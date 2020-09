Galicia registra otros 252 nuevos positivos en 24 horas, y ya son 4.175 / También se contabilizaron tres nuevas muertes y 204 pacientes hospitalizados. Actualmente hay 17 enfermos en la UCI y 187 en unidades de hospitalización

El coronavirus sigue creciendo en Galicia, con 252 positivos nuevos en 24 horas, según los datos Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade. También se contabilizaron tres nuevas muertes, que ya se habían notificado este sábado por la tarde. El aumento es un poco menor que el de la jornada anterior, donde se habían sumado 293 casos, pero sigue la tendencia de los últimos días. El número de casos actuales ascienden a 4.175, de los cuales, 1.424 son del área de A Coruña, que es la que tiene más casos activos pero en la que se ha registrado un mayor descenso (22 menos que el día anterior). Otros 810 positivos corresponden a la de Lugo (6 más), 429 de la de Ourense (12 más) , 323 de la de Pontevedra (15 más), 344 de la de Vigo (7 más), 688 de la de Santiago (11 más) y 157 de la de Ferrol (9 más).

La tasa de hospitalización es del 4,9 %, con un total de 204 pacientes hospitalizados. Actualmente hay 17 enfermos en la UCI y 187 en unidades de hospitalización. El resto, 3.971, permanecen en sus domicilios. Hasta el momento en Galicia hay un total de 13.649 personas curadas, y se han registrado 659 fallecimientos. El número de PCR que se han realizado es de 363.957, 4.902 en las últimas 24 horas. La Xunta continúa trabajando desde la máxima coordinación interdepartamental y con el Ministerio de Sanidade, manteniendo también contacto con todos los agentes socioeconómicos de Galicia. En este sentido, Sanidade reitera que sigue alerta actualizando todas las medidas y recomendaciones y en vigilancia permanente.

La Consellería insiste en que la ciudadanía emplee el número 061 solo para emergencias o casos graves y aconseja utilizar el número gratuito del 900 400 116 para consultar dudas o síntomas leves de coronavirus.

Galicia detectó gracias al registro de viajeros a 24 positivos asintomáticos

Más de 2.000 personas fueron atendidas por los servicios sanitarios

Test, test, test. La consigna de la OMS resume la estrategia de control del coronavirus: la detección precoz que corte cadenas de contagio cuanto antes. Para eso se creó a finales de julio el registro de viajeros de la Xunta, una herramienta de información que ha permitido, hasta el momento, detectar 24 positivos de personas asintomáticas que habían llegado a Galicia procedentes de zonas de alta incidencia epidemiológica. Es decir, ha conseguido evitar la generación de brotes por la actividad posterior a la llegada de estas personas.

El registro de viajeros de la Xunta

«La información es básica, tanto la que transmitimos al ciudadano como la que tenemos que tener los profesionales para poder actuar». Sergio Vázquez Estévez, médico del hospital de Lugo y miembro del comité clínico del comité de seguimiento del covid en Galicia, incide en la importancia de mantener operativo un teléfono para las personas procedentes de otros territorios. Ese número ha recibido, con datos a 31 de agosto, algo más de 5.000 llamadas. De ellas, 2.266 han sido derivadas a profesionales del Sergas. Los servicios sanitarios también han realizado un total de 1.345 PCR a viajeros que llegaron a Galicia hasta el 31 de agosto.

Un colegio de Vigo empezará el curso «on-line» al aparecer 20 posibles positivos en la plantilla

COMENTARIOS

Y sin embargo, empiezan las clases presenciales No importa que cada día haya más casos. No lo llaman segunda oleada sino 3601 brotes y sin quedan tan tranquilos.”Brotes” es políticamente más correcto. Empieza la carrera .A ver quien es la primera comunidad Autónoma en abrir

Entre 2.000-2.500 profesores dan positivo de coronavirus en Madrid. Parece que la táctica de Ayuso de no hacer seguimiento de los casos, y de acusar de madrileñofobia a quien pusiera en duda sus datos, no ha dado resultado. Eso sí, el objetivo de expandir el virus por la Península durante el verano les ha salido de cine. Volvemos todos a la casilla de marzo. Ahora se sabe que hay entre 2.000-2.500 profesores contagiados porque se hicieron la pcr. Imagínense como está el resto de la población.

POR CIERTO vean lo que dice una alta responsable de Sanidad sobre este gobierno macabro socialcomunista “«Los principales problemas los tenemos en País Vasco,Aragón, Navarra, La Rioja, Cataluña y Madrid. Están intentando gestionar el Covid a coste cero. Pedimos al Gobierno que no dé ordenes sino instrucciones y que nos proporcione herramientas y presupuesto. Estamos al límite», critica Cristina Sánchez, responsable nacional de Atención Primaria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Menos mal que en Galicia se esta gestionando muy bien este gravísimo problema porque ya ven como se las gasta por otras latitudes. Y el máximo responsable, el residente de Moncloa, pasando de todo. Disfruten lo votado….

