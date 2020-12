Contra el asqueroso y genocida globalismo que nos ahoga y que quiere destrozarnos, siempre – IMPROBABLES, PERO AÚN EXISTE UNA POSIBILIDAD – Los posibles escenarios en las elecciones USA, cronología y eventos

14 de diciembre: Colegio Electoral. Para esta fecha, los gobernadores estatales informan los resultados de las elecciones al Congreso a través de un certificado de verificación que identifica qué candidato ganó el estado, así como la lista de electores designados para el Colegio Electoral (CE).

El CE luego se reúne y vota por el presidente y el vicepresidente y envía un registro de los votos al Congreso.

3 de enero: Nuevo Congreso. Se convoca al Congreso de los Estados Unidos recién elegido y los miembros nuevos y reelegidos toman posesión de sus cargos.

6 de enero: el Congreso cuenta los votos de la CE. El recién juramentado 117º Congreso se reunió en una sesión conjunta durante la cual los votos de la CE se cuentan y el próximo presidente y vicepresidente son elegidos.

20 de enero: Día de la Inauguración. El presidente recién elegido es juramentado como presidente de los Estados Unidos. De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, si el Congreso no ha elegido a un nuevo presidente para esta fecha, entonces el vicepresidente recién elegido prestará juramento como presidente interino. Si el Congreso tampoco ha elegido un nuevo vicepresidente para esta fecha, entonces el Presidente de la Cámara prestará juramento como presidente interino.

Creo que su objetivo estratégico es arreglar el sistema electoral corrupto y fraudulento de Estados Unidos.

se requeriría la exposición de una conspiración masiva de fraude electoral demócrata en varios estados, así como su coordinación por parte del DNC y otros, a fin de que los estadounidenses finalmente se den cuenta de que existe un problema crítico que debe solucionarse si queremos volver a tener elecciones libres y justas.

Y este es el objetivo estratégico del presidente Trump.

Dominion Systems merece un escrutinio especial, ya que la empresa tiene vínculos directos con políticos demócratas.

Y el monitoreo en tiempo real de esas comunicaciones el día de las elecciones también habría captado los esfuerzos demócratas para coordinar la Gran Pausa en el escrutinio que tuvo lugar en medio de la noche.

