En la noche del 3 de noviembre, los estados pendulares como Michigan, Wisconsin, Georgia y Pensilvania vieron una ventaja para Trump. Sin embargo, el conteo de votos se detuvo abruptamente en la madrugada del día siguiente y una serie de “masivos y estadísticamente inconcebibles vertederos de votos” en medio de la noche anuló los resultados, señaló Trump. “Estos gigantescos y ridículos aumentos unilaterales fueron milagrosamente suficientes para empujar a Joe Biden a la delantera en todos los estados clave. Estas evidentes anomalías son solo la punta del iceberg”, dijo.

Trump dijo que su campaña presidencial obtuvo unos 75 millones de votos, lo que supone unos 12 millones de votos más en comparación con las elecciones de 2016, el mayor aumento de votos registrado para un presidente en ejercicio.

A pesar de ello, su oponente Joe Biden “de alguna manera recibió 11.7 millones de votos más que Barack Obama, y venció a Barack Obama en todo el país”, dijo Trump. “Es histórica, matemática, política y lógicamente imposible. No sucedió. No ganó. Ganamos por una gran mayoría”, dijo.

Trump también acusó al Partido Demócrata, a los medios de comunicación y a los gigantes de la tecnología de “coludirse abiertamente” para engañar al país.

“Si este atroz fraude no se investiga y aborda completamente, las elecciones de 2020 serán consideradas para siempre como ilegítimas y como las elecciones más corruptas en la historia de nuestro país”, dijo Trump.

El presidente Donald Trump ha enviado un mensaje a la nación para explicar por qué está decidido a seguir todas las vías legales y constitucionales para "detener el robo de las elecciones presidenciales", y pidió al pueblo estadounidense que "levantaran la voz" y exigiera corregir esta injusticia."Los estadounidenses deben poder tener una fe total en la confianza de sus elecciones. El destino de nuestra democracia depende de ello", dijo en una declaración en vídeo. "Ahora es el momento para que el pueblo estadounidense levante su voz y exija que esta injusticia sea corregida inmediatamente. Nuestras elecciones deben ser justas, deben ser honestas, deben ser transparentes y deben estar 100% libres de fraude"."Ganamos estas elecciones con una magnífica victoria, y el pueblo de Estados Unidos lo sabe. Se están manifestando, están enojados, están asustados. No podemos permitir que haya una elección completamente fraudulenta".Trump dijo que uno de sus deberes más solemnes como presidente es proteger la integridad del "sagrado derecho al voto" de los estadounidenses.Acusó a los funcionarios demócratas de los principales estados pendulares de haber utilizado el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), causante de la enfermedad COVID-19, como pretexto para violar supuestamente de manera ilegal las leyes estatales para "permitir, fomentar y facilitar el fraude" a una escala sin precedentes en el país."La verdad es que ganamos las elecciones por una gran mayoría. Ganamos a lo grande", dijo Trump. "Hoy les voy a dar los hechos que todo estadounidense necesita saber".El presidente también compartió cómo había ganado en Ohio, Florida y Iowa "por márgenes históricos", y había ganado 18 de los 19 "condados barómetros" que durante los últimos 40 años han predicho correctamente el ganador de la elección presidencial."Esto significa que Biden sería el primer candidato desde 1960 y solamente el segundo candidato en la historia de Estados Unidos en ganar la Casa Blanca, al mismo tiempo que perdió los tres estados principales, y no estuvo ni siquiera cerca", dijo Trump.Señaló que los demócratas habían perdido 25 de los 46 escaños de la Cámara de Representantes, y señaló que los demócratas terminaron teniendo una pérdida neta de 14 escaños aunque se proyectaba que ganarían 15 escaños, lo cual, según Trump, se debió a su éxito y a la baja de la votación.La campaña de Trump proporcionó en las últimas siete semanas pruebas que alegan irregularidades y fraude en la votación.El presidente dijo a los estadounidenses que la campaña ha demostrado que los demócratas violaron sus propias leyes estatales al cambiar los procedimientos antes de las elecciones sin haber pasado por las legislaturas estatales.Esos cambios incluyeron la suspensión de todos los requisitos de verificación de firmas, la inundación de un estado determinado con solicitudes de votos en ausencia y el despliegue de cientos de buzones de votación no controlados.Estos cambios se hicieron supuestamente para "beneficiar ilegalmente" a Biden, dijo Trump. También alegó que las tasas increíblemente bajas de rechazo de votos en ausencia "prueban que cientos de miles de votos ilegítimos fueron contados en los estados clave", y que no hubo "ningún intento significativo de verificar la ciudadanía, la residencia, la identidad o la elegibilidad de los votos por correo".Trump también señaló a los testigos que han declarado que presenciaron personalmente diferentes casos de engaño y fraude. Esto incluye testigos que vieron a trabajadores electorales fechar miles de boletas o contar lotes de las mismas boletas muchas veces. Otros testigos dijeron que vieron miles de boletas prístinas que no tenían pliegues o dobleces y que todas votaban por Biden.Antes de la elección, los medios y las empresas Big Tech censuraron las historias sobre cómo la familia de Biden había "recibido millones de dólares del Partido Comunista Chino". "Nuestro país ya no tiene una prensa libre. Es una prensa de supresión. Es una prensa donde la verdad nunca saldrá a la luz. Es el mayor y más impactante escándalo que involucra a un candidato presidencial en la historia moderna", dijo Trump, y luego agregó, "Los medios y el Partido Demócrata mintieron al pueblo estadounidense para tratar de robar las elecciones".Fuente: The Epoch Times





https://latribunadelpaisvasco.com/art/14309/donald-trump-pide-a-los-estadounidenses-que-detengan-el-robo-de-las-elecciones-presidenciales