ESTO SE PONE FEO – Vuelta al cole 2020: Habla una madre ya confinada: «Estoy en shock. Mi hija de 4 años solo ha ido tres días al colegio y tenemos que estar 14 días en casa» / La mujer es autónoma y tiene a otro pequeño de año y medio en casa

«Elena tiene 4 años y solo ha ido tres días al colegio. Al ser un colegio francés, empezaron las clases el pasado miércoles, y este domingo nos llamaba el director para avisarnos de que había un niño positivo en su grupo burbuja y que la niña tiene que estar 14 días en casa. Todavía estoy en shock, no sé cómo nos vamos a organizar». Así habla Marian, periodista, autónoma, y con otro bebé de un año y medio en casa.

«En principio están afectados 40 niños, que son los que componen el grupo de convivencia de la niña porque son los que coinciden en clases y colegio. Entiendo que es así por las posibilidades que ofrecen las infraestructuras del centro, que es una escuela infantil pequeña, y porque son muy pequeños para prohibirles que jueguen entre ellos», explica esta mujer.

«Automáticamente después de la llamada del colegio me llamaron de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para explicarme que se ponía en marcha el dispositivo para pedirle la PCR a Elena. Todavía no me han llamado pero me han dicho que mientras tanto me encierre en un cuarto con la pequeña, algo que es literalmente imposible. Y si sale positiva, nos tienen que hacer la prueba a todo el núcleo familiar y a toda persona que haya tenido contacto estrecho con nosotros, desde el vecinito que jugó con ella, hasta la hija de una amiga con la que nos vimos en una terraza un rato», prosigue esta madre.

«La escalada es interminable, por la implicación que esto tiene y en concreto, no hay un protocolo a nivel nacional ni regional sobre cuál es la norma a seguir con los hermanos de los niños en cuarentena. ¿Qué hago yo con el bebé de un año y medio? He llamado al servicio de información del Covid pero no me han aclarado nada y lo dejan en manos de los centros escolares. La única directriz que tengo es la que me dicta el sentido común, que es no llevarlo hasta que tengamos toda la información pero, ¿qué puedo hacer si tengo una urgencia? Estoy viendo que la opción de la guardería no va a ser ni realista ni viable, voy a tener que buscar una cuidadora si es que quiero seguir adelante con el plan de trabajar algo este año».

Elena y su hermano Nacho juegan en casa, a la espera de que le hagan la PCR a la primeraABC

Difícil conciliación

Esta madre se quedó en paro el 1 de marzo. Trabajaba para un organismo internacional de turismo que cerró sus puertas justo antes de que estallara la pandemia. «Fue por razones totalmente ajenas al Covid-19 y mi plan B era montar mi propia agencia de comunicación. Pero de los diez clientes que tenía, quedaron dos por la situación», relata.

Marian trabaja desde casa. «No tengo a nadie que me ayude. Si Elena hubiera empezado el colegio como corresponde y el pequeño estuviera en la guardería, tendría horas suficientes para sacar la tarea adelante pero, ¿qué me pasa? que esto me pilla por sorpresa. Contaba con algo más de margen para ver cómo iban a irse las cosas, para pensar en contratar a otra persona. No me lo podía esperar, mira que estábamos preparados para el curso. ¿Pero a casa en dos días?», cuestiona.

«Al final las mujeres con hijos pequeños somos las más perjudicadas en esta pandemia, las que más vamos a sufrir, las que más vamos a tener que renunciar y las que menos posibilidades tendremos de que nos contraten. Con este panorama, ¿cómo voy a montar mi propio negocio? ¿O quien me va a contratar a mi, con la situación tan complicada que vivimos y con dos hijos tan pequeños sospechosos de estar en casa cada dos días? Con estas cuarentenas, cómo no faciliten la conciliación, apaga y vámonos…», concluye con indignación.

