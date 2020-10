COMENTARIO “Unas medidas de pena. Bueno, dentro de dos semanas o quizá antes se verán los resultados, lo triste es que muchas personas padecerán las consecuencias”

Unas medidas muy acertadas. Me quedo más tranquila. Ahora no me preocuparé cuando en la terrazas de los bares vea a un montón de personas sin mascarillas todas apelotonadas, porque el virus es nocturno y sólo se contagia a partir de las doce de la noche.

Y que lo comercio tengan que cerrar a las 22h00 es muy acertado ya que son la mayoría de ellos que cierran más tarde.

Y el cierre perimetral? Perfecto…Aunque el lunes, en el colegio de mis hijos haya 800 niños que vienen de Oviedo, Gijón y Avilés todo juntos y revueltos…Pero no pasa nada claro, porque son grupos burbujas y no pasa nada, tampoco importa que luego todos toqueteen el mismo pasamano al subir o bajar escaleras, ni compartan el mismo baño, ni que cada uno tenga hermanos en otros cursos y se vaya a casa con sus familias donde tienen padres y quizás abuelos. ¿Y qué me dice de los comedores escolares? Los niños comen con mascarilla?… Baaah seguro que todos somos asintomáticos. Claro está la señora consejera de Educación no tuvo tiempo para organizar unas clases decentes en línea para situaciones como esta, normal esto es mucho trabajo y sólo llevamos 8 meses de pandemia.

En fin unas medidas de pena. Bueno dentro de dos semanas o quizá antes se verán los resultados, lo triste es que muchas personas padecerán las consecuencias.