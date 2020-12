35 preguntas sin respuesta sobre las elecciones presidenciales en EEUU – La Gaceta de la Iberosfera

¿Por qué se detuvo el recuento? ¿Por qué cuando paró el recuento salió Biden ante un público casi inexistente a decir que tenía buenas sensaciones? ¿Sabía algo que nadie más sabía? ¿Por qué no se permitió a los observadores republicanos vigilar el recuento? ¿Por qué estos observadores fueron expulsados de las áreas de recuento? ¿Por qué los contadores vitorearon cuando estos observadores fueron expulsados? ¿Por qué se taparon las ventanas en Detroit para que los observadores no pudieran ver? ¿Por qué cuando se permitió a los observadores volver a entrar, encontraron una cantidad extrañamente grande de papeletas con un porcentaje imposiblemente alto del 90% para Biden? ¿Por qué no coinciden el número de firmas por correo con el número de papeletas? ¿Por qué se perdieron los sobres de las papeletas por correo que deben contener las firmas? ¿Saben que Voter Integrity Project en Georgia estima que más de 20,000 personas que no cumplen con los requisitos de residencia emitieron su voto en Georgia, donde el margen de Biden es de solo 12,000 votos? ¿Por qué hay anomalías estadísticamente imposibles? ¿Por qué no existe una cadena de custodia, exigida por ley? ¿Por qué hay un número récord de personas muertas votando? ¿Cómo es que las papeletas están en perfectas condiciones y sin arrugas que sugieran que no han sido dobladas para meterlas en sobres de correo como lo exige la ley? ¿Por qué Joe Biden es el primer candidato en perder Florida y Ohio y aún así convertirse en presidente? ¿Podría ser que Florida y Ohio tengan medidas de seguridad que los otros estados no tienen? ¿Por qué 18 de los 19 condados históricamente representativos para ganar la presidencia fueron para Trump y sólo uno para Biden? ¿Cómo es que Biden tuvo peores cifras que Trump en Nueva York, Chicago y Los Ángeles, pero le ganó en los estados decisivos en ciudades como Milwaukee, Atlanta, Detroit y Filadelfia? ¿Cómo es que Biden tiene peores cifras con los votantes afroamericanos en todas partes menos en esos estados indecisos? ¿Por qué no se les permitió a los observadores en Pensilvania vigilar, hasta el punto en que tuvieron que obtener una orden judicial? ¿Por qué cuando obtuvieron una, tampoco se les permitió observar? ¿Por qué si en el caso Gore vs Bush en 2000 le concedieron a Gore 40 días para conceder la victoria, y el caso se resolvió en la Corte Suprema, los medios se lanzaron el día 5 a coronar a Biden? ¿Cómo es que el New York Times, Jimmy Carter o James Baker entre otros están de acuerdo en que las papeletas de voto ausente son la mayor fuente de fraude al permitir manipular los resultados, y sin embargo ahora han sido las elecciones más seguras de la historia? ¿Por qué en el momento en el que en el famoso vídeo de Fulton se observa a una mujer pasar las mismas papeletas tres veces por la misma máquina de recuento, se observa una entrada de votos increíble, y todos para Biden? ¿Por qué las máquinas de recuento estaban conectadas a internet, si la ley lo prohíbe explícitamente? ¿Por qué el presidente de Dominion en Estados Unidos, Peter Neffenger, es ahora miembro del gabinete de transición de Joe Biden? ¿Por qué Lord Malloch, presidente de Smartmatic, ha sido nombrado presidente de la Open Society Foundation, de George Soros? ¿Por qué según el estudio de Voter Integrity Project, en el que se hicieron miles de llamadas, al menos un 30% de las personas que votaron por correo niegan haberlo hecho? ¿Por qué un 70% de votantes republicanos y un 30% de demócratas, según Rasmussen, creen que las elecciones fueron amañadas? ¿Por qué todos los errores encontrados hasta la fecha favorecen a Biden? ¿Por qué la tasa de rechazo del voto por correo, que normalmente está en el 3,5%, bajó este año al 0,2%? ¿Por qué el número de votantes no registrados bajó del 22% al 2%? ¿Por qué en Georgia votaron más de 60 mil menores de edad? ¿Por qué Pensilvania cambió de forma inconstitucional un mes antes la ley para permitir votar hasta tres días después del cierre de urnas? Pero sobre todo esta, que es la que más me asusta: ¿por qué Putin todavía no ha reconocido a Biden como presidente electo?

MARCIAL CUQUERELLA – La noche del 3 al 4 de noviembre me senté cómodamente a disfrutar de una noche electoral como otra cualquiera en los Estados Unidos. Tenía varios motivos para estar nervioso y excitado, como quien ve un partido de la NFL.En primer lugar porque cuando América se resfría, estornuda el mundo. En segundo lugar porque, tras haber vivido algunos años en Florida, con todos los medios españoles convenciendonos de que Trump no tenía una sola posibilidad contra Hillary, este año preferí vivirlo yo sólo sin esperar a que me lo contaran. Y en tercer lugar, porque sencillamente no me creía los 10 puntos de ventaja que le daban a Biden.La noche se fue sucediendo como estaba previsto, con el presidente Trump ganando cómodamente los estados indecisos, hasta que a las 4 de la mañana hora española de repente se paró el recuento. Sencillamente dejaron de llegar datos. Ya no volveríamos a recibir más información hasta dos horas después, cuando ya Biden había remontado millones de votos de diferencia.Los medios de comunicación parecieron aceptar con alivio el cambio tan drástico de resultados.Supuse que algunas cejas se levantarían al cabo de los días y me darían alguna explicación lógica a determinadas preguntas, o al menos compartirían conmigo dudas razonables. No fue así. Lo que me encontré fue un silencio vergonzante por parte de la casi totalidad de los medios en España.Así que decidí hacerme yo las preguntas y tratar de responderlas. Lo he hecho, y ya que va a ser muy difícil encontrar periodistas de verdad que las respondan, animo a cualquiera a que se las plantee de forma libre y sin prejuicios. Estas son, entre otras muchas, mis preguntas sin respuesta: