España registra el peor fin de semana de la pandemia con 52.188 casos | A mediados de noviembre podría haber una situación de colapso en las UCI si la situación no se revierte

Cinco comunidades se encierran bajo el paraguas de la nueva alarma

«Riesgo muy alto»

«Tenemos un 13,7% de ocupación hospitalaria de camas convencionales y un 24,2% de camas de UCI, con variabilidad importante según comunidades», explicó antes de subrayar que en algunas comunidades, como Madrid o Aragón, hay más del 40% de los puestos intesivistas ocupados por pacientes covid, «lo que pone ya a nuestro sistema hospitalario con mucha presión». «Hay algún hospital que está en una situación muy crítica».

El director del CCAES no se anduvo con rodeos: si la situación no se revierte es posible que a mediados de noviembre «haya un número de UCIs en situación muy muy complicada», quizás, incluso, en «situación de colapso».

España sigue pulverizando sus propios récords de contagios en esta segunda ola, muy alejada todavía de cualquier señal que apunte que anda cerca de hollar la cima infectiva o poder doblar la famosa curva.Solo durante el fin de semana Sanidad sumó 52.188 nuevos casos, el peor dato desde que la pandemia comenzara a azotar a España a finales de febrero. Se trata de un fuerte crecimiento del 36% en solo siete días, frente a los 37.889 positivos comunicados el lunes de la pasada semana referidos a idéntico periodo.La cifra es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que son más de 17.000 nuevos casos cada día en pleno fin de semana cuando, en principio, la capacidad del sistema para hacer test es mucho menor (lo que indicaría mayor porcentaje de positivos), al margen de que es muy probable que los día festivos lleven emparejado retrasos en las notificaciones.«Es cierto que la evolución en España es distinta a otros países, está subiendo rápido, pero no tanto como en otros países», intentó tranquilizar, no obstante, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), quien además destacó que «el número de casos asintómaticos sigue siendo alto», por encima del 45%, lo que demostraría la alta capacidad de detección de un sistema en el que ya se han diagnosticado un total de 1.098.320 positivos hasta ahora.El fuerte incremento de casos de estos últimos tres días, obviamente, tuvo su inmediato reflejo en la famosa incidencia acumulada (IA) nacional, el número de casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Este parámetro escaló hasta los 410 contagiados, casi 50 casos más que el pasado viernes. La IA española se ha doblado desde primeros de septiembre.Y es que este lunes cinco comunidades, además de las dos ciudades autónomas, sobrepasaban los 500 casos de incidencia, el umbral que a principios de mes fijó Sanidad para confinar las grandes ciudades.Navarra, desbocada, tocó los 1.102 positivos, el récord absoluto de una comunidad autónoma; Aragón 820; La Rioja 684, Castilla y León 643 y Cataluña 584 casos. Melilla se convirtió este lunes en el segundo territorio en superar el millar de contagios por cada 100.000 habitantes (con 1.060 casos), mientras que Ceuta presentó 547 positivos.Con estas cifras más que preocupantes, Simón, que a principios de mes hablaba de estabilización de la pandemia, este lunes tuvo que matizar, aunque sin pedir disculpas. «Hace tres semanas se indicaba un descenso, pero ahora llevamos tres semanas de ascenso importante, que ha compensado ese descenso previo. Quizá hubiera sido más prudente haber dicho inestable», admitió el responsable de Sanidad, quien, no obstante llamó a «no matar al mensajero» y a no «echar la culpa a los epidemiólogos de cómo va la epidemia».«España está yendo muy claramente hacia arriba y nos tiene que preocupar mucho». «Prácticamente todas las comunidades autónomas están en una situación de riesgo muy alto, y las que no, a excepción de Canarias, están en un nivel alto», admitió Fernando Simón, sin paños calientes.El Simón más pesimista de los últimos meses también reconoció que las altas tasas de contagios que hace unas semanas negaba comienzan a «tener impacto» en el sistema asistencial.

https://www.elcomercio.es/sociedad/salud/espana-registra-peor-20201026185225-ntrc.html