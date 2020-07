COMENTARIO “Lo que me preocupa es que en octubre podemos acabar muriendo a miles”

Yo hasta ahora me preocupaba el contagio. Es un virus salvaje, q se transmite como nunca se ha visto antes, pero no llegaba a tener miedo del todo. Hoy ya lo que me preocupa es que en octubre podemos acabar muriendo a miles. Vamos a morir muchos, muchos. y los focos son la irresponsabilidadd e muchos en bares y lugares de ocio nocturno. hemos salido como salvajes, a beber, a tomar tapitas, sin mascarilla en las terrazas, todos juntitos. vamos a morir, no se si todos, pero sí muchos, pero muchos, este otoño-invierno. Ahora mismo el virus está introduciéndose en jovenes, en invierno entrará otra vez en mayores y gente de mediana edad q con cualquier problema respiratorio va a morir.

Y esto señores no es en España solo, es un virus salvaje a nivel mundial.