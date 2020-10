El Instituto de Salud de Global de Harvard sitúa en 350 el límite para tomar medidas drásticas como ‘quedarse en casa’.

El Gobierno estudiará el toque de queda si la Comunidad de Madrid se lo pide. ¿Se puede imponer el toque de queda? El ritmo al que se propaga el coronavirus ha aumentado desde que arrancara este otoño con 316.854 contagios detectados, un tercio del casi millón de infectados que roza ya España, aún teniendo en cuenta que nuestra capacidad de diagnóstico es mayor.La incidencia acumulada para los últimos 14 días marcó ayer un nuevo máximo para el conjunto de España, con 322,94 casos por cada 100.000 habitantes.Los ministros de Sanidad y Universidades, Salvador Illa y Manuel Castells, estudian esta con los consejeros autonómicos cómo frenar los casos de coronavirus en el entorno universitario. Una reunión que ha desplazado a mañana la del Consejo Interterritorial de Salud, que abordará la actualización del plan de respuesta temprana frente al Covid-19. Entre las nuevas restricciones se baraja el toque de queda en un nuevo estado de alarma. Mientras eso se produce o no, los gobiernos autonómicos emprenden una carrera contrarreloj de medidas restrictivas ante el avance imparable del coronavirus.Cifras totales: 988.322 casos de coronavirus diagnosticados por PCR; 34.210 muertos con test positivo a 20 de octubre 283.130 en Madrid (10.059 muertos) 179.552 en Cataluña (5.919 muertos) 96.224 en Andalucía (2.176 muertos) 65.158 en Castilla y León (3.380 muertos) 54.861 en País Vasco (2.027 muertos) 54.488 en Castilla-La Mancha (3.331 muertos) 50.966 en la Comunidad Valenciana (1.687 muertos) 45.066 en Aragón (1.541 muertos) 27.259 en Galicia (834 muertos) 27.578 en Murcia (270 muertos) 26.453 en Navarra (657 muertos) 16.316 en Baleares (332 muertos) 16.082 en Canarias (259 muertos) 14.884 en Extremadura (656 muertos) 10.722 en La Rioja (440 muertos) 8.016 en Cantabria (247 muertos) 8.654 en Asturias (371 muertos) 1.885 en Melilla (11 muertos) 1.028 en Ceuta (13 muertos)GALICIA VE UNA “HERRAMIENTA INTERESANTE” EL TOQUE DE QUEDA El conselleiro gallego de Sanidad, Julio García Comesaña, ha destacado este miércoles que ve como una “herramienta interesante” el toque de queda que el Gobierno central analizará con las comunidades, pero apuesta por que tengan “criterios objetivos”. Comesaña ha señalado que el Gobierno gallego analiza detalladamente “la conveniencia” de esta herramienta y su aplicación “donde sea justificado”. Al respecto, ha incidido que para ello “el marco normativo tendrá que adaptarse”. “Nosotros no podemos tomar la decisión”, ha puntualizado.VILLACÍS DICE QUE MADRID APOYARÁ EL TOQUE DE QUEDA SI ES “VITAL”La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este miércoles que si el toque de queda es “vital” para afrontar la pandemia, Madrid lo va “a apoyar”, y ha defendido la “seguridad” de bares y restaurantes frente a otros lugares “no reglados”. En la sesión inaugural del Consejo Municipal del Trabajador Autónomo, la edil de Ciudadanos ha apuntado que es necesario “cumplir las indicaciones que se nos den desde las autoridades sanitarias”, informa Efe. “Si las autoridades sanitarias entienden que el toque de queda es vital para afrontar la pandemia, desde luego nosotros lo vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera”, ha dicho Villacís a preguntas de los periodistas.CASTILLA-LA MANCHA PIDE “PLANTEAMIENTO A NIVEL NACIONAL” El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha incidido este miércoles en la necesidad de alcanzar un “planteamiento ahormado a nivel nacional” para combatir la pandemia, y así lo va a defender en la reunión de este jueves del Consejo Interterritorial de Sanidad. “Lo podemos llamar toque de queda o que no quedemos”, ha destacado en la inauguración de la ampliación de la plataforma farmacéutica Alloga en Borox (Toledo), donde ha indicado que lo que esta claro es que “esto requiere ya un planteamiento nacional”.MURCIA VALORA UN POSIBLE TOQUE DE QUEDA EN TODO EL PAÍS La Región de Murcia ha registrado dos nuevos fallecimientos por covid-19 y 671 casos positivos, 282 más que el día anterior, según ha