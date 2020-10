Coronavirus | Cuatro fallecimientos y 183 nuevos casos en Asturias | Las víctimas son dos hombres y dos mujeres de avanzada edad. La tasa de positividad se sitúa en el 5,87%, tras realizar ayer 3.117 pruebas PCR

Cuatro fallecidos y 183 nuevos casos en Asturias en las últimas 24 horas. Se trata de la tercera cifra de contagios más alta de las últimas semanas.

Son los datos facilitados este miércoles por el Gobierno del Principado que también sitúa la tasa de positividad en el 5,87%, tras realizar ayer 3.117 pruebas PCR.

Las víctimas mortales son dos hombres, de 100 y 90 años, y dos mujeres, de 85 y 89 años, dos de ellos usuarios de un residencia. Las personas afectadas presentan síntomas leves o están asintomáticas y permanecen aisladas en sus domicilios, excepto seis que han precisado ingreso hospitalario. Además, se produjeron otras 12 hospitalizaciones de personas diagnosticadas en días anteriores. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica continúa con las investigaciones para determinar los vínculos de los contagios detectados.La Consejería de Salud recuerda que permanecen activos los llamamientos a la clientela de los gimnasios AltaFit-Natahoyo y MacFit, de Gijón, y Quirinal 14 Sport, de Avilés; así como a la de los establecimientos hosteleros La Panoya de Cenera (Mieres), Casa Eliseo (El Entrego) y El Duende de Trubia (Oviedo). Las personas que hayan visitado estos locales deben rellenen el formulario disponible en el siguiente enlace de Astursalud ( https://www.astursalud.es/en/formulario-pcr ) o llamar al teléfono 984 100 400. El Sespa contactará con los afectados para valorar la indicación de una prueba PCR.Mientras tanto, estas personas deben limitar su vida social, vigilar su estado y cumplir rigurosamente las medidas de protección: lavado frecuente de mano, uso correcto de la mascarilla y mantenimiento de la distancia interpersonal de, al menos, un metro y medio. Las autoridades sanitarias insisten en que, aun siendo importante la realización de la prueba en estos términos, lo fundamental son los protocolos de prevención. 7.311 personas han dado positivo en coronavirus en AsturiasDesde el comienzo de la pandemia, 7.311 personas han dado positivo en coronavirus en Asturias y se añaden cuatro casos diagnosticados en días anteriores, de las que 946 fueron profesionales sanitarias. 2.328 afectados han recibido el alta epidemiológica tras vencer a la enfermedad.La Consejería de Salud cifra en 367 los fallecidos por covid y explica que «hoy se incluye en esta cifra global solo uno de los cuatro fallecimientos registrados ayer, dado que los otros tres se incluyeron en la estadística del propio martes». Las personas hospitalizadas en la UCI se elevan a 25 y 156 en planta. Hasta la fecha se han procesado un total de 474.899 muestras para determinación de la covid, de las que 359.942 fueron PCR y 114.957 test de anticuerpos. Centros de mayoresEl coronavirus continúa desencadenando contagios en los geriátricos pertenecientes a la red de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) del Principado. En el de Lastres, se detectó el contagio de un trabajador en un cribado; en El Nodo, un profesional dio positivo; en la de Mieres, se detectó el contagio de un trabajador en un cribado; en Tineo, un profesional dio positivo en un cribado. En estos centros el resto de profesionales y residentes dieron negativo en las pruebas. En la residencia de Grado, un profesional dio positivo, mientras que en el resto de la plantilla ni de los residentes no se detectó ningún contagio. En Clara Ferrer, están contagiados dos trabajadores y todavía se están realizando las pruebas.En Los Canapés, un profesional dio positivo, donde están a la espera de las pruebas. Brotes intrahospitalarios Además, se detectaron dos brotes intrahospitalarios en dos hospitales de la región. Fuentes sanitarias indican que uno de ellos se produjo en el Hospital Valle del Nalón, en concreto, en una planta donde cuatro pacientes dieron positivo, además de un cardiólogo y una enfermera.Estas mismas fuentes confirman otro foco en el Hospital Álvarez Buylla donde se detectó el contagio de un paciente que desencadenó que 40 profesionales estén en cuarentena preventiva en sus domicilios a la espera de realizar las pruebas PCR. Recomendaciones Además, piden a la población que no se relaje en el cumplimiento de las pautas de seguridad para reducir el repunte de los contagios que se ha experimentado en los últimos días.Así, instan a la ciudadanía a reducir el número de contactos estrechos, y por consiguiente, a evitar actividades sociales y familiares innecesarias para frenar la propagación del coronavirus. Recuerdan, asimismo, que en esta segunda ola las personas mayores de 65 años que no viven en residencias pueden ser el colectivo más vulnerable, por lo que solicitan la colaboración ciudadana para protegerlas.En este sentido, la Dirección General de Salud Pública ha iniciado una campaña de sensibilización en la que se recomienda a la población, y en particular a los mayores, que extremen las medidas de protección, especialmente si conviven con niños, adolescentes y jóvenes. Salud emplaza a la ciudadanía a formar burbujas sociales para frenar los contagios y proteger a los colectivos más frágiles, como las personas con patologías de riesgo y los mayores de 65 años.La Dirección General de Salud Pública subraya la importancia de la responsabilidad individual de las personas que están pendientes del resultado de una PCR o que son consideradas contactos estrechos para que restrinjan su vida social, permanezcan en sus domicilios, vigilen su estado de salud y cumplan estrictamente la cuarentena, tal y como establece la resolución que se publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).





