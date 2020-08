Los contagios continúan disparados. El informe actualizado del Ministerio de Sanidad publicado este jueves registra 7.039 nuevos casos confirmados, que suman un total de 377.906 desde el inicio de la pandemia. Este dato supone 368 más positivos que el miércoles, cuando se informó de 6.671.

Hay que recordar que los 7.039 es la cifra que incluye aquellas personas infectadas que se hicieron la prueba PCR en días anteriores, pero que no se confirmó su diagnóstico de Covid-19 hasta ayer. De ellos, 3.349 son los que se realizaron la prueba y conocieron su resultado positivo durante el último día (el martes fueron 3.715).

Un tercio de los 3.349 corresponde a Madrid (1.020); seguida por el País Vasco (547); Aragón (352) y Andalucía (302).

Después de que las muertes registradas se dispararan en un día (ayer se notificaron 127), Sanidad ha sumado 16 nuevas muertes desde ayer, una cifra similar a las registradas días anteriores. Así, ya son 28.813 las personas que han perdido la vida por el virus en nuestro país, aunque este dato no incluye los decesos en residencias y aquellos con sintomatología compatible con el virus, pero que no llegaron a realizarse una prueba PCR. Con fecha de defunción en la última semana, se han registrado 122 muertes.

De ellas, 46 corresponden a Aragón; 37 a Madrid; y Cataluña 10. Por su parte, Andalucía informa de nueve; Castilla y León de cinco; Valencia cuatro; Canarias y Murcia de dos; y Baleares, Cantabria, Extremadura y La Rioja, una. El resto de Comunidades no han registrado ningún deceso.

Las personas hospitalizadas también continúan creciendo. En concreto, el informe oficial notifica 1.407 ingresos en la última semana, 71 más que el miércoles. Madrid sigue a la cabeza en el número de hospitalizaciones (364); seguida por Aragón (212) y Andalucía (179). Asimismo, 90 pacientes han entrado en la UCI durante el mismo periodo de tiempo y 18 en las últimas horas, por lo que ya son 12.045 los pacientes que han entrado en esta unidad hospitalaria a causa del virus. En las últimas 24 horas, ha habido 758 ingresos por covid y otras 468 han sido dadas de alta.

EN ALGUNOS PUNTOS TENDRÍA SENTIDO UN CONFINAMIENTO

“Hay medidas que dan vértigo y se lo puedo asegurar porque durante el periodo de estado de alarma las teníamos que aplicar. No es fácil limitar derechos fundamentales como el derecho de asociación o de moverse libremente”, ha afirmado Simón. “Uno no las puede tomar porque alguien crea que pueden tener algo que ver. Y los jueces lo exigen. Pero es verdad que en algunos puntos concretos se podrían decretar confinamientos y tendría mucho sentido hacerlo. No es lo mismo separar un pueblo que está separado de otros, que un barrio en una ciudad. Y no es lo mismo confinar en una ciudad de tamaño medio como Teruel o Soria que confinar en una ciudad con una interconexión con muchos puntos como Madrid y Barcelona. La forma y los tiempos en la toma de decisiones son distintos”, ha dicho el epidemiólogo.

En oinión del director del CAES, hay puntos concretos en los que habría que hacer esos confinamientos aunque no comunidades autónomas. “Las medidas para controlar pandemias de este tipo son las que son. Podemos intentar determinar mecanismos más eficientes de aplicarlas pero hasta que no aparezca una vacuna no son muchas: distanciamiento, higiene, y escala grande”.

FERNANDO SIMÓN: “LAS COSAS NO VAN BIEN”

“En España desgraciadamente no ha habido muchos cambios. Seguimos subiendo”, ha señalado hoy el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, al valorar la preocupante evolución de la pandemia.

“Las cosas no van bien, que detectemos mucho no implica que no haya transmisión. Cada día tenemos más”, ha reconocido el epidemiólogo.

Ha achacado estas altas cifras en parte por el gran esfuerzo de detección de casos: “Estamos detectando, no digo que todos los casos, pero muchos de ellos. Estamos haciendo muchas PCR en zonas donde sabemos que hay síntomas de transmisión, las hacemos bien dirigidas y no las buscamos donde la probabilidad de infección es prácticamente nula”, ha dicho Simón.

La edad media en las mujeres es de 39 años y en los hombres de 37 años. Si observamos los últimos 15 días bajó a los 35 años mientras que hace dos o tres meses la edad media era de 53 y más de 60 durante el pico de la pandemia.

“Las tasas de hospitalización están por debajo del 4% y la letalidad ha ido bajando porque estamos detectando una gran parte de los asintomáticos”.

“EN ALGUNOS PUNTOS LA PANDEMIA ESTÁ FUERA DE CONTROL”

Preguntado sobre si considera que la pandemia está fuera de control en España, Simón ha dicho que no es fácil determinar con una cifra si la infección está o no fuera de control, aunque ha admitido que la evolución es mala. “No diría que la pandemia está fuera de control en toda España. Hay grandes diferencias entre regiones aunque en todas ellas están aumentando los casos.

A nivel nacional la epidemia no está fuera de control, en algunos puntos sí.

