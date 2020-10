EL SIGUIENTE PASO DEL TSUNAMI QUE NOS ARROLLA: NUEVO CONFINAMIENTO EN CASA… PRONTO, MUY PRONTO – Asturias cierra desde la medianoche del martes e impone el toque de queda desde las doce hasta las seis | Barbón: «Esta es la última carta, la siguiente ya sería un confinamiento en las casas»

Así, la movilidad entre Asturias y el resto de comunidades autónomas quedará restringida en todo su territorio, un confinamiento que limita las entradas y salidas del Principado a viajeros en tránsito o que tengan causas justificadas y que se añade al que desde el pasado viernes está vigente en los municipios de Gijón, Oviedo y Avilés.

Barbón: «Esta es la última carta, la siguiente ya sería un confinamiento en las casas»

Cuatro comunidades ya se autoconfinan bajo el nuevo estado de alarma

El Gobierno asturiano ha decretado el cierre perimetral de la comunidad autónoma desde la madrugada del martes al miércoles, a partir de las 0.00 horas.Se trata de una medida que se ampara en la declaración del estado de alarma aprobado por el Gobierno central y, por el momento, no tiene un horizonte temporal ya que su duración depende de la evolución de la situación epidemiológica.Esta medida se mantendrá de forma indefinida en tanto se mantenga el estado de alarma, en función de cómo evolucione la pandemia y de lo que recomienden los epidemiólogos.El cierre perimetral de la autonomía comenzará a partir de los primeros minutos de este miércoles para poder establecer el operativo de los controles en entradas y salidas de la región durante la jornada del martes. Por otro lado, el toque de queda será desde las 0.00 hasta las 6.00 horas en toda la región,Se trata esta de una medida que entrará en vigor este mismo lunes, después de que se publique en el BOPA. El presidente del Principado, Adrián Barbón, lo ha anunciado así en una rueda de prensa en el Palacio de Presidencia después de la reunión del comité de crisis de la covid-19.El jefe del Ejecutivo ha comparecido acompañado del consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, y el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño.Barbón ha justificado que el ya conocido como toque de queda empiece en Asturias a las 0.00 para ser «coherentes» con las medidas aprobadas el viernes, donde se decretaba el cierre de hostelería y ocio nocturno a partir de las 23.00 horas. «Los clientes de hostelería no se pueden teletransportar», ha soltado Barbón la chorrada del día.Salud registra 11 brotes en geriátricos que suman 215 positivosEl presidente ha recordado que siempre dijo que cuando los datos empeorasen en Asturias se adoptarían cuantas medidas fueran necesarias para controlarlo y que no le temblaría el pulso a la hora de adoptarlas, siguiendo criterios científicos y científicos. «Firmaré ahora la resolución con estas medidas con el objetivo de doblegar la curva, que no se sumen más contagios y hospitalizados y de salvar vidas, o dicho de otra manera, para evitar vernos confinados en las casas para controlar la epidemia, que es lo que está en juego», ha afirmado Barbón que ha reconocido que «son medidas drásticas».No obstante, ha advertido de que para conseguir doblegar la curva es imprescindible la «complicidad de los ciudadanos», tal y como se hizo en la primera ola, ya que de no conseguirlo «el confinamiento no serviría para nada», por lo que ha hecho un llamamiento a la población para que responda a pesar del «cabreo y cansancio» que está provocando esta pandemia.En este sentido, ha dejado claro que la contundencia de las medidas anunciadas hoy «son la última carta» que hay en la mano para tratar de controlar la pandemia antes de ir a un nuevo confinamiento en las casas «que es lo que se está tratando de evitar».El Principado se sumará así a Navarra y La Rioja, que ya habían decretado el cierre perimetral de ambas comunidades antes de decretarse el estado de alarma, y a Aragón, que ha anunciado hoy mismo que procederá también a adoptar esta medida de forma inmediata.





https://www.elcomercio.es/asturias/asturias-cierra-medianoche-toque-queda-estado-alarma-20201026180837-nt.html