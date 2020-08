La Xunta impone medidas más restrictivas al municipio de Lugo ante la evolución del brote de coronavirus, que ha seguido incrementando los contagios diarios y que se sitúa ya en los 181 positivos. Por ello, el Ejecutivo autonómico ha decidido blindar las residencias, cerrar los centros de día y limitar los aforos al 50 %. Las restricciones serán todavía mayores en el barrio lucense de A Milagrosa, con reuniones de 5 personas como máximo y solo servicio exterior en bares y cafeterías, con un límite de 5 personas por cada mesa, al igual que los restaurantes, que podrán servir en el interior pero las mesas no podrán tener más de cinco comensales. Se realizará un cribado masivo similar al realizado en el área sanitaria de A Coruña, con pruebas a los colectivos más en riesgo, como trabajadores de farmacias y taxistas.

Preocupa también en el Sergas la situación epidemiológica de Arteixo, donde se impondrán normas parecidas a las del barrio de A Milagrosa. En los dos municipios se limitarán los aforos para las bodas, comuniones y bautizos a partir del lunes. Habrá una moratoria para los eventos de este tipo programados para este fin de semana siempre que se les comunique a las jefaturas territoriales sanitarias la celebración, y así poder realizar un seguimiento preventivo. En cuanto al brote de Monforte de Lemos, se considera controlado, por lo que allí no se aplicará ningún cambio.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, han explicado en una intervención ante los medios estas nuevas normas. «Agora tratamos cada vez máis de seleccionar de forma concreta concellos e incluso chegar a barrios máis afectados para protexer a eses propios barrios e ao concello en xeral, e tentar así cortar as cadeas de transmisión», apunta. En este sentido, Sanidade pedirá al Concello de Lugo una lista que incluya a todos los trabajadores municipales que están en contacto con la población.Este viernes se celebró la reunión del subcomité clínico para analizar la evolución de brotes en Galicia y, en vista de la evolución del área sanitaria, de Lugo se han decidido adoptar estas restricciones. Preocupa el Concello de Lugo, con un «brote importante», que ha pasado de seis casos diarios a alrededor de 35 positivos nuevos cada día, y con una incidencia acumulada importante: 104 / 100.000. Almuiña explica que este brote empezó en el ocio nocturno y se transmitió por celebraciones familiares, dos comuniones y reuniones sociales ligadas a empresas.

Made with Flourish«Estamos en marxes moi estables de hospitalización, a media de España é un 5 % e Galicia está entre as tres comunidades con menos, un 1 %. Ben é certo que ocorre sempre que un abrocho medra primeiro a nivel de pacientes xerais, onde o 95 % están en domicilio. Dez días despois do pico xeral é o de hospitalizacións. En Arteixo, agora mesmo o total de casos é de 121. Hai altas epidemiolóxicas, están entrando casos, pero tamén saíndo», apunta el conselleiro.

El doctor Tato Vázquez Lima, miembro del comité clínico, llamó a la prudencia: «Sempre facer un chamamento a toda a poboación de Galicia, estimar as medidas de prudencia, temos que tentar que a transmisión non se estenda a todo o territorio. As reunións particulares teñen un risco moi elevado e, se non é estritamente necesario, temos que evitalas».

¿Por qué hay mil hospitalizados menos con los mismos contagios?

El doctor Sergio Vázquez Estévez ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, especialmente de los propietarios de locales de hostelería, «Vemos que se mellorou moito na responsabilidade pero falta por camiñar, sobre todo entre xente nova, reunions familiares e bares. Está pechado o ocio nocturno pero en Lugo hai bares abertos pola noite e se están producindo gromos».

De todos modos, ha habido un cambio en la estrategia para frenar la expansión de la epidemia. «O que se trata cada vez máis é de afinar, non falar de áreas nin de comarca, falar de concello e ata de barrio. Tomaremos as decisións necesarias dependendo do abrocho, haberá medidas que poden ser máis ou menos duras, pero que temos que tomar para evitar un crecemento exponencial», ha explicado Vázquez Almuiña. Para contener el virus, Tato Vázquez Lima ha recordado que es clave «que os contactos garden a corentena estrita» porque es el modo de cortar la cadena epidemiológica. Se están dando casos de personas que dejan el aislamiento en el momento que dan negativo en la prueba en vez de cumplir con la cuarentena, que se establece porque durante 14 días pueden desarrollarse síntomas.Sergio Vázquez también ha hecho un llamamiento a la población para que no se reserven ninguna información y contesten con veracidad cuando son contactados por los rastreadores para así facilitar la labor de localización de cadenas de transmisión.Las nuevas normas que se aplicarán en Lugo y Arteixo para establecer las nuevas restricciones en reuniones y hostelería serán publicadas a lo largo de esta tarde en el DOG. Sobre el tema del uso de mascarillas en niños, el conselleiro apunta: «Galicia foi pioneira e os estudos que se fixeron sobre o uso da máscara falaban que se contraindicaba en menores dun ano e logo 2 anos. A máscara é a protección máis sólida que temos contra o virus, e non parecía razoable que impedisemos o seu uso naqueles nenos que a tolerasen. De todos os xeitos vense moitos nenos pequenos que a levan perfectamente, e trátase de que a sociedade se vaia adaptando. A máscara, como digo, é o método máis eficaz contra o virus».

Con respecto a los rastreadores militares ofrecidos por el Gobierno central, comenta que el Sergas se ha interesado por su incorporación y que este jueves el conselleiro tuvo una charla con la secretaria de Estado de Defensa. «Parece que son para un momento determinado e que hai que facer os sistemas informáticos compatibles porque eses rastrexadores non se desprazan», agrega.Por otra parte, el conselleiro ha anunciado que las pruebas PCR se han incrementado un 137 % más de las que se realizaban durante el estado de alarma.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/08/28/xuntaanuncia-nuevas-restricciones-lugo-arteixo-frenar-brotes-covid/00031598611960942635407.htm