COMENTARIO “Algunos estamos de “mascar- Illa” hasta las narices”

Algunos estamos de “mascar- Illa” hasta las narices. Nos repitieron hasta la saciedad: “De esta salimos más fuertes”, “vamos a la nueva normalidad”, “como Gobierno lo tenemos todo+ controlado”… No ofrecieron credibilidad, porque además de mentirnos, ocultaron y siguen tapando mucha información…

Los medios, mostraban fallecidos en EEUU y no se pronunciaban sobre las defunciones del país. Fernando Simón, sin pudor alguno, ofrecía medidas propagandísticas y no sanitarias. Cuando no hay confianza en los dirigentes en una situación como la actual la deriva es peligrosa porque la confianza no se recupera y cada cual actúa como considera. Y no, no estamos en la nueva normalidad, ni hablamos de rebrotes porque en ningún momento salimos de este caos descontrolado por culpa de este desgobierno de ineptos e irresponsables.