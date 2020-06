El Ministerio de Sanidad ha detectado en las últimas semanas cerca de 40 rebrotes de coronavirus, aunque de riesgo son alrededor de una decena y que “de verdad” le preocupen solo dos, el que afecta ya a 250 personas en cuatro comarcas de Aragón y a 89 en un centro de acogida de Málaga.

ARAGÓN

Huesca: Este brote, que ha hecho retroceder a la Fase 2 a tres comarcas, fue detectado en una explotación hortofrutícola y se centra en las comarcas de la Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca. El director del CCAES ha asegurado este jueves que este foco es uno de los más preocupantes, aunque ha destacado “el excepcional control” que están realizando las autoridades aragonesas. Entre las tres comarcas suman 139 casos confirmados. También 10 trabajadores y cinco residentes del centro para discapacitados Reina Sofía de Monzón han dado positivo, todos sin síntomas; la alarma saltó cuando una de las trabajadoras fue diagnosticada de coronavirus , con lo que se procedió a aislar todos sus contactos y hacer las pruebas a los 45 empleados y 92 residentes.

Zaragoza: La cuarta comarca es la zaragozana del Bajo Aragón-Caspe, que ha vuelto igualmente a la fase 2; hasta este jueves se han confirmado en ella 26 casos de coronavirus. La consejera de Sanidad del Gobierno autonómico, Sira Repollés, ha precisado que los nuevos casos en la zona de salud de Caspe se han dado en trabajadores de empresas hortofrutícolas y “dada la relación de proximidad con las otras tres comarcas y la movilidad de estos trabajadores entre explotaciones” por la campaña de recogida de la fruta se han reforzado las medidas de distanciamiento social “de manera preventiva” en el Bajo Aragón-Caspe en los mismos términos que en las otras tres.

CASTILLA Y LEÓN

Valladolid: Tres nuevos positivos, dos en sanitarios y uno en un paciente dado de alta, elevan a 22 los contagiados por el brote de COVID en el hospital Río Hortega de Valladolid detectado el pasado 16 de junio, tras las pruebas realizadas a los contactos y el periodo de incubación correspondiente. A él se añaden casos en otras dos residencias de esta provincia.

Soria: Tres nuevos focos “localizados y en estudio”.

NAVARRA

Navarra ha registrado en las últimas 24 horas un repunte en el número de casos de coronavirus, ya que se han contabilizado nueve nuevos positivos, a los que habría que sumar los 35 anteriores. Se trata de un aumento de casos producido por relaciones familiares y sociales. La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha indicado que obedece a un seguimiento de los contactos de positivos anteriores. Los brotes activos se localizan en una zona del norte de Navarra que acumula 16 contagios y en la comarca de Pamplona.

CATALUÑA

Lleida: La residencia de ancianos Castrillón de Lleida ha registrado un brote de coronavirus con 18 personas afectadas, 13 de ellas residentes y cinco empleados. La Conselleria de Salud de la Generalitat ha asegurado que este foco ya está controlado aunque advierte que tomarán una medida “drástica”, como confinar la zona, si lo ve necesario. También hay 42 personas aisladas en el Hotel Rambla, la mayoría de ellos temporeros, y 7 han dado positivo en coronavirus. Temporeros son también las 24 personas contagiadas en la granja escuela La Manreana de Juneda, 2 de ellos confinados en el albergue de Seròs.

Girona: Detectado un rebrote en La Garrotxa donde 31 personas se encuentran a la espera de los resultados; 20 de ellas trabajaban para la misma empresa.

EXTREMADURA

Cáceres: Las fuerzas de seguridad reforzarán el control sobre el cumplimiento de las medidas de protección para evitar contagios de coronavirus en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, tras confirmarse 20 casos positivos de Covid-19, todos ellos con síntomas leves, y el aislamiento de otras 30 personas. El origen de este brote es un inmigrante magrebí que llegó en patera a las costas de Almería, y posteriormente fue trasladado a Extremadura el 24 de mayo. Se encuentra en paradero desconocido, y en búsqueda y captura por las fuerzas de seguridad.

Badajoz: Dos personas aisladas en la residencia de mayores DomusVi.

CANARIAS

Las Palmas: Los ocho ocupantes de la patera que fue interceptada por la Guardia Civil el pasado sábado en el sur de Gran Canaria han dado negativo a coronavirus en las pruebas PCR que les hicieron poco después de desembarcar en Arguineguín. En esa barquilla viajaban ocho inmigrantes de origen subsahariano, uno de los cuales ha alegado que es menor de edad. El Gobierno canario realiza desde hace semanas pruebas de detección de Covid-19 a todos los inmigrantes que llegan a las islas, antes de que comiencen su cuarentena obligatoria de 14 días. Este dispositivo ha permitido aflorar los positivos detectados en las dos últimas pateras llegadas a Fuerteventura, dos lanchas neumáticas que habían partido de El Aaiún, en el Sahara, que ya suman 32 contagiados. Permanecen aislados en una nave de Puerto del Rosario, la capital de la isla, en buen estado.

ANDALUCÍA

Cádiz : En Algeciras, hay 22 casos confirmados después de que la Policía tuviera que aislar un hostal tras detectarse un brote entre sus huéspedes, uno de los cuales murió. Estos casos están vinculados a los servicios sociales y a la sede de una ONG. Además, un sargento del acuartelamiento Camposoto de San Fernando (Cádiz) dio positivo por coronavirus el pasado sábado, por lo que otros 30 militares que han estado en contacto con él se han puesto en aislamiento para evitar el contagio de la enfermedad. .

