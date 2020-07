COMENTARIO “El Principado no ha estado a la altura porque no ha tenido lo que hay que tener para parar los pies a la hostelería”

El Principado no ha estado a la altura porque no ha tenido lo que hay que tener para parar los pies a la hostelería, permitió que se quitaran de las barras las cintas que marcaban la distancia, dejaron de guardar las distancias entre las mesas, lo de las terrazas es una burla total; así que ahora solo queda volver a cerrar los bares, las terrazas con mascarilla y vigilando muy de cerca que que se guarden las distancias, el número de clietnespor mesas y caña al que no cumpla, se les permitió todo y nos pagan trayendo los rebrotes, pues el que tenga que cerrar y no volver a abrir, que cierre, nada nuevo, de esta cerrarán el 40% de los bares, ya se sabía.