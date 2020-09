Seis fallecidos con covid-19 en las últimas 24 horas en Galicia / Los datos del incremento de las últimas semanas son semejantes a los de principios de abril, cuando la pandemia estaba en plena expansión / El verano del covid, de 300 a más de 3.000 casos y de 3 a 160 hospitalizados

El ritmo de contagios se ha estabilizado en los últimos tres días y en la última jornada Galicia ha sumado 217 positivos. En total, el número de casos activos asciende a 3.847.Pero lo más relevante del último balance de la consellería de Sanidade, no es el número de nuevos casos, sino el de los fallecidos. En las últimas 24 horas se han registrado seis víctimas mortales. Se trata de un hombre de 82 años que estaba ingresado en el Chuac y otros dos de 74 y 84 años, ingresados en el HULA. Un cuarto fallecido, de 92 años, estaba hospitalizado en el CHUS. A ellos se suman dos mujeres de 94 y 86 años que también estaban en el hospital lucense y que eran usuarias de la residencia de O Incio (Lugo), intervenida por la Xunta y que eleva así a nueve el total de fallecidos en el brote registrado con un centenar de afectados. Todos tenían patologías previas. El número de víctimas mortales desde el inicio de la pandemia en Galicia asciende a 648, 29 desde el siete de agosto.

En cuanto a las personas hospitalizadas en centros gallegos, son 170 (diez más que ayer): 14 están en la uci (tres menos) y 156 en planta. Las cifras se completan con los 3.677 pacientes que están en sus domicilios. Por áreas sanitarias, también hay un dato relevante y es que por primera vez en semanas y tras ser el epicentro de la pandemia en Galicia, A Coruña tiene menos casos activos que ayer, ya que pasa de los 1.403 pacientes notificados el martes a los 1.387 casos activos registrados este miércoles. El resto de áreas sanitarias continúan incrementando el número de casos. Lugo suma 27 más hasta los 786 contagiados; le siguen los 644 de Santiago (37 más); 362 en Ourense, 19 más; 269 Vigo, 16 más; 250 Pontevedra, 17 más Ferrol con 149 casos activos (cinco más).

El verano del covid, de 300 a más de 3.000 casos y de 3 a 160 hospitalizados

Las residencias de mayores gallegas contabilizan este miércoles un total de 220 casos activos de coronavirus, de los que 163 son usuarios y 57 trabajadores, lo que supone tres casos activos más que ayer, informa el Servicio Gallego de Salud.Los casos nuevos registrados este miércoles son cuatro trabajadores de la residencia de mayores de O Incio (Lugo), que elevan a 118 los casos en este centro (31 trabajadores y 87 usuarios) y un empleado de la residencia de mayores Orphea Coruña, en Culleredo (A Coruña), con lo que los positivos en este centro son 39 (33 mayores y 6 empleados).

Además, esta mañana se han registrado dos positivos en la residencia de atención a la discapacidad Ricardo Baro de Aspronaga, en Oleiros (A Coruña), donde el lunes se conocía el contagio de un trabajador.Estos dos son los únicos usuarios de centros de atención a personas discapacitadas en Galicia con coronavirus en este momento; mientras que otros dos registran un trabajador que contrajo el virus, el centro de As Flores, en Ourense y la residencia de A Braña, en A Estrada (Pontevedra).

El número de mayores infectados en residencias gallegas es de a 163 (dos menos que ayer tras el fallecimiento de dos usuarias de O Incio), de los que 87 se encuentran en la residencia de O Incio (Lugo); 33 en Orpea Coruña; cuatro en la DomusVi de Lalín y 39 en la DomusVi Lugo de Outeiro de Rei (Lugo) .

En cuanto al personal de geriátricos, un total de 57 han sido diagnosticados con coronavirus (5 más que ayer), de modo que el mayor bote se focaliza en las instalaciones de O Incio, con 31 casos, seguida de Orpea Coruña con 6 y la DomusVi de Outeiro de Rei con 5.Aparte de estos datos, en la provincia de Lugo hay dos residencias que registran un empleado cada una con covid-19: el centro San Bartolomeu, en Xove y la DomunsVi de Monforte de Lemos.En A Coruña, contabilizan un empleado con coronavirus, aparte de las mencionadas, la residencia de Os Tercios, en Touro; la Volta do Castro en Sanitgao; la residencia municipal de Oleiros y la DomusVi de este ayuntamiento.

También la provincia de Ourense tiene otros de cuatro geriátricos con un contagio de covid-19 en empleados; la DomusVi Barra de Miño, en Coles; el hogar residencial de Vilar do Barrio; la residencia Santiago Apóstol de Vilamarín y la residencia Nosa Señora do Socorro, en Arnoia.Además, en Pontevedra la DomusVi de Lalín registra cuatro empleados con covid-19 y el CRAPD Vigo II contabiliza un trabajador infectado.Un brote en el Multiusos Fontes do Sar suma 30 positivosLa incidencia de la pandemia crece en el área compostelana y ya hay 644 pacientes, con 12 ingresados en el Hospital Clínico

Un varón de 92 años, que tenía patologías previas y estaba ingresado en el Hospital Clínico, es la primera muerte por covid-19 en Santiago desde el 22 de mayo. El Sergas informó esta tarde del óbito, con lo que son 110 las personas fallecidas en el área sanitaria por esta nueva enfermedad del coronavirus. El óbito se conoce en una jornada en la que se han conocido nuevas restricciones en Compostela.En Santiago se detectó un nuevo brote, en el Multiusos de Sar, que ya suma 30 casos después de que en las últimas horas se sumasen 21 positivos. El Multiusos difundió que el pasado día 30 el Sergas le comunicó un positivo, y a raíz de conocerlo se desinfectaron las instalaciones y extremaron la aplicación de medidas preventivas para minimizar el riesgo de contagio, como el control de temperatura, uso de mascarilla, alfombras viricidas, mamparas de seguridad, distancia entre máquinas y otras. El centro ha suspendido las clases dirigidas, pero mantiene abiertas sus instalaciones.

