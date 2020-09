España tiene más pacientes en UCI con coronavirus que Alemania, Francia e Italia juntas

Mi nueva vida comenzó el 12 de marzo. Estamos descargando el furgón de la ruta en el trabajo y, de repente, me quedo sin aire, me mareo, empiezo a sudar, me pongo blanca, lloro, me ahogo… Uno de mis mensajeros se pone detrás de mí como si fuera una cama y me recuesto en él. Pasan unos minutos muy largos, los más largos de mi vida. Sigo llorando, no puedo hab […]