informado la Consejería de Salud, que valora como “muy útil” la posible implantación de un toque de queda, aunque aboga por que sea de ámbito estatal. Con los dos fallecidos la cifra de víctimas mortales desde que se inició la pandemia ya es de 272. El número actual de afectados asciende a 9.185, 180 más que el lunes, de los que 8.778 están en aislamiento domiciliario y 407 en hospitales (77 en la UCI).ITALIA SE PREPARA PARA EL TOQUE DE QUEDA EN TODO EL PAÍS El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, estudia la posibilidad de aplicar ya a finales de semana un toque de queda desde las 23.00 a las 5.00 horas en todo el país, una medida que ya han tomado las regiones de Campania y Lombardia para frenar los contagios que se han disparado en las últimas semanas. Giuseppe Conte analiza esta posibilidad para unificar a todo el territorio las restricciones que se han tomado en las regiones de Lombardía y Campania. Italia estudia un toque de queda nacional ante el aumento de los contagiosASTURIAS, DISPUESTA A ESTUDIAR EL TOQUE DE QUEDA SI EL GOBIERNO LO VE EFICAZEl Gobierno asturiano está dispuesto a estudiar la posible aplicación de un toque de queda nocturno si el Ejecutivo considera que esa medida puede ser eficaz para el control de la pandemia del coronavirus ante el incremento de casos de las últimas semanas. El planteamiento del Gobierno asturiano pasa por adoptar medidas “por drásticas que sean” para contener la segunda ola de la pandemia, que está alcanzando cotas de contagio “muy preocupantes”, según un portavoz del gabinete que preside el socialista Adrián Barbón. Asturias ha diagnosticado desde el inicio de la pandemia 8.653 casos de coronavirus y 378 personas han fallecido en la región que, tras ser la única comunidad que entre junio y julio registró 25 días seguidos sin detectar nuevos positivos, ha visto cómo la segunda ola incrementaba la cifra de afectados.CIERRE PERIMETRAL DE LA RIOJA POR EL CORONAVIRUSLa presidenta de la Rioja Concha Andreu (PSOE) ha aprobado el confinamiento de la comunidad autónoma desde el próximo viernes 23 de octubre al sábado 7 de noviembre. El cierre de la movilidad incluye una decena de excepciones y además permite la circulación de personas por este territorio si su destino son otras comunidades españolas. Entre las nuevas restricciones se incluye el cierre de los establecimientos comerciales a las 21.00 horas, informa Josean Izarra Andreu ha indicado que el toque de queda es una medida “que no está encima de la mesa de nuestra comunidad pero se analizará “en el Consejo Interterritorial de mañana” y se estará pendiente de lo que se decida por parte del Gobierno.La presión hospitalaria por coronavirus sigue aumentando en La Rioja al aumentar en 21 personas los nuevos ingresados en diferentes centros de la comunidad en las últimas 24 horas, al pasar de los 112 ingresados de ayer a los 133 de este miércoles. Por su parte, los casos activos suben en 27 al pasar de los 1.269 de ayer a los 1.296 de hoy. Además, hay 35 brotes activos (tres más que ayer).GALICIA DEFIENDE QUE SE TOMAN LAS “MEDIDAS OPORTUNAS” TRAS UN BROTE EN ONCOLOGÍAEl conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña, ha asegurado que se toman las “medidas oportunas” tras detectarse un brote en Oncología del Hospital Provincial de Pontevedra con al menos seis personas en cuarentena. Comesaña, que ha matizado que no disponía de los datos de este brote, ha comentado que incluye “algún caso de profesionales contagiados” y los departamentos correspondientes del área sanitaria de Pontevedra han procedido a adoptar medidas, entre las que se incluye un cribado, desinfección y otras.ANDALUCÍA SUMA 61 HOSPITALIZADOS EN 24 HORASLos hospitales andaluces vuelven a aumentar este miércoles 21 de octubre su presión asistencial con 1.567 pacientes ingresados por coronavirus, 61 más en 24 horas y 357 más que hace una semana, de los que 198 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), cinco más que este martes y 37 más que hace siete días. Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.NAVARRA BAJA DE 400 CASOS POR COVID-19 EN EL ÚLTIMO DÍANavarra registró el martes 367 casos positivos de Covid-19, después de que el día anterior llegara al máximo de 578 casos desde el inicio de la pandemia. El sistema público de salud realizó ayer 3.725 pruebas de PCR, lo que, con un total de 367 positivos, arroja una positividad del 9,85%, según ha informado la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno. Además, en el último día se han registrado ocho fallecimientos, dos de ellos correspondientes a la jornada anterior.EL GOBIERNO VASCO DICE QUE HABRÁ QUE TOMAR “MEDIDAS QUIRÚRGICAS” En Euskadi “se deben tomar y se tomarán medidas quirúrgicas” ante el avance del covid-19 en el territorio, ha dicho el secretario de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco y coordinador de la comisión técnica para el control de la pandemia, Jonan Fernández. Fernández ha asegurado que las medidas adoptadas hasta ahora se han aplicado “para que sean eficientes”, aunque ha recordado que la situación es “muy cambiante” y que “cada semana y casi cada día debemos analizar qué medidas adoptar o no, qué consecuencias tienen esas medidas y, conforme a eso, tomar decisiones, siempre escuchando la opinión de los expertos”, ha dicho. En este sentido, ha señalado que, aunque desde marzo “hemos aprendido mucho” sobre la pandemia, “aún no sabemos muchas cosas, ni siquiera los expertos y los científicos”, por lo que ha considerado “hay que analizar las situaciones a diario con total sinceridad y transparencia”.EL ALCALDE DE VALENCIA DEFIENDE UN POSIBLE TOQUE DE QUEDAEl alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha defendido la posible aplicación de un toque de queda siempre que no afecte de forma significativa a la hostelería y que siga los pasos legales necesarios, aunque ha lamentado que el concepto le recuerda a otra época, informa Europa Press. Cree que es una posibilidad “interesante” si sirve para contener la pandemia “La palabra toque de queda no me gusta porque tiene connotaciones militares”, ha afirmado a los periodistas antes del debate sobre el estado de la ciudad sobre esta posibilidad que estudian la Generalitat y otros gobiernos autonómicos. Aunque a nivel legal desconoce su aplicación, Ribó (Compromís) ha destacado que es una medida que funciona “de manera razonable” en países como Bélgica o Bruselas, al no perjudicar demasiado a la hostelería y “contener excesos como el botellón”. El alcalde de Valencia defiende un posible toque de queda aunque no le gustan sus “connotaciones militares”.ARAGÓN DICE QUE NO ES SU COMPETENCIA SOLICITAR EL ESTADO DE ALARMA NI TOQUE DE QUEDALa consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha dicho que Aragón no prevé solicitar el estado de alarma ni el toque de queda para su comunidad porque “no nos compete” ante la reunión mañana del Consejo Interterritorial de Salud con el Ministerio de Sanidad, en la que se abordará la actualización del plan de respuesta temprana frente al coronavirus.Repollés ha ofrecido una rueda de prensa, junto al presidente aragonés, Javier Lambán, para dar a conocer las nuevas medidas y restricciones para la autonomía adoptadas en un Consejo de Gobierno Extraordinario tras el aumento de casos este martes con 740 positivos, en especial en las tres capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel, que quedarán confinadas perimetralmente a partir de las 00.00 de hoy. Aragón confina Zaragoza, Huesca y Teruel: “El momento es muy difícil”.EL GOVERN REUNIRÁ A LOS LÍDERES PARLAMENTARIOS POR EL COVID-19 El vicepresidente del Govern en funciones de president, Pere Aragonès, ha convocado a los presidentes de los grupos con representación en el Parlament a una reunión para abordar la situación sanitaria en Cataluña y afrontar desde la unidad la segunda ola del Covid-19, según ha anunciado este miércoles. Así lo ha avanzado Aragonès a la presidenta del grupo de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, informa Efe. No ha concretado la fecha del encuentro. Según Aragonès, el cumplimiento de las restricciones impuestas en Cataluña “es absolutamente necesario para no tener que tomar medidas más duras”.MADRID LIMITARÁ LA MOVILIDAD ENTRE LAS 00.00 Y 06.00 HORASEl consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno regional aplicará “un control más exhaustivo” de los movimientos entre las 00.00 y las 6.00 horas con el fin de