El Principado se verá obligado a cerrar la hostelería en los próximos días, siguiendo la estela de Cataluña y Melilla – El cierre durante los próximos 15 días de la hostelería en Cataluña y Melilla ha abierto también el debate en Asturias

Las medidas que hoy se han anunciado en Asturias con el retroceso a la fase 2 “son sólo un avance”. “Si no controlamos la situación podemos llegar a tomar nuevas medidas. No descartamos cierres en hostelería ni pedir el estado de alarma. Hemos hablado mal de la nueva normalidad. No hay normalidad hasta que no haya vacuna”, aseguró hoy Adrián Barbón.





El cierre durante los próximos 15 días de la hostelería en Cataluña y Melilla ha abierto también el debate en Asturias. Por el momento sólo se pretende evitar actos multitudinarios.

La Consejería de Salud ha confirmado 183 nuevos casos de coronavirus diagnosticados ayer. Todas las personas afectadas presentan síntomas leves o están asintomáticas y permanecen aisladas en sus domicilios, excepto dos que han precisado ingreso hospitalario; una de ellas en la UCI. A esto hay que sumarle otras 12 hospitalizaciones de personas diagnosticadas en días anteriores. Por otra parte, ayer se registró el fallecimiento de dos varones de 100 y 90 años, y de dos mujeres de 85 y 89 años. Dos de estas personas vivían en un centro residencial sociosanitario.