COMENTARIO “A ver, tengamos las cosas claras”

A ver, tengamos las cosas claras. Esta pandemia se inició en China y luego se traslado inicialmente a Europa a través de la región de Lombardía. Por aquellos tiempos, había alguno que decía una frase que va a quedar para la historia: Si acaso, habrá uno o dos casos. Luego desde el ministerio con tranquilidad dejaron transcurrir el tiempo, cuando desde España veíamos como encerraban a nuestros vecinos italianos, ya los veíamos cantar y aplaudir por los balcones, pero aquí entre tanto seguía el apasionante campeonato de liga, las fabulosas manifestaciones del 8m, los mítines extratosféricos de VOX con un líder recién llegado de Milán y esto era el paraíso terrenal. Todo ello de repente se corto de golpe y se decretó el confinamiento más abrupto de toda Europa, no podías más que bajar la basura, comprar en la tienda de al lado y si tenías la suerte de tener perro pues darte un voltio. Tras un largo y duro confinamiento el cual hundió nuestra economía ya tocada por la deuda que arrastrábamos, salimos a la calle y en vez de preocuparnos por reconstruir esa ruina, el afán de la ciudadanía es ir de terraceo, a pesar de una caída del PIB del 18,4% y un acumulado del 22% en el año, no importa, lo importante es ir de terraceo. Luego había que negociar y nuestro presidente con mano de hierro fué a Europa y nos trae 140000 millones de euros, los cuales la mitad tendremos que devolver por supuesto, pero el titular está ahí, aún no sabemos, para qué, cómo, cuándo, a cambio de qué,…, en fin son cosas que no parecen importar, teniendo agosto y estando de vacaciones no sería de recibo que nos agobiasen por favor. Y con todo ello en julio, con el ajetreo de dejar las compras y empezar al copeteo, al terraceo, resulta que el virus malote se volvió a escapar. Somos muy majos los españoles y en los aeropuertos pues pasamos de exigir una pcr de entrada, no ponemos un poco el ejército para controlar que no nos invadan, dejamos a la gente sin mascarilla en terrazas, en discotecas, en fiestuquis guays, en fin, un poco de desfase, pero este desfase hace que volvamos a estar al frente de tres índices: el que mayor progresión de contagios tiene, el que mas baja su pib y el que más paro va a tener, somos los campeones de lo peor. Es decir, luego nos ponen la mala fama, nosotros no hacemos nada, somos inocentes, y no solo esto es del gobierno, esto va para la plebe española, esa que se cree que solo los que gobiernan lo hacen mal y solo los de un lado. Hemos pasado a Italia, que estaba peor que nosotros y nadie se pregunta por qué hemos superado al resto de la Unión Europea y nadie se pregunta por qué, y sale el CIS y dice que la diferencia es de 13 puntos, esto es lo que hay amigos.