Palabras de una enfermera hoy: “Esto es un puto caos. Nos quedamos sin camas”

Me pongo viejo y he estado en los últimos días viendo muchas películas, algunas realmente buenas. Tal empieza a ser mi claudicación ante la edad que hasta leí un libro la semana pasada. Ya sentarás cabeza, de Ignacio Peyró. Bueno, sólo algunos fragmentos. Pero no sólo me fascinaron sino que me reconfortó el propio acto de la lectura. Cuando al fin la detecté […]

(abc)