evitar botellones y fiestas. Éstas restricciones se recogerían en una orden que entraría en vigor el sábado una vez que haya finalizado el estado de alarma, informa Marta Belver. Madrid controlará “al máximo” los movimientos entre las 0.00 y las 6.00 horas para evitar botellones y fiestas.EL BBVA MANTIENE EN EL 11,5% SU PREVISIÓN DE CAÍDA DEL PIB EN 2020BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad, mantiene en el 11,5% su previsión de caída de la economía española en 2020, mientras que para 2021 estima un crecimiento del 6%. Así se refleja en su actualización trimestral del informe Situación España, publicado hoy, que mantiene la previsión para 2020 y reduce la recuperación para 2021 en un punto respecto a su previsión anterior, del 7%, informa Servimedia.Según explicó el director de BBVA Research, Jorge Sicilia, durante el primer semestre de 2020 la caída de la actividad superó el 20%, mientras que en el tercer trimestre la recuperación fue del 14%. Sin embargo, apuntó que el repunte de contagios de Covid-19 y las medidas adoptadas para combatirlos indican que este crecimiento se moderará en el último trimestre del año, así como que la recuperación en 2021 sea menor a la esperada anteriormente. BBVA Research retrata el optimismo del Gobierno: rebaja su previsión de crecimiento y el impacto de los fondos europeos.LAMBÁN: “EL MOMENTO ES MUY DIFÍCIL EN ARAGÓN”El Gobierno de Aragón ha decidido el confinamiento perimetral de Zaragoza, Huesca y Teruel, las tres capitales de la comunidad, a partir de esta noche a las 00.00 horas y toda la comunidad de Aragón pasará a la fase 3 el próximo lunes, según ha informado el presidente aragonés Javier Lambán. La fase 3 suponen más restricciones a la movilidad como que se reducen los aforos al 25% así como el cierre de la hostelería y restauración a las 22.00 horas y las terrazas no podrán superar el 50% de su capacidad. “Nos hemos empleado a fondo contra la pandemia, con errores que hemos reconducido”, ha dicho el presidente Lambán, en rueda de prensa, en la que ha admitido que “estamos en un momento muy difícil en Aragón” en su repaso a la situación de la comunidad y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a combatir individualmente, con actutudes responsables, la pandemia.GALICIA ESTUDIA AMPLIAR A 14 DÍAS LAS RESTRICCIONES ANTE LOS CONTAGIOSLa Consellería de Sanidad estudia ampliar a 14 días la duración de las restricciones acordadas en el seno del comité clínico y apela a “entornos burbuja” para frenar los contagios de Covid-19 en Galicia. El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, ha recordado, en rueda de prensa, que hasta la fecha tienen una vigencia de siete días según se publica en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Sin embargo, ha destacado que trabajan para “sean por 14 días”. Asimismo, ha defendido las últimas medidas adoptadas que sitúan a Galicia en nivel 2, con las reuniones restringidas a cinco personas, salvo en localidades como Santiago de Compostela donde se limitan exclusivamente a convivientes. Por ello, el comité clínico apela a los ciudadanos a conformar “entornos burbuja” con el fin de frenar los contagios.EL PRESIDENTE ANDALUZ PIDE QUE EL TOQUE DE QUEDA SEA A NIVEL NACIONAL Y COORDINADOEl presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, pide que, “si los expertos lo consideran útil, el toque de queda se aplique a todo el territorio nacional de forma coordinada”. “Una cosa es la asunción de responsabilidades por parte de cada comunidad autónoma, que yo defiendo porque soy autonomista, y otra es que tengamos un estado inexistente en materia sanitaria”, añade Moreno en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, informa Teresa López. Andalucía pide a Sanidad que, si hay toque de queda, se aplique para todo el país de forma coordinada.EL RIESGO DE REBROTE EN CATALUÑA SE DISPARA A 541,45La epidemia sigue acelerando en Cataluña, donde en las últimas 24 horas se han diagnosticado 4.024 nuevos infectados, se han notificado 31 muertes más, hay 57 nuevos hospitalizados y el riesgo de expansión del virus ha subido en 75 puntos, alcanzando un EPG de 541,4, por encima del máximo de la primera ola. Según los datos epidemiológicos actualizados