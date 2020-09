Más de 4.000 casos activos y cuatro fallecidos en Galicia / En las últimas 24 horas se han producido 256 positivos / Tres de las víctimas mortales son residentes de O Incio / Ourense es el área sanitaria que más crece, con 26 casos activos más /En Pontevedra ha ingresado un bebé de un mes con coronavirus

Con 256 positivos nuevos en las últimas 24 horas, Galicia ha superado ya la barrera de los 4.000 casos activos de coronavirus y ha registrado cuatro fallecimientos en el último día. Tres de ellos, ingresados en el hospital de Lugo, son residentes de O Incio: dos hombres de 88 y 59 años y una mujer de 84 años, mientras que la cuarta víctima mortal es una mujer de 62 años que falleció en el CHUAC. Todos tenían patologías previas. El número de casos activos está al nivel de los que se registraban en abril, aunque la cifra de hospitalizados es mucho menor a la del confinamiento. Una de las explicaciones es que la capacidad diagnóstica sigue creciendo en Galicia y en las últimas 24 horas se han hecho un total de 5.223 pruebas PCR.

El balance de personas fallecidas asciende ya a 656 en una jornada en la que el área sanitaria de Ourense es la que más crece en casos activos con respecto a ayer, un total de 26 hasta alcanzar los 412 positivos. Vigo tiene 327 casos activos (25 más), A Coruña 1445 (20 más), Santiago 673 (14 más) y Pontevedra 279 (ocho más). Ferrol se mantiene estable en los 150 casos y en Lugo hay dos casos activos menos que ayer, un total de 796.

También crece el número de personas hospitalizadas hasta las 186. De ellas, la mayoría se encuentran en planta, un total de 171, mientras que otras 15 están en unidade de cuidados intensivos. En Pontevedra, ha ingresado un bebé de un mes con coronavirus. Las hospitalizaciones suponen hoy un 4,5 % del total de enfermos en Galicia.

El control en el grupo de edad de 20 a 24 años, crucial para frenar los contagios en Santiago.

Las medidas decretadas por la Xunta restringen las reuniones de grupos de amigos y familiares en espacios abiertos y cerrados. A medida que pasan los meses, los planes para contener el covid-19 van cambiando. Las nuevas restricciones aprobadas por la Xunta para Santiago (ya en vigor) no solo afectan a la hostelería, sino que pretenden controlar la forma en la que se relaciona la gente en distintos ámbitos de su vida. El grupo de edad sobre el que las autoridades tienen puesta su atención es el de jóvenes de entre 20 y 24 años, puesto que es el que presenta la tasa de positividad más alta.

La forma de relacionarse de esta franja de edad preocupa especialmente. Sin ir más lejos, la misma tarde en la que se anunciaron las nuevas medidas de prevención, la Policía Local encontró a 20 jóvenes sin mascarillas incumpliendo las restricciones sanitarias, reunidos en un túnel de la Rúa Río de Arriba. A lo largo de esa noche, los agentes acudieron a dos pisos en los que se estaban celebrando fiestas y también propusieron para sanción a dos personas -una en la Rúa San Clemente y otra en la Praza Roxa- que no llevaban puesta la mascarilla. Este tipo de comportamientos han llevado a las autoridades a decretar medidas de distinto tipo, como la limitación de reuniones en grupo o las restricciones que afectan a restauración y EVENTOS.

Feijóo non me representas e non quero que me digas que a pandemia acabou (en plan Winston Churchill anunciando o final da 2ª Guerra Mundial) Xa me enterarei pola prensa libre que algunha ainda queda. Por certo, a pandemia acabará cando os científicos consigan unha vacuna, ainda que a versión do réxime anunciada a bombo e platillo en TVG será que foi gracias ao gran xestor.

Un día más el mismo cuento. Aumentan los test pcr (pruebas que no son fiables ya que no están diseñadas para detectar virus, como dijo su creador), de esa manera aumentan las personas sanas que dan positivo. Como consecuencia de esa irracional premisa aumentan las restricciones a los ciudadanos (la última obligar a los gimnastas a llevar mascarilla cuando hacen pruebas de fuerza y resistencia). Los que no vean que eso es de locos deben ?regularse la vista?. Los esclavos que aceptan estas imposiciones están tan abducidos y adoctrinados que incluso jalean las medidas restrictivas que anulan su libertad con la excusa de una falsa seguridad, y tratan de denostar y de ridiculizar a los que no nos rendimos, exponemos las falacias y luchamos por nuestra libertad y de paso la suya. Esto ya es una distopía alucinante y los que no lo ven no tienen un cerebro operativo.

A mi también me gustaría saber además de los casos activos, el número de pcr que han realizado en las distintas áreas sanitarias y los rastreos correspondientes durante el verano. Todo muy poco claro, algún interés partidista habrá habido. Creo que nunca se aclarará pero alguien lo habrá dirigido y lo sabrá.

¿Como era el cuento? ¿Estamos no bo camiño?.

Suma y sigue. Está es la nueva normalidad,más infectados y más muertos en residencias,nadie mueve un dedo por revertir la situación,por un lado el imbatible FEIJO qué dice querer a los mayores cómo propios todos y cada uno de esta Galicia atolondrada por el trilero mayor del reino de España,soberbio,no cambiará nada su discurso todos son culpables y responsables de la sangría que está viviendo GALICIA, esto va a más, es imparable y seguimos de carallada día si y día también.

Así manipula sus datos de contagios la Comunidad de Madrid, ¡Casi delictivo! Tremendo video de Javier Ruiz, de solo 3 minutos, donde explica gráficamente la manipulación de cifras de contagios, a la baja, por parte de la Comunidad de Madrid en un intento de ocultar la magnitud de la epidemia que tienen en la Capital, y exportan, al resto de la Península. Vale la pena verlo. https://cadenaser.com/programa/2020/09/03/hoy_por_hoy/1599113882_079776.html

La Ser, me parto Ahora denuncian que Madrid haga lo que ha estado haciendo el estado desde Marzo día a día. Leyendo todos los días como Cataluña notificaba 5mil caoss, Madrid 10mil, y Sanidad sumaba sólo 3000 en total.. luego rehacían los datos de atrás. Sí hombre sí!

Galicia, Galicia, Galicia seguimos sin conocer los datos por concellos, la XUNTA se sigue negando a facilitar los datos de todos los concellos gallegos. Como vemos la gestión de la sanidad gallega sigue entre el oscurantismo administrativo y la crónica de un rebrote anunciado contra el que no se hizo nada. Primero el turismo, luego la salud. Y ya son varias las residencias con fallecidos mientras la conselleira del ramo sigue desaparecida en combate. LA que está liando el coletas, no?

Hablando del coletas (Vicepresidente Social). Dónde está metido? En las competencias de educación si quieren que consulten al ministerio antes de cerrar, pero y en la de política social? ah, no, ahí mejor le echamos la patata caliente a las comunidades no vaya a ser que nos perjudique electoralmente. Eso si, como partido pedimos el indulto para los separatistas catalanes y así entretenemos a la gente mientras se siguen infectando más y más todos los días.

Y siguen sin dar los datos completos Área de Coruña 83 nuevos positivos, 63 altas. Tanto cuesta? Nos interesa saber cómo evoluciona la expansión