Granada: En la capital de provincia hay una docena de casos confirmados, según los últimos datos.

Málaga: El brote de Málaga es otro de los que preocupan a Sanidad, según ha reconocido Fernando Simón. Cuenta con 83 casos confirmados, vinculado al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación gestionado por Cruz Roja. Las autoridades santiarias están trazando las redes de contactos de los afectados.

Huelva: En el distrito costa de Huelva se han detectado nueve casos confirmados.

GALICIA

Coruña: En la comarca de A Barbanza se han registrado nueve positivos en Ribeira y A Pobra. El primero de esos contagios fue el de la hija de una persona que regresó a Galicia tras haber estado en Brasil durante “un tiempo” y que tomó un vuelo de vuelta desde el país sudamericano a Lisboa sin que presentase síntoma alguno.

Lugo: La consejería de Sanidad ha informado de ocho casos positivos en el ayuntamiento de Xove, en la comarca de A Mariña. Todos ellos pertenecen al círculo familiar en el que se registró el primer caso. También precisa que en estos momentos “de los ocho casos positivos la mayoría son asintomáticos, excepto dos que presentan sintomatología de carácter leve, mas tienen el deber de guardar cuarentena durante 14 días”, remarca.

MURCIA

La consejería de Salud vigila un foco de nuevos casos confirmados en los últimos días, vinculados a los pasajeros de un vuelo procedente de Bolivia y que ha provocado, al menos, 19 contagios y 60 aislados. Se trata de tres personas que al llegar a España tendrían que haber guardado una cuarentena, algo que incumplieron, e hicieron vida normal en Murcia y Cartagena, donde han contagiado a varias personas, aunque no se han registrado casos en entornos laborales. Hay otro foco de menor entidad, con dos casos, en el municipio de San Pedro del Pinatar, con dos infectados de una misma familia. Y, finalmente, un inmigrante llegado en patera a Águilas dio positivo, lo que ha obligado a aislar una veintena de policías nacionales y a otras diez personas. Pero solo hay un positivo, por lo que tampoco se considera un brote.

PAÍS VASCO

Vizcaya: En el caso del Hospital de Basurto no se han producido contagios dentro del hospital, ni entre profesionales ni pacientes, aunque, según ha detallado, se ha identificado que uno de los contactos vivía en una congregación religiosa en la que algunas personas con las que mantenía contacto estaban ya en aislamiento. También ha habido “un leve repunte” entre los trabajadores de residencias de mayores, aunque entre los ancianos las cifras se mantienen estables. Así, dos personas mayores contagiadas continúan en las residencias de Vizcaya y otros tres usuarios se encuentran hospitalizados con coronavirus. Si embargo, el número de trabajadores de las residencias con positivo confirmado este martes eran 18, dos más que dos días antes, y los empleados en aislamiento eran 93, 10 más.

Guipúzcoa: El Gobierno Vasco ha detectado un brote en el municipio de Orio que en total suma trece casos positivos por coronavirus. La consejera de Salud, Nekane Murga, ha informado de que otros cuatro casos podrían también estar relacionados con el brote y se encuentran en estudio. Uno de los casos de personas que han llegado a Euskadi a trabajar o de visita temporal forma parte de los casos en estudio por su posible relación con este foco.

Vitoria: en lo que respecta al centro hospitalario de Txagorritxu no se han producido nuevos casos, por lo que consideran que el foco está “claramente controlado”.

COMUNIDAD VALENCIANA

Valencia: Siete trabajadores han dado positivo en una empresa de Rafelbunyol dedicada al procesado de productos derivados de pollo y conejo. La cárnica Uvesa de Rafelbunyol ha afirmado que se han realizado 400 PCR de forma aleatoria y voluntaria sobre un total de 600 trabajadores, entre el miércoles y el jueves de la semana pasada. Actualmente, trabajan en esta empresa medio millar de trabajadores. Aunque la situación se da por controlada, durante la pandemia no se respetaban la medidas de distanciamiento social.

ASTURIAS

Dos centros de mayores continúan con cinco casos activos de personas residentes, de un total de 240, y se han superado los rebrotes que el pasado mes afectaron a otras tres residencias de ancianos, entre ellas la de El Carmen, en la que se detectaron 16 casos en usuarios, cuatro aún en activo, y 5 en trabajadores.

CANTABRIA

Cantabria afronta un foco de coronavirus con tres nuevos casos de personas que conviven en un mismo domicilio de Santander, situado en las inmediaciones de otro detectado el pasado domingo con cinco casos también entre personas que viven en un mismo domicilio, algunos de ellos de una misma familia. Según ha informado la Consejería de Sanidad en nota de prensa, se trata de dos focos de transmisión intradomiciliaria independientes, entre los que, por el momento, no se ha establecido vínculo epidemiológico, por lo que, si bien se están investigando, no se pueden calificar como brote. Aun así, dada la proximidad geográfica entre ambos focos, la Dirección General de Salud Pública ha activado todos los protocolos y está realizando el estudio de los casos y el seguimiento de contactos para evitar la transmisión de la enfermedad.

