Sánchez comparece en el Congreso para informar del estado de alarma, el avance de la pandemia y los últimos Consejos Europeos.





Sánchez avisa de que endurecerá el plan para Navidad si es necesario y pide «no bajar la guardia»

«No podemos relajarnos», ha insistido el jefe del Ejecutivo en su comparecencia ante el Pleno para hacer un primer balance del estado de alarma.

El próximo lunes 21 se aprobará la vacuna para la Unión Europea, momento a partir del cual podrá empezarse a distribuir en España a través de los 13.000 puntos de vacunación.

La vacunación contra el covid-19 comenzará justo antes de Reyes

La incidencia acumulada vuelve a subir en España y ya roza los 200 casos por cada 100.000 habitantes

Sanidad comunica 10.328 nuevos contagios de coronavirus y 388 muertos

Arranca la vacunación en Estados Unidos

La vacuna de Pfizer está empezando a ser suministrada en EEUU: una enfermera ha sido la primera persona de Nueva York en vacunarse. Lo ha hecho ante las cámaras.

Parten de la fábrica de Míchigan los primeros camiones para distribuir la vacuna por EEUU20

Este domingo han partido desde la fábrica de Pfizer en Portage, Míchigan, los primeros camiones con cargamentos de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica para su distribución en los 50 estados del país con vistas a comenzar este mismo lunes la campaña de vacunación.

Asturias confirma 92 nuevos casos

“el virus se acelera y los casos se multiplican”.

Trump anuncia que se empezará a vacunar

Cifras globales: más de 12.500 muertos y 668.000 casos nuevos en las últimas 24 horas

Con los nuevos datos, el cómputo global se sitúa ya en 68.921.974 personas contagiadas y 1.569.880 víctimas mortales, mientras que los pacientes que se han recuperado se elevan a 44,4 millones, con India a la cabeza con más de 9,25 millones de personas curadas.

