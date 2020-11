La Xunta restringe el movimiento y cierra la hostelería en 60 concellos durante un mes. El presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijoo, anunció este mediodía nuevas medidas que entrarán en vigor a las 15.00 horas de este viernes. El cerrojo perimetral se amplía a más municipios del entorno de las grandes ciudades. En los 60 ayuntamientos cerrados las reuniones estarán limitadas a convivientes.

Los usuarios de residencias gallegas contagiados de coronavirus han aumentado este miércoles a 446.

El Gobierno cántabro ha decidido confinar todos los municipios de la región a partir de esta tarde y hasta el 18 de noviembre. También cierra el interior de los establecimientos de hostelería, de modo que solo se podrá consumir en las terrazas. Cantabria confina todos sus municipios hasta el 18 de noviembre.

Estos son los concellos afectadosA Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre y OleirosLugoSantiago, Ames, Boqueixón, Oroso, O Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra y VedraFerrol, Ares, Fene, Neda, Narón y MugardosOurense, Barbadás, Amoeiro, Coles, Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas y ToénPontevedra, Vilaboa, Pontecaldelas, Poio, Marín, Barro, Campolameiro, Cerdedo-Cotobade y SoutomaiorVigo, Mos, Nigrán, Gondomar, Porriño y RedondelaTambién por su incidencia: Vimianzo, Monforte, Burela, Viveiro, O Carballiño, Verín, Xinzo, Cangas, A Estrada, Lalín, Silleda, Ponteareas, Tui, Cambados, O Grove, Vilanova de Arousa y Vilagarcía.

En el resto de Galicia, se aumenta a seis personas el límite, aunque no vivan juntos (hasta ahora eran cinco). Esta tarde se reunirá el Consejo Interterritorial de Salud, una cita entre el Ministerio de Sanidad y todas las autonomías en la que se debatirá sobre los plazos para los o perimetrales y la opción de volver a decretar confinamientos domiciliarios, como ya solicitan algunos territorios.El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha anunciado este miércoles que establecerá a partir del viernes a las 15:00 horas y durante un mes el cierre de actividades no esenciales, incluida la hostelería, y el cierre perimetral para el 60 por ciento de la población gallega.En una comparecencia para informar sobre las medidas acordadas por el comité clínico reunido de nuevo este miércoles, ha explicado que estas medidas afectarán a un total de 60 municipios, que incluyen las siete ciudades y sus zonas de influencia, así como 14 localidades más pequeñas que presentan altos índices de contagios.Los municipios afectados por las restricciones son A Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Lugo, Santiago, Ames, Boqueixón, Oroso, O Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra, Vedra, Ferrol, Ares, Fene, Neda, Narón, Mugardos, Ourense, Barbadás, Amoeiro, Coles, Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas y Toén, Pontevedra, Vilaboa, Pontecaldelas, Poio, Marín, Barro, Campolameiro, Cerdedo-Cotobade y Soutomaior, Vigo, Mos, Nigrán, Gondomar, Porriño, Redondela, Vimianzo, Monforte, Burela, Viveiro, O Carballiño, Verín, Xinzo, Cangas, A Estrada, Lalín, Silleda, Ponteareas, Tui, Cambados, O Grove, Vilanova de Arousa y Vilagarcía.Siguen permitidos los movimientos laborales, educativos, de cuidados y sanitarios. El comercio funcionará con el mismo criterio que en el resto de Galicia y los centros comerciales permanecerán abiertos, aunque con aforos reducidos. La hostelería cierra y solo se permite el servicio a domicilio y para llevar. La práctica deportiva puede ser solo individual.Cines, teatros, auditorios reducen su aforo a 30 personas en interior y 75 en exterior. Está limitada la movilidad.En los 60 concellos cerrados las reuniones están limitadas a convivientes, sin límite.En el resto de Galicia se aumentará a 6 el máximo de personas en reuniones sociales.Son ya 14 más que los contabilizados ayer, tras detectarse otros ocho positivos en la residencia Santa Olalla de Boqueixón (A Coruña), nueve en la DomusVi Ribadumia. dos en la Hermanos Prieto de O Carballiño y otros dos en la Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume.Así consta en los datos actualizados este miércoles por las Consellerías de Política Social y Sanidade con registros hasta la tarde del martes, en los que se apuntan las altas de cinco usuarios de la residencia de mayores Os Gozos de O Pereiro de Aguiar; dos de la Ballesol de Oleiros y otro de la Torrente Ballester de A Coruña.El fútbol gallego de Segunda División B y Tercera no verá afectados sus aforos como hasta ahora los tenía aprobados. La limitación vigente de aforos, publicada en el DOG del pasado 25 de octubre establece que «la celebración