COMENTARIO: “El colapso de la sanidad pública ya es un hecho”

Bien, señores: tal como yo dije hace meses, el colapso de la sanidad pública ya es un hecho. Ya ha caído la asistencia primaria. Los hospitales ya no pueden realizar las operaciones rutinarias. Las UCIs comienzan a llenarse y ahora, con los primeros hundimientos de los laboratorios de análisis microbiológicos debido a brotes de infecciones del virus chino Covid-19, el sistema continúa derrumbándose, lo cual favorecerá aún más la expansión del virus y del incremento del número de contagios. Tal como yo predije en base a modelos matemáticos, el inicio del tsunami se iniciaría entre el 1-2 de noviembre, y todos los factores para que este tsunami se desencadene están ya activos.

En pocos días se iniciará el tsunami y la crisis se irá haciendo infinitamente profunda y el desabastecimiento estará haciendo huella, además de muchos problemas sociales (revueltas) debido a los problemas de abastecimiento, de falta de medicamentos y de atención hospitalaria. Los suministros de agua y electricidad no están garantizados. Tampoco las comunicaciones. Muchas personas piensan que las civilizaciones no pueden colapsar, o que los estados no pueden hundirse o que los seres humanos no pueden extinguirse. Lo piensan porque se han acostumbrado a la falsa comodidad de la que disfrutan, sin entender que tarde o temprano hay que tomar las armas de fuego para defenderse, que hay que tener provisiones preparadas para meses o incluso años o que hay que considerar que los servicios de los que disfrutamos (sanidad, acceso a información, luz, agua corriente, calefacción) duran para siempre. No: ni duran ni durarán, como pronto podrán ver.

Mis comentarios se refieren a la situación de España y de la Provincia de Oviedo. Ya he indicado infinitas veces que muchos países del mundo se recuperarán sin mayor problema. De hecho, mis comentarios sobre la situación de España no son apocalípticos, sino realistas. Simplemente expongo lo que va a suceder y estudio, como si un experimento a gran escala de tratase, cómo va a caer el telón.

