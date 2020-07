CORONAVIRUS + GRIPE: EL COCKTAIL LETAL QUE SE NOS AVECINA

Que el virus ha mutado es innegable y seguirá mutando porque es una característica de los virus. Se han identificado y secuenciado varias cepas. Lo que no veo claro es que sea peor. Ni mejor. El problema del otoño es que se va a juntar con la temporada de gripe y de otros virus respiratorios. Algunos síntomas menos graves del covid se pueden confundir con los de la gripe pero discernir a qué nos enfrentamos, gripe o covid será el primer reto que puede colapsar el sistema de salud. Es posible infectarse de los dos, ya lo hemos visto.

Podemos ampliar la vacunación de la gripe para minimizar riesgos pero volveremos a pasar momentos duros en los hospitales. O no. El virus está resultando impredecible. No viene con manual de instrucciones y ante un patógeno nuevo no se puede dar nada por supuesto y hay que comprobar todo. Pero ser prudentes y preparar el sistema sanitario para que no volvamos al colapso es imprescindible.