Los datos negativos de contagios registrados en las últimas horas en España han motivado que el Gobierno se plantee endurecer las restricciones previstas para las Navidades.Así lo avanzó este miércoles Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la aplicación del estado de alarma.El jefe del Ejecutivo repasó desde la tribuna algunos de los pilares del plan para los próximos días, entre los que destacó «el cierre perimetral de las comunidades autónomas entre el 23 de diciembre y el 6 de enero» salvo las excepciones contempladas, reuniones de un máximo de diez personas, el retraso del toque de queda hasta las 01.30 en Nochebuena y Nochevieja y la prohibición de que se celebren actos multitudinarios.Sánchez reclamó cautela durante estas Navidades «tan distintas» para evitar una tercera oleada del virus.«La mejor manera de prevenir los contagios es que todos actuemos como si estuviéramos contagiados, porque no sabemos si estamos contagiados. Limitemos los contactos. El mejor regalo que podemos ofrecer a los familiares es la seguridad», subrayó.El presidente del Gobierno también hizo referencia durante su discurso al plan de vacunación que en los próximos días comenzará a desarrollarse en España y que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos en otros países, como el Reino Unido.«Estamos preparados», afirmó. «España está lista. Llevamos tiempo trabajando para poder articular una estrategia de vacunación segura y equitativa».El suministro del antídoto será gradual, comenzando por los sectores más vulnerables de la población. La «previsión» de Moncloa es que «dos millones y medio de españoles puedan ser vacunados en esta primera etapa», y que para «mayo, junio tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados. Después se regulará la prioridad del resto», sostuvo Sánchez.España cuenta en esta segunda oleada con unos datos epidemiológicos menos negativos que varios de los países vecinos, aunque prefirió no sacar pecho, consciente: «Hoy somos uno de los países con mejores datos, con tasas de incidencia más bajas. Pero no nos engañemos, ni éramos peores entonces ni somos mejores ahora».El presidente del Gobierno reivindicó el buen funcionamiento del sistema de «cogobernanza» entre el Ejecutivo central y las administraciones autonómicas y locales que implantó para combatir la pandemia, así como la utilidad del estado de alarma, recogido en la Constitución española.Sánchez aprovechó este punto para reivindicar también la Carta Magna en lo que pareció una defensa de la Corona, institución que en los últimos días está siendo atacada por Podemos, sus socios de Gobierno. «La Constitución española vuelve a reivindicarse, una prueba más de su vigencia y fortaleza», afirmó.El jefe de la oposición, Pablo Casado, criticó con dureza la intervención del presidente del Gobierno, al que acusó de «mentir» de forma reiterada. «¿Qué expertos? ¡No existen! Las mismas actas que dijo que iba a publicar porque era un Gobierno muy transparente. Las mismas mentiras, no se cansa de mentir», lamentó el líder del PP.Casado también afeó el sistema de cogobernanza, al entender que es un concepto empleado por Sánchez para «parapetarse tras las comunidades» y evitar un mayor desgaste durante la crisis, así como la «deslealtad» con Alemania por afirmar que «está mucho peor». «Baje del Falcon (el avión del presidente), toque tierra, mire a los ojos a los médicos, a las familias y dígales dos palabras: gracias y perdón. Un poco de humildad, señor Sánchez».Los malos augurios sobre la pandemia comienzan a concretarse en los datos. El Ministerio de Sanidad registró este martes, cuando ya se empiezan a notar las consecuencias del puente de la Constitución, indicadores negativos en contagios, fallecimientos e incidencia acumulada.España tiene 10.328 contagios y 388 muertos más, cifras interdiarias similares a las de los últimos días que la mantienen en una «meseta», como la calificó el lunes el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, una mala posición si se tiene en cuenta que en las semanas anteriores la tendencia había sido descendente en todas las tablas.Casado: “Esos fondos europeos lo que necesitan son respaldo parlamentario para negociarlos de forma profesional e independiente. (…) Usted no: usted prefiere que su gabinete decida dónde van los fondos”. “¿No cree usted que es mejor mandar un mensaje a la UE de que no va a hacer clientelismo o peronismo, como hoy decía, incluso, un miembro de su Gobierno?”, pregunta.Casado: “Baje usted del Falcon, toque tierra, mire a los ojos a los médicos, a las familias, y dígales dos palabras: gracias y perdón”. “Un estado de alarma para seis meses es como si un bombero abre la manguera y se va. Usted actúa con ciclotimia”.Casado: “¿Qué expertos? ¡Si han tenido que reconocer que no existen y que no hay actas!”.El líder de la oposición reprocha a Sánchez que hable de la Navidad como “fiestas del afecto”, recuerda que se celebra “el nacimiento de Jesús” y cree que “en España se debe felicitar la Navidad sin problemas”.Hace 48 minutos Sánchez dice que estamos “ante el principio del fin”, pero que “vacuna no significa vacunación”. “Nadie en esta cámara puede decir que España y Europa no se merecen este horizonte de esperanza”, añade.