EN CINCO DÍAS 116 COLEGIOS Y 563 AULAS HAN CERRADO Y HECHO CUARENTENA

El veto a la presencia del rey en Barcelona levanta polvareda entre los jueces La ausencia del rey en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona ha levantado una gran polvareda y ha puesto al Gobierno en el punto de mira por "no autorizar" su presencia después de que Casa Real hubiera aceptado la invitación y por no dar explicaciones sobre este asunto, inédito hasta ahora. Por primera vez, no será e […] redaccion@20minutos.es (AGENCIA ATLAS)

Celaá: "A día de hoy hay 2.852 grupos en cuarentena por coronavirus, lo que supone el 0,73% del total" La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha celebrado que el curso se haya abierto en la práctica totalidad de los centros educativos, y ha destacado que están "cuarentenados" solamente el 0,73% del total de grupos escolares (2.972 aulas). Celaá ha agradecido el esfuerzo de los equipos docentes de los centros y al personal de limpieza, que está real […] redaccion@20minutos.es (AGENCIA ATLAS)

Salvador Illa: "Los centros educativos no están siendo un lugar de contagio" El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha destacado que "los centros educativos no están siendo un lugar de contagio". En rueda de prensa en La Moncloa junto con la ministra de Educación, Isabel Celaá, Illa ha insistido en que "hay mantener todas las medidas y no podemos bajar la guardia". "No se puede dar esto por ganado y mantener […] redaccion@20minutos.es (AGENCIA ATLAS)

Caos en Madrid por la lluvia: cortes de líneas de Metro por inundación y problemas en el túnel de Manuel Becerra Metro de Madrid ha anunciado este jueves una incidencia que ha obligado a interrumpir el servicio en varias líneas durante más de media hora. Desde el servicio de transportes han explicado a 20minutos.es que se han producido "una serie de incidencias por la tromba de agua caída en Madrid. Algunos usuarios han compartido algunas imágenes de las estacione […] redaccion@20minutos.es (20 MINUTOS | VÍDEO: ALEXANDRA P. OSORIO - TWITTER)

Errejón defiende la inversión pública para el desarrollo tecnológico con el Iphone como ejemplo El diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha aprovechado su turno de palabra desde la tribuna del Congreso de los Diputados para debatir sobre la importancia de la inversión pública para el desarrollo industrial. redaccion@20minutos.es (20 MINUTOS)