Es imposible haber visto las audiencias relacionadas con las elecciones en Arizona, Michigan y Georgia, así como haber leído las declaraciones juradas firmadas en las demandas presentadas por la campaña de Trump y Sidney Powell en esos tres estados, sin concluir que hubo fraude electoral el mes pasado.Treinta y seis miembros del House Freedom Caucus quieren que el fiscal general William Barr dé a conocer los hallazgos de la investigación del Departamento de Justicia sobre el fraude electoral (aquella en la que aparentemente no se entrevistó a ninguno de los cientos de personas que firmaron las declaraciones juradas antes mencionadas).Mientras tanto, aquí está la cronología de las elecciones desde este momento en adelante:A medida que se sigan haciendo públicas más pruebas de fraude electoral, podrían surgir varios escenarios desde ahora hasta el 20 de enero que resultarían en la reelección del presidente Trump para un segundo mandato. Sin ningún orden en particular:En este escenario, los fallos favorables en varias de las campañas de Trump y otras demandas solidarias resultarían en la invalidación de los votos ilegales emitidos por Joe Biden o en el descarte total de los resultados electorales debido a la incapacidad de certificar los votos debido a un fraude masivo.La falta de certificación de los estados previamente solicitados para Biden reduciría al menos sus totales de votos electorales por debajo del umbral requerido de 270 votos para ser elegido presidente.Debido a la presentación de evidencia de fraude electoral masivo en las audiencias de los comités estatales y las demandas de la campaña de Trump, las legislaturas estatales podrían votar para certificar que el presidente Trump ganó los votos electorales del estado dado. En este escenario, hay varias combinaciones de estados previamente llamados por Biden que, si se devuelven legítimamente al presidente, resultarían en su reelección.El complejo demócrata-mediático ha estado afirmando que todas las demandas de la campaña de Trump han sido “descartadas” hasta la fecha. Si bien las sentencias en general no han sido favorables para el presidente hasta ahora, el juego final en este escenario sería que la Corte Suprema agrupara varias de las demandas estatales específicas para una decisión general sobre las acusaciones de fraude electoral realizadas en esas demandas estatales.En este escenario, se habrá reunido suficiente evidencia para establecer una base razonable de hecho y ley de que un esfuerzo nacional para hacer trampa en las elecciones fue perpetrado en nombre de Joe Biden.Luego, el tribunal anularía la certificación de los resultados electorales basándose en la protección igualitaria bajo la ley (derechos de voto individuales violados al contar votos fraudulentos e ilegales).El tribunal también podría requerir que los estados eliminen las boletas fraudulentas y luego realicen un recuento.Si el Colegio Electoral no puede emitir 270 votos ni para el presidente Trump ni para Joe Biden (las elecciones estatales se anularon la certificación y no se designaron electores de la CE), se inicia el proceso de la 12ª Enmienda.En este escenario, la Cámara de Representantes votaría para elegir al presidente y el Senado elegiría al vicepresidente. En la Cámara, cada delegación estatal obtiene un voto y se requieren 26 votos para ganar. En el Senado, cada senador obtiene un voto, con 51 votos necesarios para ganar.Dado que los republicanos controlan al menos 27 delegaciones estatales en la Cámara en la 117º Congreso, el presidente Trump sería reelegido para un segundo mandato.Con una alta probabilidad de que Perdue y/o Loeffler sean reelegidos para un escaño en el Senado de los Estados Unidos en las elecciones especiales en Georgia el 5 de enero, entonces el vicepresidente Pence sería seleccionado para un segundo mandato.Estos escenarios se basan en la evidencia de fraude electoral que se ha hecho pública desde el día de las elecciones, incluidas las boletas electorales por correo prístinas numeradas secuencialmente que se cuentan para Biden, las anomalías del dispositivo de marcado de boletas, las boletas para Biden contadas varias veces, pausas de conteo coordinadas en cinco estados indecisos en la noche de las elecciones, abundancia de boletas fraudulentas por correo (¡incluso de personas fallecidas!) y mucho más.El fraude electoral que conocemos se detalló en declaraciones juradas de testigos en audiencias estatales, análisis de datos técnicos realizados por expertos competentes, declaraciones juradas bajo amenaza de perjurio e incluso en videos que capturaron la criminalidad del fraude electoral como este. de un coronel retirado del ejército que detalló 35.000 votos fraudulentos asignados por adelantado para los candidatos demócratas en Arizona.Pero, ¿qué pasa con la evidencia de la que aún no hemos aprendido?Recuerde que el presidente Trump tuiteó públicamente sus predicciones de fraude electoral masivo el 22 de junio. Ha repetido esas predicciones durante sus apariciones de campaña y en declaraciones públicas desde entonces, más recientemente en un discurso de 45 minutos el 2 de diciembre.Esto significa que él conocía y ESPERA la recolección masiva de boletas usando boletas por correo y otro fraude electoral que fue perpetrado por operativos demócratas en muchos estados el mes pasado.¿Es probable que él lo supiera de antemano ( nos dijo que lo sabía ) y que su única jugada serían varios juicios con resultados inciertos en los estados? En todo caso, en los últimos cuatro años, hemos aprendido que el presidente Trump es un contragolpeador: sostiene ataques y luego devuelve el golpe con una fuerza decisiva y abrumadora.Y eso es lo que espero que suceda también para este problema crítico del fraude electoral. El presidente Trump piensa estratégicamente. Ganar la reelección es una victoria táctica.Durante muchos años, los demócratas y sus aliados mediáticos heredados han propagado una afirmación falsa de que una identificación de votante fuerte es equivalente a la supresión de votantes.Muchos estadounidenses minoritarios y otros han aceptado esa mentira que repiten sin cesar el Caucus Negro y los liberales blancos. Esa mentira ha enmascarado el fraude electoral mismo que se puso de manifiesto en 2020, y lo que haya sucedido en todas las elecciones anteriores en las últimas décadas en diversos grados.Dado que al menos la mitad del país se mostró escéptico sobre el fraude electoral antes de este ciclo electoral (gracias a la propaganda de los medios demócratas sobre la “supresión de votantes” antes mencionada),Si este es realmente el objetivo estratégico del presidente, entonces debe haber tomado otras medidas para asegurar una victoria estratégica decisiva además de poner todos sus huevos en la canasta de algunas demandas estatales.Aquí hay un par de esas acciones que casi con certeza se pusieron en juego durante los últimos meses. Los resultados de estas acciones secretas garantizarían que el presidente logre sus objetivos tácticos y estratégicos.Uno de los focos del fraude electoral se relaciona con los dispositivos de marcado automático de boletas (BMD) no asegurados y comprometidos de proveedores como Dominion Systems que se utilizaron en casi 30 estados este año.Además, los funcionarios electorales estatales, los nombramientos políticos e incluso algunos gobernadores participaron en la selección de los BMD de Dominion Systems para su uso sin la participación constitucionalmente requerida de sus legislaturas estatales.Además, ha habido informes de sobornos de los proveedores de BMD a los funcionarios estatales involucrados. Si realmente hubiera sobornos debajo de la mesa para esos funcionarios, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) habría podido rastrear esas transacciones si fueran superiores a 10.000 $ fueron detallados aquí.potencialmente expondrían a MUCHOS de los funcionarios estatales involucrados en la selección, instalación y operación de BMD que recibieron sobornos. Dicha evidencia expondría aún más una conspiración de varios estados que, cuando se agrega a otras pruebas de fraude electoral y participación extranjera, conmocionaría a la nación.Hablando de participación extranjera, la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) y sus procesos de aprobación de órdenes de vigilancia se han detallado a lo largo del engaño de la colusión de Rusia de 3 años. La FISA proporciona procedimientos para la obtención legal de vigilancia física y electrónica y recopilación de información de inteligencia extranjera entre actores extranjeros y agentes de potencias extranjeras sospechosos de espionaje o terrorismo dentro de los EE. UU.Han afirmado durante el mandato de Trump que la seguridad electoral es una cuestión de seguridad nacional. El presidente Trump probablemente les tomó la palabra a ese respecto.Es casi seguro que obtuvo órdenes legales FISA contra operativos demócratas y otros involucrados en el fraude electoral masivo de este año.Ya aparecieron informes de los medios sobre el acceso directo chino e iraní a los servidores de Dominion System el día de las elecciones.Las órdenes de vigilancia electrónica de FISA y los datos de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) posteriormente habrían señalado a varias personas en los EE. UU. Y en el extranjero en el fraude electoral.La evidencia FISA de la conspiración de fraude electoral sería la guinda del pastel , o la apuesta en el corazón de la campaña de Joe Biden y los demócratas en general. Elija su propia metáfora.Casi a diario se expone un fraude electoral masivo que involucra votaciones fraudulentas emitidas para Joe Biden, manipulación mecánica de votos a favor de Biden, declaraciones juradas de testigos en audiencias estatales, análisis de datos técnicos realizados por expertos competentes y videos de criminalidad capturados y presentados en exhibiciones en juicios de campaña de Trump en varios estados.Existe una cronología de eventos que está en marcha por mandato constitucional y que conducirá a la selección del próximo presidente. Artículo publicado en Uncoverdc.com y que puedes leer en su versión original en este enlace. 