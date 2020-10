La nueva ola de coronavirus en Asturias está desbordando al sistema sanitario a una velocidad mayor que en la primera. El repunte frenético de las últimas dos semanas en el número de contagios e ingresos en hospital obliga ahora a que complejos de referencia como el HUCA y el Valle del Nalón se sumen a la decisión ya tomada en Cabueñes de suspender intervenciones quirúrgicas demorables y mantener solo la actividad urgente y oncológica.

En el caso del hospital de Riaño, además, tampoco se realizarán consultas externas al haberse detectado un brote interno de coronavirus que afecta ya a once pacientes hospitalizados (y que previsiblemente se infectaron dentro del complejo).La gerencia del área saniaria realizará estos días PCR a todos los enfermos y sanitarios que hayan pasado por el complejo desde el pasado día 21.En el hospital ovetense la anulación de parte de sus cirugías se debe a la falta de enfermeras (se intenta liberarlas para reforzar la atención covid), aunque se están vaciando también nuevos espacios para el previsible aumento de enfermos de coronavirus.Gijón no dispone de mucha mayor capacidad para hacerlo, sobre todo porque los dos concertados de la ciudad, Jove y Cruz Roja, cuentan con apenas una decena de camas libres cada uno.Valle del Nalón, además de este preocupante brote, está según sus empleados casi al 100% de ocupación y anula de forma inmediata cirugías y consultas para evitar su colapso.Fuentes sanitarias tildan la situación de “preocupante”: “Estamos llenando camas más rápido de lo que creíamos y un supuesto hospital de campaña necesita de un personal que, de momento, no tenemos”.Esperan que los nuevos límites a la movilidad y el toque de queda ayuden a bajar la cifra de incidencia diaria, pero adelantan: “Eso se notarán dentro de dos semanas, ahora estamos viendo a los enfermos que se contagiaron cuando no había nada de esto”.Los preocupantes datos del covid: 241 nuevos positivos, 5 muertos más y 60 ingresados. Asturias. El virus se ceba de nuevo en las residencias, que suman 215 positivos en solo una semana. Asturias suma 48 aulas y 847 estudiantes aislados en la última semana por positivos en coronavirus.El hospital Valle del Nalón está prácticamente al límite de su capacidad, tanto por el ingreso de pacientes con covid-19 como de otras patologías. Hay ahora mismo más de cincuenta personas ingresadas bien porque han dado positivo en coronavirus o se consideran casos sospechosos.También ha habido algunos contagios intrahospitalarios y hay varios profesionales aislados o en cuarentena.Así las cosas, fuentes sanitarias aseguran que la capacidad de ingreso es en estos momentos casi nula.Una de las medidas más inmediatas para hacer frente a esta situación es que, a lo largo de esta semana, se suspenderán las consultas externas por riesgo de salud pública.En otros hospitales de la región la situación no es mucho mejor. En el Hospital Universitario Central de Asturias hay 172 pacientes ingresados (129 en planta y 33 en UCI). En Gijón, Cabueñes atiende a 90 pacientes covid, 77 de ellos en planta y trece en la UCI, además de a otros 23 casos sospechosos pendientes de confirmación. En el San Agustín hay 45 en planta y cuatro más en la UCI.



https://www.elcomercio.es/asturias/coronavirusa-asturias-hospital-valle-nalon-limite-capacidad-ingresos-covid-20201027124229-nt.html