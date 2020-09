Los médicos de Atención Primaria avisan del colapso y piden ayuda para hacer PCR y dar resultados / Aseguran estar preocupados porque no tienen tiempo necesario para atender a las familias y seguir ofreciendo una medicina resolutiva y de calidad

El Foro de Médicos de Atención Primaria ha advertido de que se encuentran colapsados ante la pandemia de coronavirus y piden la creación de unidades para la realización de las PCR y comunicar resultados y así poder atender a pacientes con enfermedades agudas y crónicas y evitar que se diagnostiquen demasiado tarde.En un comunicado, el foro que aglutina a médicos de familia y pediatras de Atención Primaria (AP) ha advertido de que la situación en los centros de salud lleva muchos años deteriorándose y la pandemia «sólo le está dando la puntilla». Y en la situación actual de pandemia, los centros de salud de muchas comunidades se encuentran «desbordados y colapsados», antes de haberse iniciado el curso escolar, por la falta de anticipación de las autoridades políticas y sanitarias en la adecuada organización de esta segunda ola.Aseguran estar preocupados porque no tienen tiempo necesario para atender a las familias y seguir ofreciendo una medicina resolutiva y de calidad al estar «ahogados» por el deber de atender las decenas de citas telefónicas para dar resultados de las PCR, «peticiones de realización de certificados en muchas ocasiones absurdos e innecesarios y solicitudes infinitas de bajas laborales de casos sintomáticos, asintomáticos o contactos estrechos».Desde la AP, urgen a dar respuesta al doble desafío de seguir atendiendo pacientes con coronavirus y, a la vez, tratar a los pacientes crónicos o pluripatológicos que han estado confinados sin un seguimiento médico estrecho por el estado de alarma primero y ahora por el colapso del sistema.Piden aumentar los recursos humanos con contratos dignos y proponen crear unidades específicas de apoyo para la realización de las PCR y la comunicación de resultados. «Si somos los médicos los responsables de comunicar a diario estos numerosos resultados, no queda tiempo disponible para atender a las familias e importantes enfermedades agudas y crónicas se diagnosticarán demasiado tarde», advierten.Creen necesario delimitar de forma oficial las indicaciones para solicitar la PCR restringiendo su uso, informar a la población de las limitaciones de las pruebas diagnósticas y mejorar la red de telefonía y la atención de la misma en los centros de salud, que es «obsoleta y claramente insuficiente».En cuanto a las bajas médicas, recuerdan que no es función de los médicos de familia ni de los pediatras el justificar la ausencia laboral de los padres en los casos en los que su hijo no presente positividad virológica.



https://www.abc.es/sociedad/abci-medicos-atencion-primaria-avisan-colapso-y-piden-ayuda-para-hacer-y-resultados-202009141241_noticia.html