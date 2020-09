Dimite el portavoz del Grupo Covid-19 48 horas después de ser nombrado

Salvador Illa advierte de «un serio riesgo» para la salud pública si Ayuso no amplía las medidas al conjunto de la capital

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aceptaría cerrar todas las poblaciones de la autonomía con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes si se sigue el mismo criterio en toda España y se hacen PCR en Barajas, AVE y Renfe, según han detallado fuentes del Gobierno regional.Desde el Ejecutivo autonómico aseguran que, por su parte, no hay ningún «choque» con el Gobierno central sino que deciden lo que van a hacer, «y ellos tienen que ayudar». En este sentido, recuerdan que «sin que nada hubiera cambiado epidemiológicamente», el ministro de Sanidad, Salvador Illa, «cambió las reglas». «Nosotros no vamos a romper la mesa de diálogo», sentencian estas mismas fuentes.Así se han pronunciado después de que Illa pidiese ayer sábado a la Comunidad de Madrid «revisar sus decisiones y escuchar a la ciencia» a la hora de gestionar la pandemia del coronavirus. «Hay que ver los datos de la Comunidad de Madrid, cuando digo que está en riesgo serio la salud de sus ciudadanos, lo digo porque es así», afirmó. El Gobierno baraja tomar el control sanitario de Madrid si no se revisan las restriccionesLa situación epidemiológica de Madrid ha desatado un conflicto político entre el Gobierno y los dirigentes de la comunidad y el ayuntamiento de la capital que ha llevado la situación al límite. Moncloa ya estudia la posibilidad de tomar el control sanitario de Madrid si Ayuso no rectifica y revisa las medidas de restricción impuestas en la capital ante la preocupante situación epidemiológica y el avance de los contagios.El acuerdo escenificado el pasado lunes ha dado paso pocos días después a una crisis institucional en la que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dio este sábado un ultimátum a la presidenta madrileña para que revise las restricciones, ante «un serio riesgo» para la salud pública. Lo hizo tras reunirse con el comité técnico del ministerio, donde emplazó a «tomar el control de la pandemia en Madrid, en otras comunidades se ha hecho».