de eventos deportivos, entrenamientos y competiciones que se celebren en instalaciones deportivas o en la vía pública podrán seguir desarrollándose con público, siempre que este permanezca sentado y no se supere el 50 % de la capacidad permitida».Ahora bien, el DOG aclara que, independientemente de las localidades de las que disponga el recinto, no se podrá superar las 150 personas en instalaciones al aire libre.Las nuevas restricciones en las grandes áreas comerciales afectan a las zonas comunes, que quedan en un tercio del total, mientras que el del interior de las tiendas se mantiene el aforo en un 50 %, porque se trata de que la gente que va a un centro comercial «vaya a comprar o a una tienda», ha puntualizado Feijoo.Por lo que respecta al transporte público, el urbano quedará limitado a un máximo del 50 % de los asientos y el 25 % de pie, y el interurbano al 50 %, mientras que el escolar se mantiene como está, ya con los asientos asignados para cada alumno desde principios de cursoLa portavoz del BNG, Ana Pontón, ha considerado que la ampliación de las restricciones con el cierre de la hosteleria en 60 ayuntamientos gallegos es «un primer paso pero insuficiente». En opinión de la líder nacionalista, el anuncio realizado este mediodía por Núñez Feijóo acredita que, tal y como solicitó el Bloque, son necesarias medidas «más drásticas y más contundentes» hasta llegar al confinamiento domiciliario.La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha advertido sobre la «repercusión económica» y en la vida de los ciudadanos que tienen las restricciones adoptadas por la Xunta para evitar que se incrementen los contagios de coronavirus. Aunque la regidora ha mostrado su «apoyo» a las medidas que toman las autoridades sanitarias y su «máximo respeto» a los comités clínicos, ha advertido de que «tienen repercusión en la vida de los ciudadanos y repercusión económica en muchos sectores». «Yo no voy a confrontar públicamente con ninguna administración», ha indicado Rey a los periodistas, si bien ha añadido que «no estamos en un confinamiento».Las reuniones en los municipios gallegos sobre los cuales no pesan restricciones perimetrales debido a la propagación del coronavirus podrán llegar a seis participantes no convivientes, una persona más que hasta ahora, mientras que en las siete grandes ciudades y los 53 municipios cerrados solo se pueden reunir personas que convivan bajo el mismo techo, en este caso sin límite.Los concellos de Vilaboa, Ponte Caldelas, Barro, Campo Lameiro y Cerdedo-Cotobade se suman a una lista en la que ya estaban Pontevedra, Poio y Marín. Las restricciones de movilidad se extienden a casi toda la comarca de Pontevedra a partir del viernesEn el caso de Vigo, las nuevas restricciones, que se extenderían a todo el mes de noviembre, se aplicarían también en los concellos de Mos, Nigrán, Gondomar, O Porriño, Redondela, Soutomaior, Cangas, Ponteareas y Tui. 14.36Municipios afectados por las nuevas restricciones. Entre ellas, limitación a la movilidad y cierre de la hostelería Los municipios afectados por las restricciones son A Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Lugo, Santiago, Ames, Boqueixón, Oroso, O Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra, Vedra, Ferrol, Ares, Fene, Neda, Narón, Mugardos, Ourense, Barbadás, Amoeiro, Coles, Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas y Toén, Pontevedra, Vilaboa, Pontecaldelas, Poio, Marín, Barro, Campolameiro, Cerdedo-Cotobade y Soutomaior, Vigo, Mos, Nigrán, Gondomar, Porriño, Redondela, Vimianzo, Monforte, Burela, Viveiro, O Carballiño, Verín, Xinzo, Cangas, A Estrada, Lalín, Silleda, Ponteareas, Tui, Cambados, O Grove, Vilanova de Arousa y Vilagarcía.el cierre perimetral se amplía a Cambre, Culleredo y Oleiros.Estos tres municipios se suman a los de A Coruña y Arteixo, donde ya estaba prohibida la circulación, salvo para los casos recogidos en la normativa por cuestiones laborales, educativas y de emergencias, como atención a mayores o cuestiones sanitarias. Control de trafico en la tercera ronda El cierre perimetral se amplía a Cambre, Culleredo y Oleiros.Ferrol, Ares, Fene, Neda, Narón y Mugardos se encuentran entre los 60 concellos gallegos incluidos en el cierre durante un mes para actividades no esenciales, incluida la hostelería, y el cierre perimetral que entrará en vigor a las 15 horas del viernes. Ares y Mugardos entran en el cierre perimetral del área de Ferrol, que se mantendrá un mes.El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, asume las restricciones pero pide ayuda para los hosteleros. «En todo caso, instamos al organismo autonómico a impulsar medidas para paliar los efectos de esta crisis en la hostelería, una vez más los grandes perjudicados ante este nuevo cierre. Esto no solo afecta a los propietarios y sus familias; afecta a la propia economía de los ayuntamientos», dice.