“Todos los gobiernos debemos ser humildes”, dice Sánchez. “Nadie está libre del repunte y, por tanto, no podemos bajar la guardia”, añade.La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 27.728 casos nuevos y 952 muertos, con lo que bate el récord diario de decesos, según el balance publicado este miércoles por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas.El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes otros 10.328 casos de coronavirus, una cifra algo más alta que las que venían dándose en días comparables. Además, se han notificado otros 388 fallecidos, uno menos que ayer, que llevan el total de los muertos por la pandemia según el departamento de Illa a 48.401. Estos datos llevan también a un ligero repunte de la incidencia acumulada que si el pasado jueves llegó a estar en 188 casos por cada 100.000 habitantes este martes escala a 198, cinco más que ayer lunes.Un total de 35 personas, entre ellas, doce grupos escolares de seis centros educativos distintos, están afectadas por un brote de coronavirus declarado el pasado día 5 de diciembre en Torredembarra (Tarragona), informa el Departamento de Salud.La Comunidad de Madrid ha notificado este martes 2.093 nuevos casos de coronavirus en la región, una cifra en la línea de los días no festivos de la semana pasada y, por tanto, bastante superior a las que se venían dando desde mediados de noviembre.El número de fallecidos en hospitales ha sido 13, estos sí menos que el martes pasado y el anterior, cuando fueron 19 y 29, respectivamente. Por su parte, el número de personas ingresadas en hospitales por covid-19 se ha mantenido estable cuando normalmente los martes descendía. Así hay 1.346 enfermos en planta, uno menos que ayer, y 306 en la UCI, tres más que ayer.Un 9,9 por ciento de la población española ha pasado el covid-19 y ha desarrollado anticuerpos, lo que supone un total de 4,7 millones de personas, según la cuarta ronda del ‘Estudio Nacional de Seroprevalencia ENE-COVID’, presentada este martes en rueda de prensa y elaborada por el Ministerio Sanidad, junto al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y con la colaboración de las comunidades autónomas.La tercera ola del estudio, realizada hasta julio, concluyó que el 5,2 por ciento de los españoles tenía anticuerpos IgG, es decir, poco más de 2 millones de personas. Los resultados dados a conocer hoy, por tanto, indican que entre julio y noviembre se han infectado aproximadamente el mismo número de personas en España que en la primera ola.Cataluña ha registrado hasta este martes 361.349 casos confirmados acumulados de coronavirus -328.943 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.911 más que en el recuento del lunes y 39 fallecidos, ha informado la Consejería de Salud de la Generalidad a través de su página web. La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) ha traspasado el umbral de 1 y ha subido hasta 1,11, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 211,77 por cada 100.000 habitantes.El Gobierno central y la Comunidad se reúnen este martes, a las 16.30 horas, para abordar la posibilidad de realizar test de coronavirus en farmacias, que el Ejecutivo autonómico lleva solicitando desde hace más de dos meses.El Gobierno británico ha anunciado este lunes que Londres y otras zonas del este de Inglaterra pasarán a partir del miércoles al nivel 3, el más alto en lo que a restricciones para frenar la propagación del coronavirus se refiere. La medida, anunciada por el ministro de Salud, Matt Hancock, ante el Parlamento supondrá el cierre de bares y restaurantes, salvo para el servicio a domicilio y para llevar, además de exigir reducir la mínimo los desplazamientos fuera de casa y evitar en la medida de lo posible aquellos que sean entre distintas zonas. Además, en lo relativo a las reuniones, se pide evitar reuniones en domicilios particulares y en espacios públicos con personas con las que no se conviva o con las que no se forme parte de una misma ‘burbuja’, si bien en este último caso no deberán superar las seis personas.La propagación del coronavirus continúa. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad confirman que desde el viernes pasado se han detectado 28.886 nuevos contagios en todo el país. De este modo, el número de infectados desde el inicio de la pandemia en todo el territorio nacional ha alcanzado ya a 1.751.884 personas. El departamento de Illa también ha confirmado la muerte de 485 ciudadanos más desde el pasado viernes. De esto modo, la cifra oficial de fallecimientos por la pandemia según el Gobierno se sitúa en 43.131, aunque otras fuentes oficiales como el INE elevan esa cifra hasta más de 55.000 fallecimientos. La media nacional de la incidencia acumulada a 14 días sigue bajando poco a poco y se sitúa en 193,65 casos.La Comunidad de Madrid no descarta endurecer las medidas restrictivas si la evolución de los datos del coronavirus empeoran en las próximas semanas, tal y como ha ido realizando desde que se inició la pandemia en función de la situación epidemiológica de la región y lo que marque la autoridad sanitaria.La Comunidad de Madrid ha notificado 806 casos nuevos de coronavirus, de los que 171 corresponden a las últimas 24 horas, y 20 fallecidos más en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este