El nuevo conselleiro de sanidade Es el hombre de confianza de Feijóo que destituyó a una Jefa de Servicio en Vigo porque usaba mascarilla en el trabajo y eso “generaba alarma”. Que la fortuna nos ampare!

A desidia da Xunta é unha burla, teñen razón os afectados despois dunha epidemia pola que faleceron unhas 10.000 persoas maiores en residencias de toda España con traballadoras que tamén se contaxiaron e, nalgún caso, falecido, a desidia demostrada pola Xunta de Galicia cara a estes colectivos que se xogaron a vida é unha burla, a administración autonómica vai ditando normas xerais segundo o número de positivos en cada área sanitaria ou comarca. Paralízanse ou manteñen os ingresos e visitas en residencias en función dos brotes producidos entre a poboación xeral, xerando malestar e incomprensión entre familiares e usuarios, especialmente aqueles máis vulnerables que debido aos seus procesos patolóxicos non entenden porque, de súpeto, non reciben visitas Ademais, apunta que a falta de persoal foi un factor determinante na expansión do COVID-19 dentro das residencias e no alto número de falecidos, e tamén ten unha incidencia crave na saúde laboral das traballadoras, “con longas xornadas laborais sobrecargadas de traballo e menos días de descanso

E seguimos aumentando casos e a Xunta a desfacer en lugar de facer.

DA IGUAL si al peligro público de la Moncloa se la trae al pairo. Ellos a seguir enchufando amiguetes, despilfarrando los dineros públicos y a vivir. Y que cada reino de taifas se arregle como pueda. Eso si, ya somos el primer país de Europa en contagios. Disfruten lo votado.

Estamos padecendo o votado na Xunta.. Centrándonos en GALICIA, estamos padeciendo a un señor que acaba de revalidar investidura por 4 anos mais, e ata dentro de 3 anos y medio, cando sexan as próximas elecciones , non Vai importarlle sacrificar a saude de moita xente maior.. Non pechou a área sanitaria de Coruña Non presentou un protocolo aceitado para os coles Non reforzou con mais profesores as aulas e menor número de alumnos A Xunta anda o que anda, a repartir subvencions, entre amiguetes e medios afina, o resto non lle importa, ata dentro de 3 anos e medio..con 200-250 e incluso 300 casos diarios, había que tomar outro tipo de medidas, mais restrictivas, non somos conscientes do que temos o redor, mirade a evolución de pacientes hospitalizados,silenciosamente estanse enciendo outra ves as plantas dos hoapitais, Precisamos a intervención do gobernó central porque Feijoo, vai cara a inmunidade de rebaño, con todas as consecuencias, como defraudou o seu electorado ppalmente xente maior…

Para aquellas personas que hablan del porcentaje de muertos como si fuera un % mas, y para todos aquellos que no entienden cual es el problema de fondo. Esta enfermedad en si no es un enfermedad con un ratio de mortalidad muy alto, está por el 3-4 %, en Italia está en el 6% y se muere gente mayoritariamente entre los 60 hacia arriba. Si tienes 20-30-40 lo mas probable es que no te pase nada, pero primero hay que ser una lacra humana para pensar…. no me pasa nada que se jodan el resto… El que una persona joven salga se contagie y luego contagie… puede significar que sus padres pasen a mejor vida solo por hacer el tonto…. El otro tema se refiere al sistema, en si la enfermedad mete a un un % de un 5-10% en la UCI u hospitales, ni España ni ningun país tiene UCIs sueltas esperando a ver cuando las utilizamos, las UCIs son sitios muy caros, con máquinas de última tecnologia y con personal muy entrenado y hay las que hay, no se pueden hacer UCIs de pronto en un gym y no se pueden contruir hospitales como China porque no somos la China. Si la gente hace el idiota y en lugar de enfermarse 10 mil se enferman 100 mil… si llegan 10 mil a necesitar la UCI reventamos el sistema, lo que está pasando en Italia y lo que ha pasado en la China, y ahí viene el problema para el que es joven y dice a mí no me afecta… pues sí que te afecta y mucho….. Los enfermos estos se pasan 14 días más o menos en una UCI o sea la ocupan mucho tiempo, si tienes el hospital a reventar… OJO QUE NO TE PIQUE UNA ABEJA y tengas que llegar a urgencias porque iigual NADIE TE ATIENDE PORQUE ESTÁN SATURADOS y te vas a morir por una picadura de abeja con 20…. así que a la gente que hace el tonto y se toma esto a broma… quedaros en casa porque si se satura el sistema estas como si no hubiera sanidad… o como en muchos sitios donde no te coge ni el 112 durante 30 minutos… da igual lo que te pase si está saturado estás como en el lejano oeste.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/09/06/galicia-registra-252-nuevos-positivos-24-horas-4175/00031599384968838350939.htm