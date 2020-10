COMENTARIO: “Dentro de 2 días se iniciará el tsunami: es la tormenta perfecta que supondrá un colapso TOTAL”

Se acerca rápidamente el 1-2 de noviembre, que es la fecha en la que yo `redije ya en marzo que se iniciaría el tsunami. Nunca he cambiado la fecha, porque es la correcta. Por lo que pueden ver, todos los factores que desencadenarán este tsunami están ya en su máxima intensidad.

(1) El colapso de la sanidad ya es un hecho: asistencia primaria se ha hundido, no se pueden hacer operaciones quirúrgicas no urgentes, la saturación de hospitales es ya un hecho y no hay camas libres. Los médicos de los hospitales describen caos y “escenas dantescas”. Se hablaba de “emergencia sanitaria” incluso antes de las fechas que yo indiqué (1-2 Noviembre). Una “emergencia sanitaria” que desembocará en tsunami de infectados aún mayor.

(2) Dos factores han incrementado la exponencialidad de la pandemia: la apertura de establecimientos hosteleros y la enseñanza presencial. El primer factor trajo un crecimiento exponencial a partir de finales de agosto y el segundo un crecimiento exponencial a las pocas semanas de comenzar las clases (crecimiento actual). Ese crecimiento está desbocado.

(3) Están ocurriendo los primeros disturbios (véase hoy en Barcelona), las primeras indicaciones de desabastecimiento, en una situación de hundimiento total de la economía que no tiene vuelta atrás.

El único modo de parar esto es confinar a los ciudadanos en sus domicilios particulares de modo permanente y conectarlos de modo online, cerrar todos los establecimientos hosteleros para siempre jamás en la vida y acabar con la enseñanza presencial de una vez por toda y proceder con enseñanza online indefinidamente. Las comunicaciones aéreas deben de quedar disponibles para las élites militares, científicas y empresariales exclusivamente (el turismo es innecesario habiendo Google Earth VR). Las medidas actuales (cierre de ciudades y de la Provincia de Oviedo) son sin duda insuficientes y no pararán los contagios.

Dentro de 2 días se iniciará el tsunami: es la tormenta perfecta que supondrá un colapso total. Nadie quiso escucharme. Nadie me hizo caso. Los hechos, otra vez más, me han acabado dando la razón.

Provincia de Oviedo