En la mayoría de los otros brotes, detectados en jornadas anteriores, están aumentando los casos. Así, el de Santa Comba y A Baña tiene 43 personas afectadas.

El brote de Negreira presenta ahora 14 casos. Y el de A Pobra do Caramiñal, 19.

El Sergas matiza que la denominación de brote significa el lugar donde se inició el estudio de los casos detectados, pero no significa que todos los positivos tengan su domicilio en ese municipio. Los datos del incremento de las últimas semanas son semejantes a los de principios de abril, cuando la pandemia estaba en plena expansión.

El Sergas confirma un brote de 15 positivos por covid-19 en Lalín

Están todos ellos vinculados a un local de hostelería de la localidad. No se descarta que el número de casos se incremente en los próximos días.

Fuentes del Sergas acaban de confirmar la existencia de un brote con 15 positivos por covid-19 en Lalín. Los 15 casos están vinculados con un local de hostelería, que otras fuentes sitúan en la calle B de la capital dezana. Se trata de un bar que permanece ya cerrado desde hace unos días.La gran mayoría de los casos se han confirmado en la mañana de este miércoles, aunque ya se conocía algún contagio en días anteriores que multiplicó la realización de pruebas PCR en la capital dezana.

Unos análisis que continuarán realizándose a los contactos estrechos de los afectados, por lo que no se descarta que el brote incremente el número de afectados en próximos días.El rastreo del brote determinó además que algunos casos huérfanos en Lalín, es decir, sin procedencia conocida hasta la fecha, se vinculen ahora al local de hostelería epicentro del brote. El municipio había registrado un primer brote, con seis afectados, en la parroquia de Cristimil, pero pertenecían todos ellos a una misma familia que residía en una única vivienda. Un caso muy distinto al actual, en el que además se prevé complicado hacer el rastreo de todos los posibles clientes del establecimiento. Con esta quincena de casos, la capital dezana se va por encima del medio centenar de positivos por coronavirus en este verano. Y es que otro de los focos del covid en la localidad se sitúa en una residencia de mayores de DomusVi con cuatro positivos entre los residentes, y otras cuatro trabajadoras.

Tres nuevos brotes en Cea, Riós y Ourense ciudadEl número de afectados por estos focos es de 14, con un menor entre ellosEl Sergas notificó este miércoles, la detección de tres nuevos focos de coronavirus en la provincia de Ourense entre los concellos de Cea, Riós y la ciudad de As Burgas.El primero de ellos afecta a seis personas: dos hombres de 56 y 34 años, tres mujeres de 56, 35 y 33, así como un menor. Todos están aislados y bajo seguimiento a domicilio mientras continúa el rastreo de contactos próximos, por si hubiese más casos relacionados.

En Riós son cuatro los vecinos que han dado positivo en un foco de índole familiar, igual que el de Cea. Son tres mujeres de 77, 74 y 47 años, así como un hombre de 80. También están confinados en sus hogares y se ha iniciado la búsqueda de posibles contagios asociados.Mientras, en la ciudad de Ourense se ha confirmado un nuevo brote que afecta a cuatro hombres, tres de 30 años y uno de 31. Todos están aislados en sus domicilios y se sigue la pista de sus contactos recientes, por si hubiese más personas afectadas.

Los diez brotes de covid-19 que explican las restricciones en la ciudad de Ourense

Seis positivos vinculados a una familia de veraneantes en Barreiros. Estaban a punto de dejar el municipio tras concluir sus vacacionesUn nuevo brote de coronavirus se ha detectado en Barreiros, en un grupo familiar de veraneantes en la zona de Benquerencia. Son seis los positivos que se han descubierto con las pruebas PCR, todos al parecer miembros de la misma familia, que se encuentran confinados en cuarentena en su vivienda.Se da la circunstancia de que esta familia estaba a punto de dejar Barreiros tras concluir sus vacaciones, cuando saltó el primer positivo, al que después, en las pruebas realizadas (cuyo resultado se conoció este martes) se detectaron cinco casos más de covid-19 en la familia. Todos ellos deben seguir ahora en Barreiros hasta superar el covid-19.

La Xunta levanta restricciones en el área metropolitana de A Coruña y las aplica en Ourense, Santiago y otros tres concellos

En el área de Lugo se mantienen una semana más a la espera de que se controle la situaciónEl comité de expertos y la Xunta de Galicia han decidido levantar las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus en algunos municipios del área de influencia de A Coruña, entre los que se incluyen Bergondo, Abegondo, Carral y Sada. El conselleiro de Sanidade ha asegurado en esta zona la tendencia ha sido estable en agosto y se percibe una mejora «moi recoñecible» especialmente en estos ayuntamientos, lo que ha llevado al comité a tomar esta decisión. Por el momento, las restricciones se mantienen en el resto de los municipios de la comarca, especialmente en Arteixo, en el que se impusieron nuevas limitaciones al observar un incremento en la transmisión.

