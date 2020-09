PREPARÁNDOSE PARA EL TSUNAMI QUE YA LLEGA – Vuelta al cole en Asturias | El Principado pide a los centros que se preparen «para una eventual educación a distancia» | La Consejería ha remitido una circular a los centros en la que considera «prioritario garantizar la calidad de la enseñanza ‘online’ en el caso de que sea necesario interrumpir la asistencia a las aulas»

Vuelta al cole en Asturias | A partir de tercero de la ESO, a clase tres días una semana y dos la siguiente

La Consejería de Educación ha advertido a los centros educativos públicos del Principado de que «deben estar preparados para garantizar una eventual educación a distancia, total o parcial», dada la situación epidemiológica provocada por el coronavirus.Por eso, ha pedido a las direcciones de los centros educativos públicos asturianos que elaboren un registro del alumnado con dificultades para seguir la enseñanza telemática y les ha solicitado que actualicen los listados de equipamientos y recursos informáticos.En este sentido, Educación considera «prioritario garantizar la calidad de la enseñanza ‘online’ en el caso de que sea necesario interrumpir la asistencia a las aulas».Así se lo ha hecho saber la Consejería que dirige Carmen Suárez a los centros educativos públicos a través de la circular de inicio de curso, un documento que se envía todos los años. De esta forma, organiza tanto la vuelta presencial a las aulas como prepara la docencia semipresencial y la virtual, en previsión de un posible empeoramiento de la epidemia.La circular precisa que los equipos directivos deberán contar con un plan de digitalización propio, incluir el uso de las herramientas tecnológicas en las actividades educativas e incorporar las medidas para atender al alumnado que no pueda asistir a las aulas por motivos de salud o por aislamiento preventivo. Para ellos se elaborarán planes de trabajo individualizados. La consejería se pone en el caso de que la epidemia empeore y fuerce a suspender las clases presenciales, como ocurrió el pasado curso.Por ello, la circular advierte a los centros que «deben estar preparados para garantizar una eventual educación a distancia, total o parcial».Con este propósito, instruye a las direcciones para que durante las primeras semanas revisen el material informático y los dispositivos que se puedan poner a disposición del estudiantado.Para quienes presenten una situación más vulnerable se habilitará un sistema de préstamo.También en los primeros días se primará la formación de las competencias digitales para manejar las plataformas que se utilizarán. Todo el alumnado deberá disponer de un aula en el entorno Teams o en las Aulas Virtuales de Educastur y manejar las aplicaciones disponibles en Microsoft 365.En su circular, la Consejería plantea la necesidad de sacar provecho de la experiencia del pasado curso y pide que se preste especial atención a quienes se hubieran encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, sociales, económicos o por la brecha digital.Asimismo, el profesorado deberá desarrollar planes de refuerzo y apoyo para los que tengan mayores dificultades de aprendizaje y emocionales.Los departamentos y las unidades de orientación y los equipos de tutores y tutoras diseñarán programas de acogida y acompañamiento para los primeros días del curso. En ellos se incluirán aspectos socioemocionales y de cohesión grupal, para corregir posibles dificultades derivadas del confinamiento.Pese al envío de esta circular, Educación ha vuelto a reiterar que la actividad lectiva presencial, con la asistencia de todos los niños y niñas, «es la opción prioritaria». Las instrucciones precisan que Infantil y Primaria se organizarán en grupos de convivencia estable de 20 alumnos, que podrán jugar y socializar entre sí y que recibirán los apoyos preferentemente en el aula. También el alumnado de primero y segundo de Secundaria asistirá presencialmente y se organizará en grupos de convivencia estable de 20 estudiantes.Los centros asegurarán la presencialidad en la FP Básica y en el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR). De igual modo, se garantizará para el alumnado en situación vulnerable, que no disponga de conectividad o en riesgo de brecha digital.La organización de tercero y cuarto de Secundaria y Bachillerato será semipresencial en días alternos allí donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad. En ese caso, el alumnado acudirá un día sí y uno no a la semana y las clases durarán 45 minutos. Los grupos serán lo más estables posibles y se intentará reducir los desplazamientos en los centros. En todos los niveles, desde Infantil a Bachillerato, se asegurará la distancia mínima de 1,5 metros.



https://www.elcomercio.es/asturias/vuelta-cole-principado-centros-prearados-eventual-educacion-a-distancia-20200911195141-nt.html