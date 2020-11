EL CONFINAMIENTO DOMICILIARIO UN MES Y UNA SALIDA MUY LENTA Y CONTROLADA DESPUÉS ES LA ÚNICA SOLUCIÓN ANTE LA SITUACIÓN DESESPERADA QUE SE VIVE EN ASTURIAS – «Sin confinamiento domiciliario no se doblegará la curva» | El epidemiólogo Daniel López Acuña afirma que las últimas semanas muestran que «ya no hay excusas para modificar el estado de alarma»

Mañana se cumplen tres semanas de la aprobación del estado de alarma y casi dos desde que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, rechazase la petición de confinamientos domiciliarios del Principado y de otras comunidades autónomas. Una decisión que López Acuña considera errónea a la luz de los datos epidemiológicos. «Ha sido un error»

Por todo ello, el epidemiólogo niega que se haya producido una estabilización y tampoco cree que las medidas hayan tenido éxito.

«El hecho de que veamos una ínfima disminución en la incidencia no debe hacernos pensar que estamos controlando la situación

, porque estamos con una incencia diez veces mayor de la que tendríamos que tener para estar tranquilos», recalca.

«Ya no existe excusa alguna para no modificar el estado de alarma y permitir el confinamiento domiciliario». Para el epidemiólogo y exdirector de acción sanitaria en situaciones de crisis de la OMS, Daniel López Acuña,Reconoce que «han servido para que la curva no se disparase aún más y alcanzase los niveles que se observan en otros países de Europa y en otras provincias de España, pero no para doblegarla». Esto último solo se conseguirá «si vamos a un confinamiento domiciliario y a una reducción mucho mayor de las interacciones entre personas que es lo que permite la transmisión del virus».Señala que la evolución de la transmisión ha sido «muy explosiva» a partir del 15 de octubre. «Esto puede tener que ver cpn el clima pero también con que el coronavirus está evolucionando a ser más contagioso», apunta. También se muestra a favor de queEl comportamiento de Asturias está siendo similar al observado en el resto de Europa. «Por fortuna no llega a las proporciones de algunas comunidades autónomas en España, como Burgos y Granada, que presentan una incidencia dos tres veces mayor», explica.«Lo ocurrido en estas tres semanas muestra que ha sido un error no ir al confinamiento domiciliario, porque ha habido un 40% de aumento en las defunciones en toda España y un incremento casi igual en la utilización de UCI. Todavía tenemos mútiples comunidades autónomas donde hay aumento del número de casos, de la incidencia y de la postividad de las PCR», enumera.Además, esto se traduce en «una presión asistencial que está creciendo de una manera desorbitada en muchas comunidades autónomas, con más de un 50% de ocupación de UCI».