este miércoles por el Departamento de Salud, la curva de riesgo de expansión de la epidemia ya es más alta que en la primera ola y sigue en ascensión vertical, con un EPG de 541,4, casi 100 puntos encima del máximo que se alcanzó el 20 de marzo, cuando el crecimiento potencial del virus (EPG) fue de 454, aunque la situación hospitalaria y de detección de casos es mejor que entonces.EL MAPA AUTONÓMICO DEL CORONAVIRUS: 17 FORMAS DE ATAJARLO Con la segunda ola más que instalada en todas, aunque no de manera igual, las comunidades han emprendido su propia batalla al coronavirus con una batería de restricciones que, aunque no siempre son directamente proporcionales a sus cifras, buscan doblegar la curva que deja atrás casi un millón de contagios. Sin una estrategia común para afrontar la segunda ola, cada región española aplica unas medidas, más o menos estrictas. Mapa autonómico del Covid: radiografía de 17 recetas contra el virus.VOX: “LA PEOR GESTIÓN DE LA PANDEMIA EN TODO EL MUNDO” “Este Gobierno es el responsable de la peor gestión de la pandemia en todo el mundo. Desde que el coronavirus salió de China hasta hoy han batido todos los récords de desastre sanitario porque no han pensado en proteger a los españoles sino en llevar adelante su agenda totalitaria”, ha dicho el diputado de Vox Ignacio Garriga en su intervención para defender la moción de censura de su grupo contra el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. “El Ejecutivo es el peor del mundo en cómo ha afrontado la pandemia del coronavirus”, ha arrancado su intervención el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha recriminado al Gobierno “el ni siquiera haber sido capaz de contar los muertos”. Moción de censura, en directo | Vox, a Sánchez: “Mucha gente ha muerto por lo que no ha hecho”.EL ESTADO DE ALARMA EN MADRID DECAERÁ ESTE SÁBADO A LAS 16.47 HORASEl estado de alarma en la Comunidad de Madrid decaerá el sábado a las 16.47 horas, según le ha trasladado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el marco de la reunión del Grupo Covid que se celebró este martes. A partir de ese momento en el que decaiga entrarán en vigor las nuevas medidas dictadas por la Consejería de Sanidad. Escudero ha hecho hincapié en que fruto del estado de alarma que se impuso en Madrid, y que establecía el control perimetral, la movilidad interna “ha crecido cerca de un 15%”, en función de los datos del consorcio municipal de en una entrevista en Telecinco. “Nosotros insistimos en nuestro modelo de zonas básicas de salud, que entendemos que nos ha funcionado”, ha declarado, al tiempo que ha precisado que de las 51 áreas donde se aplicaron medidas por el Ejecutivo autonómico se ha producido “descenso en todas”. Escudero ha insistido en que seguirán profundizando en ello y cuando decaiga el estado de alarma pondrán una orden que vaya en el sentido de recuperar dichas zonas básicas.ESPAÑA ROZA EL MILLÓN DE DIAGNÓSTICOS DE CORONAVIRUSEn España, que se encuentra al borde del millón de casos desde el inicio de la pandemia, casi un tercio de ese número total se ha diagnosticado desde que empezó el otoño, el pasado 22 de septiembre. Han sido 30 días a una media de más de 10.000 nuevos contagios por jornada. Y aún nos faltan cinco meses para primavera. En la anterior primavera nos preguntamos si será el coronavirus estacional, como la gripe. La respuesta es no, porque no se fue en verano, y sí, porque ahora, en otoño, infecta a más gente, tanto en nuestro país como en el conjunto de Europa. Un tercio de los casos totales en España se ha dado en el mes que llevamos de otoño.GALICIA LIMITA LAS REUNIONES SOCIALES A CINCO PERSONASGalicia aplicará nuevas restricciones para hacer frente a la segunda ola de la pandemia tras alcanzar este martes los 5.215 casos activos, con 357 nuevos contagios en un día y un balance de 47 pacientes en UCI y 277 en unidades de hospitalización. La Consejería de Sanidad ha decidido responder a la evolución epidemiológica activando lo que califican el “nivel 2 de restricciones” en toda la comunidad y, a mayores, limitando las reuniones sociales a grupos de un máximo de 5 personas.



https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/10/21/5f8f6876fdddff250e8b4571.html