Coronavirus en España, últimas noticias en directo: Sanidad notifica 12.183 nuevos contagios: 4.708 en las últimas 24 horas y 48 muertes / La cifra de contagios a nivel mundial asciende a casi 27,5 millones y el número de fallecidos se aproxima a la terrible cifra de 1.000.000

La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa ya en el 7,5 por ciento.

Los contagios bajan a 974 en Madrid, pero suben a 26 las víctimas mortales

Sanidad notifica 12.183 nuevos contagios: 4.708 en las últimas 24 horas y 48 muertes. Es el dato más alto de nuevos casos desde el pasado 17 de abril.

La pandemia de coronavirus suma más de 298.000 casos nuevos y supera los 28 millones de contagios

10.764 nuevos contagiados de coronavirus, 4.137 correspondientes a las últimas 24 horas, y sin incluir los datos de Navarra y Ceuta.Según los datos de Sanidad de este viernes, la Comunidad de Madrid acumula un 30 % de los nuevos contagios de las últimas 24 horas, con 1.427 nuevos positivos, seguida del País Vasco, con 563, Andalucía, con 403, y Aragón, con 371.Actualmente hay 8.658 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 1.181 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 1.124 ingresos y 919 altas.Los contagios por coronavirus en la Comunidad de Madrid han descendido en las últimas 24 horas al pasar de 1.236 a 974, a los que hay que sumar otros 3.640 casos de positivos por PCR que datan de días anteriores y han sido incorporados ahora al recuento, pero las muertes suben de 23 a 26.Desde el inicio de la pandemia se han detectado 163.465 casos confirmados de coronavirus por PCR, según el informe que publica este viernes la Consejería de Sanidad.Un total de 228 personas con COVID-19 permanecen ingresadas este viernes en centros hospitalarios de Galicia –19 más que hace 24 horas–, de las que 26 se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI), uno más que el jueves, de acuerdo con las últimas cifras aportadas por las siete áreas sanitarias.En el área sanitaria de A Coruña y Cee –la que más casos activos de coronavirus acumula, con un total de 1.403–, son 62 los pacientes que han necesitado hospitalización, de los que nueve están en UCI –ocho en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) y uno en el Hospital Modelo– y 53 en planta –45 en el CHUAC, uno en Modelo, dos en el Quirón y cinco en el Hospital de Cee–.La Comunitat Valenciana ha confirmado 960 casos de coronavirus, nueve fallecidos más y 25 nuevos brotes desde la última actualización del jueves. Entre estos nuevos focos destacan dos de origen laboral en València, con 11 y 12 positivos relacionados, y otro también laboral en Castelló con 11 personas afectadas.La cifra total de positivos se eleva a 30.906 personas, según ha informado este viernes la Consellería de Sanidad Universal.Hay activos 6.506 casos, lo que supone un 16,34% del total de positivos.Por provincias, se han detectado 143 casos en Castellón (3.355 en total); 328 en la provincia de Alicante (9.733 en total); y 488 en la provincia de Valencia (17.810 en total).Además, hay un caso no asignado que se suma a los siete anteriores.La Consejería de Salud ha comunicado al ministerio 46 positivos por coronavirus diagnosticados ayer, entre los que se encuentran contactos estrechos de casos conocidos.Ninguno de los afectados tiene relación con centros socio-sanitarios. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica continúa estudiando el resto de los contagios para establecer el vínculo epidemiológico. Una persona ha precisado hospitalización; el resto están asintomáticos o presentan sintomatología leve y permanecen en aislamiento en sus domicilios. No ha habido ningún fallecimiento en las últimas 24 horas. Además, se ha comunicado un positivo con confirmación diagnóstica anterior a la fecha de ayer.Castilla y León notificó este viernes 579 nuevos casos de Covid-19, dato que representa 22 menos que los sumados ayer, si bien los 63 con diagnóstico durante el día anterior suponen 54 más que los nueve de este jueves.Además, se han producido dos nuevas muertes como consecuencia de la enfermedad en las últimas horas. Según el último informe de la Junta de Castilla y León sobre la evolución de la pandemia en su territorio, que ayer superó los 40.000 contagios, el número actual acumulado de casos es ya de 40.993, de los cuales 34.524 han sido confirmados a través de pruebas PCR. 14.50 Navarra registra 302 positivos, una muerte y catorce ingresos, uno en UCI Navarra registró ayer 302 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, la muerte de un varón de 86 años, que eleva el total a 542, y catorce ingresos hospitalarios, uno de ellos en la UCI.Según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), el sistema público de salud realizó en esa jornada 2.559 pruebas PCR, de las que un 11,7 % resultaron positiva.Navarra ha acordado nuevas medidas para tratar de frenar el avance de la COVID-19, que son “más restrictivas” en cuanto a aforos y limitan a seis personas no convivientes las reuniones, y va a elevar