«Nos concellos illados posibilítase almendra perimetral se a situación é a mesma: é o caso de Vilanova e Vilagarcía poderán ter movemento entre eles con situación similar. Hai outros que quedan illados porque a sua taxa é alta», explica.Sobre el confinamiento, «non se pode desbotar ningunha posibilidade», pero las decisiones de hoy son «para evitar un confinamento domiciliario» así como la baja del estrés sanitario. El confinamiento está condicionado «á situación que temos en cada momento».«Hai comunidades que dobran a taxa de Galicia e por riba de mil durante semanas. O dato importante é a ocupación de camas. Cabía a posibilidade de pospoñer estas medidas e pode estar xustificado para determinadas formas de entender a pandemia. Parécenos que agardar a taxas de 500-600 son máis contaxios, estrés sanitario e máis falecidos. Con este contexto adoptamos a decisión de anticiparnos», dice Feijoo.Feijoo asegura que el toque de queda nocturno entre las 23.00 y las 6.00 se mantiene. 13:54Medidas para un mes«Estas medidas adóptanse con caracter xeral e por un mes. Existe a posibilidade de levantar algunha medida nun lugar puntual. Trátase de baixar dun xeito claro e contundente. A regra xeral é que estas decisións se adoptan para catro semanas», repite Feijoo.«Actuamos porque non imos retrasar un día unha restrición necesaria», zanja el presidente de la Xunta. 13:50Lealtad y críticas«Volvemos a ser avanzadilla dentro das comunidades» explica Feijoo, que resalta que Galicia seguirá con la lealtad institucional con el Gobierno de España, una lealtad compatible «coa crítica construtiva». La Xunta, crítica con las medidas del Ejecutivo de Sánchez, «non esquiva responsabilidades».«De nada sirve que peche un establecemento se no piso de arriba hai unha festa». Los establecimientos son «vítimas» y no transmisores del virus. El virus lo contagian las personas, advierte Feijoo.El objetivo es que los negocios puedan reabrir en diciembre. Feijoo anuncia que el Consello analizará medidas de apoyo a la hostelería, un sector especialmente afectado. Las medidas llevan días siendo evaluadas en la mesa de diálogo social. «O reseteo do sistema é do que estamos falando. Aínda que a posibilidade non está garantida imos intentar» salvar la campaña de Navidad. «Insisto no de todos» porque el éxito «depende de todos», subraya el presidente.13Hace un llamamiento el presidente a cumplir con las medidas y a ser «implacables» con los incumplimientos. Feijoo insiste en que hay que concienciarse de que no se puede relajar la precaución, tampoco con la familia y los amigos.Insiste el presidente en la necesidad de regirse por la proporcionalidad en estas medidas. «Por suposto será máis fácil a decisión de agardar, como parece que é a do Goberno, pero nos parece inasumible».En el total de Galicia se limitan las salidas de usuarios fuera de las residencias, pero mantienen visitas. Se reducen aforos en centros comerciales: en zonas comunes un tercio, pero en el interior de las tiendas será del 50 %.El tranporte público no escolar reduce su aforo al 50 % en asientos y 25 % de pie.En el 60 % de Galicia cierra toda la actividad no esencial Se restringen todas las actividades no esenciales. Sigue permitidos los movimientos laborales, educativos, de cuidados y sanitarios. El comercio funcionará con el mismo criterio que en el resto de Galicia. Se podrá ir a comercios con la misma intensidad. Cierra la hostelería a excepción del servicio a domilicio y para llevar. La prácticaz deportiva puede ser solo individual. Cines, teatros, auditorios reducen su aforo a 30 personas en interior y 75 en exterior. No se podrá entrar y salir de estas áreas.Cierre de toda la actividad no esencial«Poderíamos utilizar modelos distintos, onde a baixada pode ser máis suave, pero pensamos que este é o que mellor funciona, máis estricto pero que sen dúbida é o modelo que debemos de seguir».«La curva demuestra que las decisiones de cierre interior de establecimientos, perimetral y de los servicios no esenciales han hecho que la tasa se desplome», explica Feijoo. Se utilizará el modelo de O Carballiño. Cierre perimetral del concello Cierre de los servicios no esenciales Cierre del interior de establecimientos.Feijoo destaca que la afectación es desigual. No son lo mismo las ciudades que el rural. «Se a situación non é uniforme, as restricións tampouco». Las medidas más restrictivas se pondrán en las ciudades y en sus zonasde influencia, así como en concellos con incidencia significativa al alza. Es decir, las áreas que ya se cerraron el viernes y algún municipio más.El comité entiende que el avance de la pandemia hace necesario