Hay comunidades que aumentan sus casos y se estabilizan. Y cuando afectan a localidades con mucha población tiene un impacto nacional”

Respecto a si hacen falta más rastreadores, Fernando Simón ha explicado que “los seguidores de contactos tienen que valorarse no solo por la población sino por la evolución de la epidemia”, aunque ha reconocido que “en algunas zonas de España no tenemos suficientes rastreadores”.

Sobre la aplicación Radar Covid que se va a implantar a partir de hoy paulatinamente en las comunidades autónomas tras el proyecto piloto en La Gomera, Simón cree que “va a ayudar pero no va a ser la panacea. Detectar casos no significa que se vaya a poder hacer seguimiento de esos casos”, ha señalado tras recordar que los países que ya han implementado este tipo de herramientas han tenido experiencias distintas. En algunas se han retirado y en otros no han aportado grandes beneficios, según ha señalado.

Cuestionado por la seguridad de la vuelta a las aulas, el epidemiólogo ha señalado: “Queremos que la vuelta al colegio sea segura”. Simón considera que “hay margen de actuación para reducir riesgos” desde todos los ámbitos aunque no está todo implementado porque aún queda un margen de dos o tres semanas. “No podemos tener a nuestros niños sin estudiar”, ha reiterado. “Hay que hacer un esfuerzo para abrir esos centros” porque como ha explicado, no todos los alumnos tienen el mismo acceso a la educación a distancia: “No es lo mismo un niño que tiene su propia habitación su ordenador y una buena wifi en su casa que un niño que comparte habitación, no tiene ordenador y no tiene wifi”.

¿Estamos más cerca de la inmunidad de rebaño? “Sabemos por nuestro estudio de seroprevalencia que se inició en abril, sabemos que en España tenían anticuerpos un 5,2% de la población. Va habiendo más gente inmunizada pero no hemos pasado del 5 al 40%. Creo que en el siguiente estudio de octubre quizás estaremos en un 9 o un 10%”, ha adelantado Simón. Por otro lado, ha aclarado que aunque no hay certeza, se cree que “perder los anticuerpos frente a la enfermedad no significa perder la inmunidad, al menos durante algunos meses”.

Sobre la situación de Madrid, ha dicho que “es la comunidad que tiene mayor incremento de casos”. A ella corresponden el 30% de los casos notificados en los últimos 7 días. “En Madrid son muy conscientes de la situación y en el Ministerio estamos tan preocupados por Madrid como lo estuvimos por Cataluña, Aragón, el País Vasco y como probablemente estaremos por otra comunidad en los próximos días. Afortunadamente no está pasando en todas las comunidades a la vez. Madrid es el centro de la diana pero no es la única. Hay otras que tenemos que mirarlas con cuidado.

Simón ha preferido centrar su rueda de prensa en concienciar a la población en vez de en las cifras, que ha reconocido que no son buenas. “No hay que criminalizar a nadie pero hay que dar un paso más allá. No podemos permitir que esto se nos vuelva a escapar. Tenemos que empezar a tomarlo de nuevo muy muy en serio”.

“Si seguimos dejando que la transmisión continúe seguiremos teniendo muchos ingresados y muchos fallecidos. No podemos dejar que siga esto. Tenemos que ser muy conscientes. No vale con decir que soy joven, porque sabemos que cada joven acaba generando casos en su familia o en personas vulnerables”, ha dicho Simón.

Según el epidemiólogo “se ha trabajado mucho para atajar los brotes vinculados a temporeros y se ha conseguido que ya no sean el problema que llegaron a ser hace unas semanas. Seguirá habiéndolos pero se ha conseguido reducir el número de casos asociados a estos brotes”.

En la actualidad hay 1.126 brotes activos en España.

“Sabemos que los brotes de temporeros van descendiendo tanto en número como en casos asociados y sabemos que el grueso se centra en los brotes vinculados a la actividad social, en torno al 38/40%; y sabemos que han subido hasta representar el 7,7% los brotes en entornos sociosanitarios”, ha precisado Simón.

El siguiente problema fue el ocio nocturno: “Entiendo que la gente quiera ir de fiesta pero hay maneras y maneras de ir de fiesta. Todos aquellos que tenemos alguna posibilidad de influir en la población, creo que debemos concienciar a la gente de lo que hay que hacer. Sé lo que es un influencer y hay muchos en España, con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia”.

“Tenemos que aprender a convivir con el virus de forma segura hasta que tengamos una vacuna, pero me da la sensación de que los mensajes que he dado hasta ahora desde hace semanas quizás no eran suficientemente contundentes. Hay que hacerlo mejor y todos tenemos que ayudar. Las administraciones tienen que hacer mucho, hay margen de mejora, desde luego, pero esto no es solo cosa de las administraciones”, ha señalado.

A nivel europeo, España sigue siendo el segundo país europeo con más contagios desde el inicio de la pandemia (377.906), solo por detrás de Rusia (937.321).

Asimismo, le siguen el Reino Unido e Italia, con 321.098 y 255.278, respectivamente. El país con mayor número de fallecidos sigue siendo Reino Unido (41.397) y le siguen Italia (35.412) y Francia (30.468).

Además, España sigue a la cabeza de los países grandes europeos con más incidencia acumulada (IA) del virus, con 142 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Se trata del doble que el segundo país con más IA: Rumanía, con 73,3. Le sigue Bélgica (67,6); y Ucrania (46,7).

