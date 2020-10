Vox entra en la batalla de Madrid: pide al juez medidas cautelarísimas para no ‘cerrar’ la capital / El recurso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solicitaba únicamente medidas cautelares, que dan mayor plazo al juez para resolver

Rocío Monasterio anuncia que Vox pedirá medidas cautelarísimas contra la orden de Sanidad

“Ataque de Sánchez”

Vox ha anunciado este viernes que presentará de forma inmediata una solicitud de medidas cautelarísimas contra la orden de Sanidad con medidas limitativas de la movilidad en la capital y otras nueve grandes ciudades de la Comunidad de Madrid.El partido liderado por Santiago Abascal ha anunciado esta medida después de que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso haya recurrido ante la Audiencia Nacional la orden del Gobierno pero haya declinado finalmente pedir unas medidas cautelarísimas para evitar su entrada en vigor este mismo viernes.En este sentido, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha explicado que su formación no comparte la decisión de “último segundo” de la Comunidad de Madrid al solicitar únicamente medidas cautelares y no cautelarísimas, “que podrían frenar su entrada en vigor en las próximas 48 horas” de estas medidas.El consejero de Justicia, Enrique López, ha justificado esta decisión para no generar más “zozobra”. Han renunciado porque se obligaría a la Audiencia Judicial a adoptar una decisión “en un plazo perentorio” sobre si se decidía la aplicación o no.Según Vox, esta petición de cautelarísimas se produce “para frenar el ataque” del Gobierno de Pedro Sánchez y “defender Madrid” porque “los totalitarios quieren imponernos unas medidas que pueden causar un perjuicio irreparable a todos los madrileños”. “Estamos aquí por la inoperancia de algunos de nuestros políticos y la ineficacia del sistema autonómico. Vox no va a ahorrar ni un paso en la defensa de los derechos fundamentales de todos los madrileños”, ha subrayado Monasterio, que ha zanjado: “Menos confinar y más rastrear”.La AN colsultará a Sanidad para resolver la petición de un letrado de suspender las restricciones. Al contrario que la Comunidad de Madrid, el letrado ha pedido medidas cautelarísimas, por lo que el proceso será más corto.La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el abogado Curro Nicolau contra el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para frenar el avance del coronavirus -que permitirá confinar Madrid- y ha ordenado resolver las medidas cautelarísimas solicitadas en él para suspender la entrada en vigor de dicho acuerdo, para lo cual no es necesario oír a la otra parte, esto es, el Ministerio de Sanidad.

