El marlaskeo María Teresa Barrio, la madre de Alberto Jiménez-Becerril, me dio una mañana un largo quejido mientras paseábamos muy cerca de la calle en la que mataron a su hijo y a su nuera, que es el único lugar de Sevilla donde nunca pega el sol. «He sobrevivido por mis nietos». Supongo que el apoyo de Marlaska a las víctimas del terrorismo es un lavado de conciencia c […] (abc)

Derribos y demoliciones S.L. A caballo de los siglos XIX y XX hay en Europa un apretado rosario de judíos inteligentes que nos dejaron muestras de su talento y, desde entonces hasta nuestros días, una tradición de médicos que son, a la vez, excelentes escritores. El médico y dramaturgo vienés Arthur Schniztler reúne ambas condiciones, y fue un excelente autor teatral y un buen médico, q […] (abc)

Por el honor de las víctimas Leerlo es peor que oírlo y que verlo. Merece masticar despacio lo dicho en Pamplona por el presidente del Gobierno de España: «Entre avanzar o quedarnos como estamos, el Congreso de los Diputados da un paso y decide avanzar, y con eso España dice adiós, por fin, al pasado y abre la puerta definitivamente a un futuro de estabilidad y de progreso». ¿Progreso y […] (abc)

Lo veremos desfilar Conformaban un tándem perfecto, que ganó contra pronóstico el referéndum del Brexit de 2016 y una mayoría absoluta espectacular en las elecciones del año pasado. Dominic Cummings, inglés norteño de 48 años, ponía las neuronas y la audacia estratégica. Boris Johnson, londinense de 56 años nacido por casualidad en Manhattan, aportaba el teatro, un chisposo car […] (abc)

Corrupciones Ingresé en el Partido Socialista de Euskadi cuando todavía este era PSE-PSOE, en 1987, y me fui dos años después. Me fui pocos meses antes de que la fusión del PSE de Ramón Jáuregui y la Euskadiko Ezkerra de Mario Onaindía convirtieran al PSE-PSOE en el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra, es decir, en el PSE-EE, un partido de Euskadi por partida […] (abc)

Cambio de régimen Cuando Pablo Casado preguntó a Pedro Sánchez qué había querido decir el portavoz de Bildu Óscar Matute en el Congreso al anunciar que su apoyo a los presupuestos del Gobierno «no acababan nada, sino empezaban todo», el presidente, según su costumbre de dejar a sus subalternos los asuntos escabrosos, no contestó. Tampoco hacía falta. Lo hacía por él su colega […] (abc)

El desertor del constitucionalismo Cuando Zapatero inició la negociación con los terroristas, su intermediario Jesús Eguiguren solía argumentar a Otegui -etarra en comisión de servicio, le llamaba el bueno de José Mari Calleja- que si cesaba la violencia Batasuna pasaría a ser considerada por el PSOE como una fuerza más de la izquierda. Las cosas fueron al final algo más lentas pero Sánchez, […] (abc)

Modernizar la economía, no cronificar la pobreza Los fondos comunitarios con que España abordará a partir del año que viene la reconstrucción de una economía devastada por el Covid-19 y necesitada desde hace años de reformas estructurales no pueden servir para consolidar el Estado asistencial, intervencionista e improductivo con que sueña la izquierda. Son las empresas, primeras interesadas en generar riqu […] (abc)

Un incomprensible despropósito Siempre he creído, por mi formación cartesiana, que las cosas no son blancas ni negras. Todo admite matices y la verdad es siempre plural. Hay que escuchar a los demás antes de proceder a hacer juicios de intenciones sobre sus acciones. Por ello, mantengo la reserva mental de que debe de existir algo que no comprendo en la reforma educativa que propone la mi […] (abc)

Los presos de ETA, en la agenda del PSOE El acercamiento de presos etarras al País Vasco es un eslabón más de una larga cadena de movimientos orientados a la agrupación de la izquierda. La decepcionante sumisión con la que Grande-Marlaska ejecuta este plan revela el estado amoral del PSOE, que se ha desprendido de los escrúpulos democráticos necesarios para repeler pactos con quienes siguen sin con […] (abc)

¡Chivo! Tenía doce años cuando por vez primera fui al cine. ¿Todas las lenguas se volvieron arcaicas? Asistí a aquel estreno, a aquella primera vez, enardecido, al acecho de increíbles Floridas. La sala me pareció ser una alcoba oscura en la que todo podía suceder. Todos estábamos solos con todos los demás. ¿Lugar de perdición donde, según los más fervorosos, se pod […] (abc)

Violencias Como era de esperar, tras el acuerdo del PSOE con Bildu salieron los «históricos» y los «barones» a objetar. Unos tienen la función de aparentar que dentro del PSOE existe algo parecido a una voz crítica; otros hacen ver que existe un digno legado que proteger. Es siempre lo mismo, es insoportable. Lo curioso estos días es ver el cambio en Podemos y PSOE. Se […] (abc)

Gente muy, pero que muy, de fiar «Todo el mundo sabe, no de ahora, que Bildu no es socio para los socialistas en ninguna de sus formas. Esto es un asunto que está claro, siempre ha estado claro, y por lo tanto no tenemos que volver a decirlo. El PSOE no cuenta nunca con Bildu. Para nosotros eso son líneas rojas. Los socialistas, con nuestras virtudes y nuestros defectos como es lógico, somo […] (abc)

La fabricación de una coartada En la despedida de Albert Rivera, el día después de las últimas elecciones generales, quien más quien menos lucía ojos vidriosos. La prensa observaba a los dirigentes nacionales y calibraba su grado de contención emocional. Un mayor conocimiento interno permitía distinguir varios tipos de expansión. Estaban la pena y la consternación por el final prematuro d […] (abc)

Otro PSOE fue posible Mi mujer me manda un vídeo por guasap. Es (lamentablemente) gracioso. A un chaval de «la generación mejor preparada de la historia», que diría Zapatero, le piden que cite a algún escritor de la Generación del 27. El muchacho responde perplejo: «Estamos en 2021. ¡El 27 todavía no ha llegado!». En el país de la doctrinaria Memoria Democrática lo que impera es […] (abc)

Tumbar el régimen Ha causado gran consternación en el constitucionalismo chorlito que los batasunos hayan allanado la tramitación parlamentaria de los presupuestos. Pero lo cierto es que esta integración de los batasunos en la «dirección del Estado» debería enorgullecer a cualquier constitucionalista que se precie. En la antigua Roma existía un crimen contra la patria, llamad […] (abc)

Tiempo de castañas Hay un poema de Unamuno que alude a la paz interior que le provocan las brasas de un castaño en una tarde de otoño. «Al amor de la lumbre, cuya llama como una cresta de la mar ondea, se oye fuera la lluvia que gotea sobre los chopos», reza. El castaño, un árbol de arraigo en la cuenca mediterránea y la vertiente atlántica de la Península, fue introducido en […] (abc)