mantener y ampliar limitaciones. Entrarán en vigor a las 15 horas del viernes, estarán vigentes un mes y se someterán a evaluación constante. Llegados a este punto, y para evitar tensiones como las que se viven en otros lugares, la estrategia es tomar medidas más duras durante menos tiempo que optar por medidas suaves que no sean suficientemente efectivas. Los expertos pretenden «resetear o sistema» y ponerlo en cifras bajas en casos activos y en el porcentaje de incidencia.El comité clínico, que acaba de finalizar, ha evaluado diferentes modelos de protección en función de la situación y de la posible evolución del virus según contagios y tasas de incidencia. «Foi un comité longo, houbo debate porque estamos falando de decisións difíciles», explica Alberto Núñez Feijoo.El presidente de la Xunta hace un repaso por las medidas que se han ido tomando para contener la evolución del virus, entre ellas los cierres perimetrales para evitar desplazamientos en Difuntos.El presidente admite que todo esto es «desmoralizador» y «absolutamente traumático» para as familias. Pero también hay diferencias con marzo gracias a la «experiencia acumulada» estos últimos meses.«Toca ampliar as limitacións»Para intentar contener la evolución «toca seguir redobrando os coidados, a precaución e a alerta». Toca «ampliar as limitacións», anuncia Feijoo. La pandemia es larga y de momento nadie ve un horizonte concreto de finalización. «Son consciente de que a vida nos hospitais está sendo cada vez máis dura, igual que nos centros de saúde e nas residencias da terceira idade».«Debemos tratar colectivamente de frear a tendencia dos últimos 15 días». Desde el 14 de octubre se observa un incremento «periogoso» con incrementos por encima del 100 % de nuevos casos e incidencias acumuladas. Se ha pasado de 4.569 casos a 9.119 a 30 de octubre. «A última quincena de outubro tivo un impacto superior do 100 % de crecemento na taxa a sete e catorce días e no número total de contaxios».El presidente anuncia que las restricciones deben reforzarse. «Estar mellor que o resto de España non pode ser unha excusa para a relaxación. Os principais indicadores están empeorando».«A tendencia lóxica é medirnos en comparación cos territorios que nos rodean». Galicia es uno de los territorios con mejor evolución epidemiológica, está entre las de menos incidencia, la segunda con menor ocupación de camas uci y la tercera con menos ocupación hospitalaria. También tiene una de las tasas más bajas de positividad de PCR.El presidente de la Xunta se dirige a los gallegos con «transparencia». Reitera la preocupación por la situación actual en España y en Galicia. «Preocúpanos a evolución das 80 persoas ingresadas na uci e das 483 ingresadas en planta».Profesionales de distintas especialidades médicas opinan sobre si es necesario un nuevo encierro domiciliario. Algunos apuestan claramente por él. Otros proponen alternativas.El 45 % de la población gallega está pendiente de si se levanta o continúa el confinamiento perimetral de las siete grandes ciudades gallegas. El conselleiro de Sanidade había anunciado el viernes pasado que este martes se revisaría la medida, pero anoche se alargó demasiado la reunión del comité clínico y tras anunciar que no se volvería a reunir hasta el viernes, esta mañana la Xunta ha anunciado, por sorpresa, la comparecencia de Feijoo.El comité clínico de Galicia en el marco de la pandemia por el covid-19 se ha vuelto a reunir en la mañana de este miércoles para continuar con el análisis de la situación epidemiológica y de medidas.Así lo han informado fuentes sanitarias, después de que en la tarde noche de este martes el comité clínico decidiese mantener en vigor todas las restricciones vigentes en Galicia para contener los contagios por Covid-19, incluido el confinamiento perimetral de las siete grandes ciudades.En las últimas 24 horas se han detectado en Galicia 644 nuevos contagios tras realizar casi 7.500 PCR. La curva ha vuelto a ascender con el aumento de pruebas, ayer los positivos notificados fueron 448 (con menos de 6.000 PCR) y tras batir récord de infecciones el pasado fin de semana (791 el domingo). La tasa de positividad en el conjunto de la comunidad sube para colocarse por encima del 9 %.

El comité clínico se reunió ayer durante más de cuatro horasFinalmente, y tras más de cuatro horas de reunión, el comité decidió anoche mantener las restricciones actuales y seguir debatiendo para tomar decisiones en los próximos días.La comparecencia de Alberto Núñez Feijoo no estaba prevista. El presidente dará una rueda de prensa a partir de las 13.00.Hosteleros de Pontevedra han puesto esquelas para protestar por las restricciones Sanidade mantiene las restricciones y seguirá evaluando la situación en los próximos días.