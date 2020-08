Coronavirus | Asturias registra su sexto brote en Castropol, mientras que más de 2.400 personas piden la prueba en Gijón | El Principado suma ocho nuevos positivos, de los que cinco son jóvenes con sintomatología leve afectados por el foco en torno a un local de Castropol

Asturias registró ayer un nuevo brote de coronavirus en torno a un local de Castropol, con el que se elevan a seis los activos en la región. Los afectados son cinco jóvenes, con sintomatología leve, que se encuentran en aislamiento domiciliario. Hasta este sábado, los resultados de las pruebas realizadas a todo el personal de ese establecimiento son negativos. Por ello, la Consejería de Salud «por ahora descarta otro tipo de intervenciones que sí se realizaron en otros brotes». En relación con los casos positivos, el sistema de detección precoz y de vigilancia inició el estudio de contactos y está pendiente de completar la investigación.

Los resultados del estudio epidemiológico marcarán el camino a seguir. El Principado notificará este brote hoy al Ministerio de Sanidad. Además, la consejería detalla otros tres positivos más tras realizar 1.600 pruebas PCR el viernes. Se trata de dos casos importados y un contacto estrecho que estaba en seguimiento.

Asimismo, destacó que todas las pruebas realizadas en relación con el brote de Pola de Siero, en una residencia perteneciente a la red del ERA, han dado, hasta ahora, negativo. Por el momento, se está pendiente de completar este estudio. Este foco se declaró el viernes, tras dar positivo en coronavirus una trabajadora, asintomática, en un cribado.

Mientras Asturias sumaba su sexto brote, más de 2.400 personas solicitaron que se les haga la prueba de la COVID por el brote que tuvo lugar en Gijón. Una elevada cantidad que sobrepasó las expectativas. De hecho, se instalaron tres puestos autoCOVID en Gijón, donde se llegaron a vivir momentos complicados ante la cantidad de gente que acudió.

El desconcierto y los nervios predominaron ayer entre quienes acudieron a los tres puntos habilitados para hacerse la prueba sin salir del coche: Cabueñes, Las Mestas (velódromo) y la explanada de la Escuela de la Marina, en la avenida de la Pecuaria. Salud había pedido que acudieran a hacerse esta prueba -previa solicitud, por formulario o por teléfono- entre el 15 y el 28 de julio en el local La Buena Vida.

Aluvión de pruebas PCR autocovid a quienes estuvieron en La Buena Vida

El personal sanitario incluso se vio desbordado ante el aluvión de personas. Tanto, que tuvieron que suspender el servicio en el nuevo punto que habilitaron ya el viernes en la Escuela de la Marina específicamente para atender a los citados por el brote de La Buena Vida: «No se podía más, de repente tener que hacer 1.000 volantes era demasiado. La impresora da para lo que da», explicaba una de las sanitarias. Antes de media mañana paralizaron las pruebas en esta ubicación y retomaron la actividad antes de las cuatro de la tarde.

Para ayer tenían previsto hacer pruebas a 1.007 personas en total, sumando las de las tres zonas: 308 en Cabueñes, 305 en Las Mestas y 394 en la explanada. El punto que hay instalado en Las Mestas recibió durante la mañana a más de cien personas y el del Hospital de Cabueñes a cerca de 200. «Es increíble la cantidad de gente que ha venido, pasamos de unas 75 al día oa esto», detalló otra de las sanitarias encargada de realizar las pruebas.

Los sanitarios insistían en la necesidad de pedir la cita antes de acudir, no vale solo con rellenar el formulario, sino que tienen que llamarles para darles un día, una hora y el punto al que deben acudir. «Si no tienen citación no les podemos atender. Han venido muchos sin ella y se han tenido que ir», explicó una de las sanitarias que atendía desde el camión del Hospital de Cabueñes.

De hecho, a Susana Rodríguez y a Enya Prieto les pasó: «Fuimos al punto que hay en Cabueñes y les dijimos que habíamos cumplimentado el formulario hace ya más de 24 horas, pero como todavía no nos han llamado, no vale. Nos dijeron que no tener cita fijada es como no tener volante, entonces que quizás nos podían hacer la PCR, pero que esa prueba la tirarían a la basura, ya que no tienen a quién asignársela». Estas dos amigas tienen hoy una boda, por eso veían necesario hacerse la prueba.

Con respecto al tiempo de espera para saber el resultado, el personal explica en cada caso que «solo se les notificará si han dado positivo, y será en un margen de 48 a 72 horas, porque hay mucha demanda».

La Consejería de Salud, no obstante, sí realizó una petición: que nadie que no acudiera al citado local de Fomento en las fechas señaladas solicite esa prueba. Algo en lo que también incidía el gerente del Hospital de Cabueñes, Manuel Bayona. «Ya que se está haciendo un esfuerzo para frenar este brote, que la gente que llame para pedir cita lo haga porque realmente han ido a este local. Que no vayan por ir, simplemente para hacerse la prueba, porque tengan ganas de hacerla». También recomiendan que quien fuera a ese local «no vayan a trabajar».

«Es algo que deberían comunicar a sus jefes y estos decirles que se queden en casa para evitar contagios. Si trabaja en una oficina, todavía, pero tenemos vista a gente que lo hace en un supermercado y es peligroso».

https://www.elcomercio.es/asturias/coronavirus-asturias-registra-sexto-brote-2400-personas-prueba-gijon-20200802002716-ntvo.html