Domus Vi de Vimianzo, una mujer de 91 años que, según informó el Sergas, sufría patologías previas.El número de muertos por covid desde el pasado mes de marzo en el área sanitaria asciende ya a 350 personas.La factura de las fiestas de Navidad está saliendo muy cara y los avisos de los sanitarios se cumplen de lleno.El balance señala que se detectaron 281 contagios a través de las 2.407 pruebas PCR, según datos del Sergas. Esta cifra deja el índice de positividad en el 11,67 %, un porcentaje que sigue doblando el máximo establecido por la OMS, en el 5 %.Sin embargo, desde la gerencia sanitaria señalan que se hicieron 2.678 test, por lo que el índice sería del 10,5 %.La presión hospitalaria sigue sumando pacientes. Este jueves hay 11 nuevos ingresos en los centros hospitalarios de la demarcación. El total se sitúa 226 personas. De ellos, el Chuac atiende a 165 en planta y a 34 en la uci. En el Virxe da Xunqueira cuida a 11 ingresados. El Hospital Modelo trata a cinco personas en planta y a dos en la uci. El Quirón, por su parte, cuenta con siete pacientes en planta y dos en cuidados intensivos. En sus domicilios permanecen aislados y bajo vigilancia especial 3.898, 277 más que la jornada anterior.Marina Blanco, médica adjunta del servicio de neumología del Chuac, actualizó y avanzó en Voces de A Coruña, de Radio Voz, que los pacientes en uci ya son 41. Supondría un aumento de tres personas según los últimos datos de Sanidade. «Mi intención no es asustar. Lo único que resuelve esto es salir a la calle solo para las actividades que son imprescindibles. Nosotros no vamos a culpabilizar a nadie, porque el daño ya está hecho. Lo que tenemos que hacer es aprender de los errores», señaló la sanitaria.Sobre las fiestas navideñas, Blanco resaltó que hubo muchas personas que se ampararon en «una falsa seguridad por de hacerse pruebas PCR por su cuenta».El área sanitaria de Vigo acaba de vivir su récord histórico de contagios de coronavirus. En 24 horas se han notificado 323 nuevos casos de covid-19 y es la primera vez que en ese lapso de tiempo se supera la barrera de los tres centenares, según los partes diarios que ofrece el Servizo Galego de Saúde, que van de las 18.00 de un día a la misma hora del siguiente. Hasta ahora, el récord estaba en 280 casos. En los últimos trece días el número de contagios ha estado por encima de los cien.La epidemia sigue, todavía, en fase de expansión. Tanto, que en este momento hay ya casi tres millares de enfermos. Cada día que pasa se marca un nuevo récord, porque en las últimas semanas el número de enfermos no deja de crecer. En este momento son 2.942. Sigue habiendo muchas altas cada día (ayer 152), pero los contagios crecen a un ritmo mucho más veloz que las curaciones, de manera que el número de convalecientes sigue y sigue rompiendo sus propios techos.La incidencia en el área sanitaria de Vigo, el baremo que mide cuántos casos se detectan por cada cien mil habitantes, está en 491 en los últimos catorce días. El panel de indicadores que han pactado las comunidades autónomas y el Gobierno central establece que a partir de 250 se está en situación de riesgo muy alto (en algunos documentos se lo llama «extremo»). Por lo tanto, la situación está clara. El coronavirus se expande sin freno. Es cierto que se están haciendo más pruebas que nunca. El último día acabó por encima de los tres millares de PCR, que es una cifra nunca vista. Hacer más pruebas está llevando a detectar más casos, pero el problema es que hay muchas infecciones. Un indicador lo revela: el porcentaje de PCR que son positivas. Algunos días está superando el 10 %, cuando la Organización Mundial de la Salud ha establecido el 5 % como barrera para considerar que una situación está controlada, y otros organismos como el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) recomiendan estar siempre por debajo del 4 %. Todo esto está teniendo un impacto claro en los hospitales.El Álvaro Cunqueiro tiene ya 84 personas hospitalizadas en planta con covid, de forma que ha superado el pico de la segunda ola, que se vivió a mediados de noviembre. En Povisa ya son 24, así que también ha superado el pico de la segunda ola. En Fátima son 9. Llegó a tener más, pero es que en las últimas 24 horas ha registrado 4 ingresos, lo que adelanta un panorama de crecimiento. Además, son jóvenes: hombres de 25, 32, 34 y 69 años, según ha informado el hospital, que tiene cuatro ingresados de menos de 40 años que pertenecen al mismo brote.Las ucis de momento resisten. El Cunqueiro tiene 15 pacientes (el mismo número de camas que tiene la uci covid, antes de buscar expansiones hacia otras unidades) y Povisa tiene siete. En Fátima no hay nadie en cuidados críticos. Pero la teoría dice que cuántas más personas infectadas hay, más pueden acabar en el hospital; y cuantas más haya en planta, más pueden acabar en la uci si se agravan.El Sergas notificó esta mañana 233 nuevos positivos en el área sanitaria de Santiago y suman 13.470 desde el inicio de la pandemia, un 3 % de la población de los 46 municipios que la integran. Es la cifra máxima de positivos en una sola jornada, un récord que se había establecido el día 14 de este mes con dos menos. Ahora son 2.694 los pacientes a tratamiento, una cifra que marca asimismo el undécimo máximo consecutivo (desde los 1.679 del día 11) de personas afectadas de la enfermedad en una jornada.Aumentan otra vez los ingresos en el Hospital Clínico, con 28 pacientes de covid en unidades de cuidados críticos, igualmente una cifra máxima desde el inicio de la pandemia en marzo; y 105 más en otras unidades de hospitalización. En HM Rosaleda hay 3 ingresos más, ninguno de ellos en la uci. La última jornada se han dado 129 nuevas altas a personas curadas de esta dolencia, y son ya 10.547 desde que comenzó la pandemia. Además, el Sergas informa de 1.994 nuevas pruebas PCR y 515 serológicas en las últimas 24 horas; todas son para buscar nuevos positivos asintomáticos, con varios cribados entre colectivos considerados de riesgo. Entre ellos hoy está programado que comience en el IES Antonio Fraguas de Santiago, entre 767 estudiantes y profesionales del centro, donde se han detectado ocho positivos los últimos días.Entre los 25 municipios del área metropolitana compostelana, Santiago y otros 17 más presentan las cifras máximas del año de nuevos positivos acumulados en los últimos 14 días. Así, el dato para Santiago es de 604 nuevos casos en dos semanas; 93 en Padrón; 64 en Rois; 62 en Ordes; 60 en Val do Dubra; 59 en Teo; 56 en Arzúa; 51 en Oroso; 39 en Negreira; 35 en Boqueixón; 30 en O Pino y en Trazo; 28 en Dodro; 19 en Tordoia; 14 en A Baña y en Frades; 11 en Boimorto, y 10 en Vedra.También presentan cifras muy elevadas, aunque inferiores al máximo de este año, en Ames, con 155 casos (el máximo fueron 156), Brión con 41, Melide con 66, Santa Comba con 29 y Touro con 35.A pesar de crecer y presentar la cifra máxima de casos acumulados del año, Vedra se mantiene fuera de los municipios de riesgo extremo; y se suman también hoy a esta mejor situación Santiso y Toques. Los otros 22 concellos superan los 250 casos acumulados por 100.000 habitantes y se hallan en riesgo extremo de difusión de la pandemia, aunque en las restricciones vigentes hay diferencias.



https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/01/21/virus-descontrola-galicia-explosion-casos-nunca-vista/00031611220874154203878.htm