La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de que el stock disponible en estos momentos en España de remdesivir, el único medicamento antiviral autorizado contra el covid-19, «se va a agotar en las próximas horas» debido al «incremento del número de casos». La AEMPS explica a través de un comunicado, recogido por Europa Press, que en el momento de la autorización, con situación epidemiológica de julio, el laboratorio titular del fármaco garantizó «un stock suficiente de remdesivir en España para cubrir las necesidades hasta poder incrementar su producción». «Sin embargo, con el incremento del número de casos, el stock disponible se va a agotar en las próximas horas».

Por ello, la AEMPS, en colaboración con los servicios de farmacia hospitalaria, movilizará el remdesivir sobrante de ensayos clínicos, disponible en los hospitales participantes en los mismos, para atender a pacientes de todo el territorio nacional que lo necesiten «hasta que se produzca un nuevo envío de remdesivir a lo largo de la semana que viene». Estos envíos forman parte del contrato que la Comisión Europea firmó con la empresa farmacéutica Gilead para garantizar el acceso a remdesivir a 30.000 pacientes durante los próximos meses hasta la compra centralizada que se hará efectiva en octubre.

España tiene hoy 8.148 casos más de coronavirus que ayer

España recibió el primer envío (de tres previstos) la semana pasada. El segundo está previsto para la semana próxima. «Sin embargo, la AEMPS está trabajando para que se produzca tan pronto como sea posible y evitar así tensiones en la disponibilidad del medicamento y el intercambio de medicamentos sobrantes entre centros hospitalarios», puntualizan.

La AEMPS asegura, además, que está «en comunicación continua y constante con la compañía sobre todos los temas relativos a remdesivir, para optimizar los tratamientos con la medicación disponible y hasta que la producción permita cubrir las necesidades». La agencia ya había publicado una serie de recomendaciones para el tratamiento con remdesivir de pacientes con covid-19 en la que se recomendaba una duración máxima de cinco días en pacientes hospitalizados que requieran oxigeno suplementario, pero no ventilación mecánica invasiva u oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

Usted y yo lo sabíamos… El gobierno, no. Yo, al principio (y como yo, miles y miles de parroquianos) ya sabíamos que no habría vacuna efectiva. Cómo la va a haber con un virus de ARN con alta mutabilidad (el doble o más que la gripe)? Pero el señor Simón y los que le susurran al oído no, esos lo sabían todo… Así nos fue, así nos va y así nos seguirá yendo, por favor Alemania, rescátanos ya! Cuando un barco va dando bandazos ya sabemos cómo acaba…y un coche, una moto, un país… Y mientras el señor mister presidente de “vacas”, que hay que lucir moreno en septiembre, pero por dios; aún hay gente que se tatúa al impresentable – en todos los sentidos- del Simón, o al inútil del señor Illa? (que decía que habría suficientes dosis del único fármaco que se ha demostrado “algo” eficaz… Hasta final de año! Es que no dan una, no dan una… No se dan cuenta de que van a hundir la economía? Estamos en las peores cifras de hace muchos años, muchísimo peor que en pleno desplome del ladrillo. Quiénes piensan que van a pagar la factura? Quién la pagó con la crisis crediticia? ¿Sabe la gente que cientos de millones que antes se aprovisionaban en proyectos culturales y de fomento ahora están “secuestrados” en aras de la lucha contra este despropósito? Qué va a quedar de las familias que trabajaban en esas empresas? Qué pasará cuando se nos acaben los ahorros y el trabajo en negro, acaso hay “paguitas” para todos? Si ya no hay nisiquiera ni para el uno por ciento de todas las personas que la pidieron… Pero de verdad que no son capaces de atisbar el desastre? Por favor BCE, intervénganos…paren esta sangría Ya! Amputen a este gobierno de una vez, a este y a los que vengan tan inútiles como este; da igual del color que sean: rojo azul, morado, naranja, verde… Parece una película de cantinflas! en algo nos parecemos: damos risa y hacemos llorar a partes iguales! Antes de que no quede ni la bandera de este país! Por favor, intervención, intervención europea… Ya!

Hace 2 meses Simon en los medios Diciendo que tenemos suficiente para lo que queda de año, así con todo, toca elegir canción y la hora de los aplausos, el gobierno ya dará nuevas INSTRUCCIONES.