las sanciones por mal uso de mascarilla y participar en botellones a 300 y 600 euros, respectivamente.Las medidas, adoptadas ante la evolución de la pandemia, han sido detalladas en rueda de prensa por el vicepresidente y portavoz del Gobierno Foral, Javier Remírez, y la consejera de Salud, Santos Induráin, acompañados por el director general de Salud, Carlos Artundo.El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha indicado que todavía no se ha llegado al pico de la segunda ola de la pandemia, ya que las infecciones acumuladas corresponden a la segunda quincena de agosto, y ha confiado en que la situación mejore con el inicio del curso escolar y la actividad laboral que hará que se reduzca la movilidad de las personas y, por lo tanto, la expansión del virus.Vergeles ha recordado que la situación en Extremadura en cuanto a incidencia es de 160 casos por 100.000 habitantes mientras que la media española se sitúa en 240 casos, por lo que la región se sitúa en el nivel 13 de las 17 Comunidades Autónomas (CCAA).Una docena de tramos de calles de la capital volverán a ser peatonales este fin de semana para garantizar la distancia de seguridad como media ante el coronavirus, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.Los cortes de calles se producirán los sábados y domingos desde las 8 hasta las 21 horas. Los tramos reservados llegarán a ocho distritos: Centro, Carabanchel, Chamberí, Ciudad Lineal, Moncloa-Aravaca, San Blas Canillejas, Vicálvaro y VillaverdeCataluña ha notificado 1.215 nuevos casos de coronavirus confirmados con pruebas PCR y cuatro fallecidos en las últimas 24 horas, cifra esta última muy inferior a la del día anterior, y bajan tanto el número de personas ingresadas en los hospitales como el riesgo de rebrote.De acuerdo con los últimos datos facilitados por el departamento de Sanidad de la Generalitat, en las últimas 24 horas ha habido 1.215 nuevos contagios frente a los 977 del día anterior, si bien el número de decesos fue muy inferior con cuatro personas fallecidas si se compara con las veinte del pasado miércoles.Las autoridades italianas han detectado en los últimos días 13.000 casos de coronavirus entre el personal docente, el equivalente al 2,6 % de los que se han sometido a las pruebas antes de que comience oficialmente el curso escolar a nivel nacional el 14 de septiembre. Así lo ha explicado el comisario extraordinario para la emergencia del coronavirus, Domenico Arcuri, en declaraciones a la televisión pública italiana, después del inicio hace una semana de una campaña de prevención con la distribución de 2 millones de pruebas para las escuelas.Sanidad prorroga siete días más las medidas excepcionales para el municipio de Benigànim (Valencia) La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, ha prorrogado durante siete días más las medidas excepcionales adoptadas para el municipio de Benigànim (Valencia) como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y tras analizar los informes epidemiológicos sobre la incidencia del virus..La consellera, Ana Barceló, ha señalado que “continuarán estando vigentes las medidas en el municipio una semana más para salvaguardar y proteger la salud de todos los vecinos y vecinas y evitar la propagación del virus”.La Fiscalía Provincial de Albacete mantiene abiertas diligencias penales de investigación por la muerte de seis ancianos en hospitales y residencias tras contagiarse de Covid-19 y ha archivado otras cuatro diligencias similares tras estudiar cada caso concreto, mientras que en la vía civil mantiene abierto un expediente gubernativo para hacer seguimiento a la gestión de las residencias de mayores. Así lo ha asegurado este viernes en rueda de prensa el fiscal jefe de Albacete, Juan Francisco Ríos Pintado, quien ha explicado ante los medios de comunicación todo el trabajo que la Fiscalía tiene en relación a los afectados por coronavirus desde el mes de marzo, sin que por el momento se haya formulado querella contra nadie por estos hechos.El Ayuntamiento de Getafe ha anunciado la suspensión de todas las actividades culturales y de ocio ante el incremento del número de contagios en la última semana, ha anunciado la alcaldesa Sara Hernández en un vídeo difundido en sus redes sociales. Estas actividades estarán canceladas “todo el tiempo que sea necesario hasta que la situación se estabilice”, ha dicho Hernández, que ha explicado que tan solo se han retomado en septiembre las actividades “absolutamente imprescindibles”, como son las terapias destinadas a las personas mayores.La pandemia de coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas 298.152 nuevos casos, con lo que el total se eleva a más de 28 millones de personas contagiadas y supera las 909.000 víctimas mortales, según el balance publicado este viernes por la Universidad Johns Hopkins sobre los 188 países y territorios afectados.En total, 28.176.532 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados –Estados Unidos, India y Brasil–, mientras que son ya 909.769 los fallecidos.