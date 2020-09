Las altas superan a los contagios en Galicia, pero siguen aumentando las muertes / Cinco fallecidos en las últimas 24 horas, dos de ellos eran usuarios de la residencia de O Incio (Lugo)

En las últimas 24 horas han muerto cinco personas. Un hombre de 77 años que estaba ingresado en el Chuac; otros dos, de 75 y 87, en el Hospital de Verín; una mujer de 87 que estaba en el Hula y era usuaria de la residencia de O Incio (Lugo) y otro varón más de 92 años, también de esa residencia de mayores lucense en la que ya han muerto 20 personas fruto de uno de los mayores brotes de Galicia.

En los últimos siete días han perdido la vida 25 enfermos con covid-19 en la comunidad, desde el inicio de la pandemia el balance asciende a 681.

Las altas han vuelto a superar a los contagios en Galicia. Este sábado hay 4.336 casos activos de covid-19, que son menos que los 4.361 que había el viernes.El ritmo de nuevos positivos diarios, eso sí, se mantiene por encima de los 200 por cuarto día consecutivo tras realizarse más de 4.800 pruebas PCR en la última jornada. Otra vez el número de fallecidos y el aumento de hospitalizaciones marcan el último balance facilitado por la consellería de Sanidade.En cuanto a los hospitalizados, son siete más que en el balance anterior. 28 pacientes están en las unidades de cuidados intensivos (dos más que ayer) y 206 (cinco más) en planta. Además, otras 4.102 personas están pasando la enfermedad en sus domicilios y 14.933 se han curado.Por áreas sanitarias, A Coruña registra un importante descenso de 63 casos y baja hasta los 1.340 activos. También se registran descensos en Lugo con 848 casos (siete menos) y Santiago con 679 (diez menos). Por el contrario, suman casos, Ourense hasta los 486 (23 más); hay 439 en Pontevedra (26 más): 364 en Vigo (los mismos) y 180 en Ferrol (seis más).Las residencias de mayores gallegas contabilizan este sábado un total de 327 casos de coronavirus ?cuatro menos que ayer-, de los que 250 son usuarios y 77 trabajadores.Esta mañana solo se ha sumado al cómputo el positivo de un residente en la DomusVi de Lalín (Pontevedra), que eleva a 5 el número de mayores infectados en este centro; mientras que se han retirado de la lista tres casos de trabajadores de la DomusVi de Outeiro de Rei (Lugo) por curación.El número de mayores infectados es de 250 (uno menos que ayer), de los que 141 están en la DomusVi de Outeiro de Rei; 75 se encuentran en la residencia de O Incio (Lugo); 26 en Orpea Coruña, en Culleredo (A Coruña); 5 en la DomusVi de Lalín y otros tres repartidos en geriátricos de Arteixo (A Coruña), O Pereiro de Aguiar (Ourense) y Castro de Rei (Lugo).En cuanto al personal de residencias de la tercera edad, un total de 77 (tres menos que ayer) tienen el virus, de modo que el mayor brote se focaliza en las instalaciones de O Incio, con 28 casos; seguido de la DomusVi de Outeiro de Rei, con 22; de la Orpea de Culleredo, con 4; de la DomusVi de Lalín, con 4, y de Doralresidencias de Mos, con 2.Aparte de estos datos, en la provincia de Lugo hay dos residencias que registran un empleado cada una con covid-19: el centro San Bartolomeu, en Xove y la DomusVi de Monforte de Lemos.Bajan en 63 los casos activos en A Coruña, la caída más pronunciada desde que se inició la segunda olaEl covid se cobra una nueva víctima, un hombre de 77 años, en la tercera jornada consecutiva de tendencia a la baja R.D.Un hombre de 77 años, que sufría patologías previas y permanecía ingresado en el Chuac, ha fallecido a consecuencia de la infección por SARS-CoV-2 y se convierte en la víctima mortal número 184 de la pandemia en el área coruñesa.El balance de este sábado arroja como dato positivo un descenso importante en las últimas 24 horas de los casos activos de covid-19 en el área de A Coruña-Cee, ya que Sanidade acaba de comunicar un total de 1.340 personas diagnosticadas, 63 menos que en la jornada de ayer, al producirse un total de 107 altas médicas.La disminución es la más importante desde que se iniciaron los rebrotes de la segunda oleada de la pandemia y se sitúa a los niveles de las caídas registradas en mayo, con los últimos coletazos de la primera.No obstante, continúan produciéndose nuevas infecciones. De las personas diagnosticadas, 63 permanecen hospitalizadas, tres más que ayer. Un total de 54 están en el Chuac, que cuenta con un paciente más que el viernes, y de ellos 7 están en la uci (ayer eran 8). No se producen cambios en el HM Modelo, con un enfermo en intensivos y otro en planta, ni tampoco en el Quirón, que sigue atendiendo a dos positivos.Sin embargo, en el Hospital de Cee ha descendido el listado en un paciente, con lo que son cinco los afectados ingresados. El número de test PCR realizados diarios ascendió a 998.Otros 35 nuevos contagios en el área sanitaria de Pontevedra en solo 24 horasHay once pacientes en planta en Montecelo y dos permanecen en la UCI mientras que otros 426 pasan la enfermedad en sus domicilios.La escalada de contagios no cesa en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. El Sergas comunicó hoy, sábado, que en las últimas 24 horas se detectaron otros 35 nuevos contagios. La cifra es peor que la de ayer, cuando el número de nuevos casos solo era de 11. Y eso a pesar de las restricciones marcadas por la Xunta en los concellos de Pontevedra, Vilaboa y Poio para tratar de contener la pandemia.Restricciones en Vilaboa y Poio para atajar la transmisión comunitaria.Hoy, sábado, el número de casos activos en el área sanitaria asciende ya a un total de 439. De ellos, once pacientes permanecen hospitalizados en planta en Montecelo y dos están ingresados en la UCI. Asimismo, y debido a que son asintomáticos o que la enfermedad solo les ha afectado levemente hay otras 426 personas que evolucionan en sus domicilios.Desde el inicio del plan de contingencia del covid se han curado 1.089 pacientes, nueve más que en el día de ayer, y han fallecido 18 personas. La última fue el almirante Francisco Rapallo, de 79 años de edad.En cuanto a la realización de PCR, en las últimas 24 horas se han realizado 413 pruebas, que se añaden a las 32.154 efectuadas desde el inicio de la pandemia.





https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/09/12/altas-superan-contagios-galicia-aumentando-muertes/00031599907574508674383.htm