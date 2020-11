Coronavirus en Asturias | Los expertos avisan: «Debería hacerse ya el cierre total, sin esperar» | Los epidemiólogos consideran «acertadas» las últimas restricciones, pero si no se doblega la curva «habría que pasar a una fase superior»

Coronavirus en Asturias | La presión hospitalaria lleva al Principado a anunciar medidas inmediatas más contundentes

Coronavirus en Asturias | El HUCA recurrirá al gimnasio de rehabilitación para ingresar pacientes críticos Coronavirus en Asturias |

El diagnóstico de los expertos en salud pública consultados es casi unánime: si los cierres perimetrales y el toque de queda no consiguen doblegar la curva de contagios en los próximos días, no habrá más remedio que un confinamiento general de la población, similar al de marzo.Pedro Arcos, director de la unidad de investigación para Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo, afirma que dicha medida «debería hacerse ya, sin esperar más». Según Arcos, «los cierres perimetrales solo son efectivos de manera parcial y dependiendo del grado de control que se ejerza sobre las otras medidas adoptadas dentro de la zona que ha sido cerrada». Lo mismo opina del toque de queda, ya que «mucha de la actividad laboral y comercial habitual no se realiza en las horas nocturnas sino por el día».Daniel López-Acuña, exdirector de Asistencia Sanitaria en Crisis de la OMS, considera «acertadas» las limitaciones aprobadas en Asturias «para frenar la irradiación de contagios», pero advierte de que no son «la panacea»: «Los ciudadanos han de cumplir las reglas de forma tajante, sobre todo respecto a los contactos sociales». Si eso no consigue disminuir la expansión del virus, «no quedará más remedio que tomar en consideración la decisión de un confinamiento domiciliario de quince días, corto pero tajante».Visión parecida sostiene Carlos López Larrea, jefe de Inmunología del HUCA: «Cuando el virus ya está extendido por toda la población, lo único que funciona son las restricciones de movilidad. La ventaja que tenemos respecto a la primera ola es que ahora hay más rastreadores y se sabe mejor cómo tratar a los pacientes, las medidas se toman de forma más quirúrgica». No obstante, señala, «si con los confinamientos perimetrales no bajan los contagios, habrá que ir a una fase superior».El modelo predictivo desarrollado por el matemático Juan Luis Fernández Martínez, de la Universidad de Oviedo, indica que, a menos que haya brotes masivos, el pico de la curva «no superará los 500 infectados diarios».El profesor señala que «probablemente» estos días Asturias esté atravesando ese punto máximo de contagios. Aun así, no ve necesario un cerrojazo generalizado: «No hay que aplicar medidas de la Edad Media, el cierre de la región y el aislamiento de los concejos ya impiden la movilidad descontrolada y al mismo tiempo garantizan la actividad económica». También confía en que «en Navidad la curva esté en mínimos».«No se atajan los problemas» Usama Bilal, epidemiólogo gijonés de la Drexel University (Filadelfia, EE UU), asegura que «el cierre perimetral o los toques de queda no son suficientes, dado que no atajan los principales problemas de transmisión, en hogares y bares, sea a la hora que sea».Guillermo Martínez de Tejada, profesor de Microbiología de la Universidad de Navarra, admite «no ser muy optimista» ante «el goteo constante de infectados y personas en la UCI, que es lo más importante». No obstante, cree que, de aprobarse un confinamiento, «lo más adecuado es que sea por zonas» y no uniforme en todo el país, «porque no tiene nada que ver la incidencia de la covid en Canarias, en Asturias o en Navarra». Con todo, señala, que, de forma general, España está «en el límite, porque no hemos obrado con la suficiente contundencia y anticipación, y temo que ya sea muy tarde».Un aspecto perjudicial que resaltan los expertos de cara a las próximas semanas es la bajada de las temperaturas. «No se trata tanto de una segunda o tercera ola. El virus siempre ha estado ahí, lo que pasa es que con el frío estaremos en sitios más cerrados, con menor posibilidad de distanciamiento, y habrá mayor posibilidad de contagios. Es pura lógica», apunta López Larrea.

https://www.elcomercio.es/asturias/coronavirus-asturias-expertos-avisan-deberia-cierre-total-esperar-20201102000710-ntvo.html