sábado, con datos a cierre del día anterior.La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha confirmado este domingo 92 nuevos casos de COVID-19 diagnosticados el sábado, jornada en la que se notificaron siete fallecimientos: cinco mujeres de 88, 90, 93, 93 y 95 años, y dos hombres de 77 y 80. Tres de estas personas tenían su domicilio en un centro residencial de mayores. Además, durante este sábado hubo 24 ingresos de personas con esta enfermedad: 22 en planta y 2 en UCI, y se registraron 20 altas. Actualmente, en el Principado hay 465 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de estar afectados por coronavirus y otros 112 permanecen en unidades de cuidados intensivos.La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas un total de 189 nuevos casos de Covid-19, lo cual supone un notable descenso respecto a los 270 registrados el sábado. En la última jornada se han comunicado dos nuevos fallecimientos, un varón de 59 años de Badajoz y una mujer de 74 de Mérida, que elevan a 1.013 las víctimas mortales de la pandemia en la comunidad. Además, en los hospitales extremeños hay ingresadas 149 personas, dos más que en la jornada anterior, 26 de ellas en UCI, una menos. Asimismo, se han dado 78 altas, lo que equivale a un acumulado de 28.785 altas.La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado de manera provisional hoy domingo un total de 325 nuevos casos de coronavirus COVID-19, de los que Tenerife suma 261 casos, con un total de 10.802 casos acumulados El total de casos acumulados en Canarias es de 23.428 y en las últimas 24 horas no hay que lamentar ningún fallecimiento por COVID-19 en el archipiélago, por lo que la cifra se mantiene un día más en 355.La residencia de la tercera edad Fiella de Tremp (Lérida), afectada desde hace semanas por un brote de coronavirus, acumula ya 85 internos y 41 trabajadores positivos, así como 49 fallecidos por la enfermedad, tres en las últimas 24 horas, según los datos actualizados del Departamento de Salud. El número de residentes fallecidos por coronavirus en el centro Fiella, que está siendo investigado por la Fiscalía, ha seguido creciendo en los últimos días, mientras que la cifra de internos positivos se mantiene en 85, trece de los cuales han sido derivados al Hospital de Tremp. Entre los trabajadores de la residencia, se han detectado también 41 casos positivos, según las mismas fuentes.La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha advertido que “se acerca una tercera ola” de la pandemia de la COVID-19 y ha pedido a la ciudadanía “máxima precaución”. Según ha alertado a través de su cuenta de Twitter,Por este motivo, ha destacado, “es necesario interiorizar y ser muy conscientes de la difícil situación que se vive” y ha emplazado a todo el conjunto de la ciudadanía a que “reduzca contactos, evite espacios cerrados y se aparte de aglomeraciones”.Castilla y León ha registrado 226 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el total de positivos en la comunidad asciende a 132.906. Además, se han contabilizado 17 nuevas víctimas mortales (16 de ellas en hospitales y una en una residencia de mayores). Por su parte, las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 18.717, tras sumarse otras 38 en las 24 horas anteriores.Andalucía suma este domingo 13 de diciembre 1.053 casos por coronavirus, 306 menos que el sábado, pero 52 más que hace una semana. Los datos han sido facilitados por la Consejería de Salud y Familias que contabiliza, además, 13 muertes. Se trata de la cifra más baja desde el pasado 1 de noviembre, cuando se registraron 12 fallecidos.El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este viernes que la vacuna de Pfizer ha empezado a distribuirse por el país y que la primera dosis se administrará en las próximas 24 horas. “A través de nuestra alianza con Fedex y UPS, ya hemos empezado a enviar la vacuna a cada estado y código postal del país; la primera vacuna será administrada en menos de 24 horas”, anunció Trump en un discurso desde el Despacho Oval.La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado este viernes la autorización de emergencia para el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech en Estados Unidos, convirtiéndose así así en el sexto país del mundo en autorizar el uso de la vacuna. Se espera que durante la semana que viene 2,9 millones de dosis sean enviadas para su uso en el país, según The New York Times, el medio que ha adelantado la noticia.La pandemia ha registrado en las últimas 24 horas más de 668.000 casos nuevos y más de 12.500 muertos, con lo que el total supera los 68,9 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el balance publicado este jueves por la Universidad Johns Hopkins.Las autoridades sanitarias canadienses dieron autorización este miércoles para el uso de la vacuna contra la covid-19 desarrollada por Pfizer, por lo que Canadá empezará a recibir en los próximos días las primeras dosis. El Ministerio de Sanidad de Canadá señaló que “los datos proporcionados apoyan favorablemente la eficacia de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer-BioNTech, así como su seguridad”, y añadió que ha determinado que “cumple las estrictas normas de seguridad, eficacia y calidad del Departamento para su uso en Canadá”.